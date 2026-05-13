Γιατί η Sertab είπε «όχι» στη Eurovision – Η αλήθεια πίσω από την απόφασή της

Η νικήτρια του 2003 εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να πει «όχι» στην πρόσκληση της Eurovision

Η είδηση που συζητήθηκε έντονα στο fan community της Eurovision τις τελευταίες ώρες αφορά τη Sertab Erener, η οποία πήρε μια ξεκάθαρη και αρκετά ηχηρή απόφαση. Η τραγουδίστρια που πριν από 23 χρόνια χάρισε στην Τουρκία τη μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό με το «Everyway That I Can», αποκάλυψε ότι αρνήθηκε την πρόσκληση να εμφανιστεί στον φετινό μεγάλο τελικό. Η είδηση έγινε γρήγορα viral, καθώς πολλοί θαυμαστές περίμεναν μια λαμπρή επιστροφή της στη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Wiwibloggs, της έγινε επίσημη πρόταση να εμφανιστεί στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision Song Contest 2026 στη Βιέννη, ωστόσο η ίδια επέλεξε να μην αποδεχτεί την πρόσκληση. Όπως εξήγησε, η απόφασή της δεν σχετίζεται με τον θεσμό τον ίδιο, αλλά με αυτό που συμβαίνει γύρω μας: την παγκόσμια πολιτική συγκυρία, η οποία για εκείνη δεν άφηνε χώρο για μια τέτοια εμφάνιση.

Η Sertab Erener,ήταν απόλυτα ειλικρινής στις δηλώσεις της: «Με προσκάλεσαν στη Βιέννη για την βραδιά του μεγάλου τελικού, ώστε να τραγουδήσω στη σκηνή της Eurovision. Όμως, λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, δεν ήθελα να είμαι εκεί», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει ήδη προγραμματισμένη προσωπική συναυλία στις 16 Μαΐου, γεγονός που επίσης συνέβαλε στην απόφασή της να μείνει εκτός του event.

Η στάση της έγινε δεκτή με ανάμεικτες αντιδράσεις. Άλλοι τη χειροκρότησαν για τη στάση και τις αξίες της, ενώ άλλοι εξέφρασαν απογοήτευση, καθώς μια επανεμφάνιση της νικήτριας του 2003 θα αποτελούσε σίγουρα highlight του φετινού τελικού. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται πως παραμένει πιστή σε αυτό που θεωρεί σωστό και συνεχίζει την καλλιτεχνική της πορεία με την ίδια συνέπεια.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της Sertab υπενθυμίζει ότι ακόμα και πίσω από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές διοργανώσεις, υπάρχουν άνθρωποι με συνείδηση, προσωπικές επιδιώξεις και στάσεις ζωής που πολλές φορές δεν φαίνονται μπροστά στα φώτα. Και παρότι οι fans θα ήθελαν να τη δουν στη σκηνή, η ίδια έδειξε πως κάποιες φορές το πιο δυνατό μήνυμα είναι αυτό που επιλέγεις να μην πεις… επί σκηνής.

