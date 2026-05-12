EUROVISION 13.05.2026

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αυτές είναι οι χώρες που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Πόπη Βασιλείου

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση, χαρίζοντας στο κοινό ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, ένταση και εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες. Οι συμμετοχές ανέβηκαν στη σκηνή αποφασισμένες να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να εξασφαλίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό, με πολλές εμφανίσεις να ξεχωρίζουν από τα πρώτα κιόλας λεπτά της βραδιάς. Τα φώτα, τα ειδικά εφέ και οι δυνατές ερμηνείες δημιούργησαν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, ενώ τα social media πήραν «φωτιά» από τα σχόλια των eurofans.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Η Ελλάδα είναι και επίσημα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Aκύλα να πραγματοποιεί μία καθηλωτική εμφάνιση που έκλεψε τα βλέμματα στον Α’ ημιτελικό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, έντονο συναίσθημα και μία ερμηνεία που ξεχώρισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να αποθεωθεί στα social media. Η ανακοίνωση της πρόκρισης προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού, με την Ελλάδα να συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη φετινή Eurovision και τις προσδοκίες για μία μεγάλη διάκριση να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο.

Eurovision 2026: Ο Akylas «σάρωσε» στον Α’ Ημιτελικό με ένα φουτουριστικό show

Οι χώρες που κατάφεραν να προκριθούν με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

  1. Ελλάδα
  2. Φινλανδία
  3. Βέλγιο
  4. Σουηδία
  5. Μολδαβία
  6. Ισραήλ
  7. Σερβία
  8. Κροατία
  9. Λιθουανία
  10. Πολωνία

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κράτησε αμείωτη την αγωνία, καθώς αρκετές χώρες θεωρούνταν φαβορί πριν από τον διαγωνισμό, όμως τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο. Οι χώρες που κατάφεραν να περάσουν στον τελικό πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη, την ώρα που άλλες αποστολές είδαν το ταξίδι τους στη φετινή Eurovision να ολοκληρώνεται πρόωρα. Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, αλλά και οι στιγμές συγκίνησης πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Μετά από έναν ημιτελικό γεμάτο έντονα συναισθήματα και υψηλό ανταγωνισμό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Οι χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση συνεχίζουν την προετοιμασία τους με στόχο τη μεγάλη διάκριση, ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη περιμένουν να δουν ποια συμμετοχή θα καταφέρει να κλέψει την παράσταση και να φτάσει μέχρι την κορυφή της φετινής διοργάνωσης.

Eurovision 2026: Μάγεψε με την εντυπωσιακή εμφάνιση της η Φινλανδία στον Α’ Ημιτελικό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Α Ημιτελικός Αποτελέσματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση

Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση

12.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Σερβία «έκλεισε» τον Α’ ημιτελικό με metal διάθεση

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «κινηματογραφική» εμφάνιση της Πολωνίας με την ALICJA

12.05.2026
Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party
EUROVISION

Eurovision 2026: Το San Marino μετέτρεψε τη Βιέννη σε ένα disco party

12.05.2026
Eurovision 2026: Ο Lion Ceccah με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Lion Ceccah με την πιο gothic εμφάνιση για την Λιθουανία

12.05.2026
Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης
EUROVISION

Eurovision 2026: Το μήνυμα ελπίδας του Βελγίου με την Essyla στη σκηνή της Βιέννης

12.05.2026
Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Γερμανία με την Sarah Engels «σαγήνευσε» το κοινό

12.05.2026
Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ
EUROVISION

Eurovision 2026: Η προσωπική αφήγηση του Noam Bettan με το «Michelle» για το Ισραήλ

12.05.2026
Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja
EUROVISION

Eurovision 2026: Η «rock» εμφάνιση της Εσθονίας με τις Vanilla Ninja

12.05.2026
Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković
EUROVISION

Eurovision 2026: Η δυναμική εμφάνιση του Μαυροβουνίου με την Tamara Živković

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια