Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

Αυτές είναι οι χώρες που κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση, χαρίζοντας στο κοινό ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό υπερθέαμα γεμάτο μουσική, ένταση και εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες. Οι συμμετοχές ανέβηκαν στη σκηνή αποφασισμένες να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να εξασφαλίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό, με πολλές εμφανίσεις να ξεχωρίζουν από τα πρώτα κιόλας λεπτά της βραδιάς. Τα φώτα, τα ειδικά εφέ και οι δυνατές ερμηνείες δημιούργησαν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, ενώ τα social media πήραν «φωτιά» από τα σχόλια των eurofans.

Η Ελλάδα είναι και επίσημα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Aκύλα να πραγματοποιεί μία καθηλωτική εμφάνιση που έκλεψε τα βλέμματα στον Α’ ημιτελικό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, έντονο συναίσθημα και μία ερμηνεία που ξεχώρισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να αποθεωθεί στα social media. Η ανακοίνωση της πρόκρισης προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού, με την Ελλάδα να συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στη φετινή Eurovision και τις προσδοκίες για μία μεγάλη διάκριση να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο.

Οι χώρες που κατάφεραν να προκριθούν με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

Ελλάδα Φινλανδία Βέλγιο Σουηδία Μολδαβία Ισραήλ Σερβία Κροατία Λιθουανία Πολωνία

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κράτησε αμείωτη την αγωνία, καθώς αρκετές χώρες θεωρούνταν φαβορί πριν από τον διαγωνισμό, όμως τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί δεδομένο. Οι χώρες που κατάφεραν να περάσουν στον τελικό πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη, την ώρα που άλλες αποστολές είδαν το ταξίδι τους στη φετινή Eurovision να ολοκληρώνεται πρόωρα. Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, αλλά και οι στιγμές συγκίνησης πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Μετά από έναν ημιτελικό γεμάτο έντονα συναισθήματα και υψηλό ανταγωνισμό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Οι χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση συνεχίζουν την προετοιμασία τους με στόχο τη μεγάλη διάκριση, ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη περιμένουν να δουν ποια συμμετοχή θα καταφέρει να κλέψει την παράσταση και να φτάσει μέχρι την κορυφή της φετινής διοργάνωσης.

