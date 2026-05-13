Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

Η αυλαία της Eurovision 2026 άνοιξε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο στο κατάμεστο Wiener Stadthalle της Βιέννης, μετατρέποντας τη βραδιά της Τρίτης σε ένα ατελείωτο πάρτι γεμάτο ρυθμό, καινοτόμα σκηνικά και έντονες συγκινήσεις. Ο Α’ Ημιτελικός δεν ήταν απλώς μια διαγωνιστική διαδικασία, αλλά μια υψηλών προδιαγραφών μουσική παράσταση που κατάφερε να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές, προσφέροντας ανατροπές που κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχουσες χώρες ξεπέρασαν τον εαυτό τους, παρουσιάζοντας acts που συνδύαζαν την παράδοση με τη φουτουριστική αισθητική, αποδεικνύοντας πως ο φετινός διαγωνισμός στην αυστριακή πρωτεύουσα έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για τη συνέχεια.

Το απόλυτο highlight της βραδιάς για το ελληνικό κοινό ήταν αναμφισβήτητα η θριαμβευτική εμφάνιση του Akyla, ο οποίος με το εκρηκτικό «Ferto» κατάφερε να κερδίσει με το σπαθί του το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η σκηνική του παρουσία ήταν μια κατάθεση ενέργειας και αυτοπεποίθησης που παρέσυρε τους παρευρισκόμενους στο στάδιο, προκαλώντας ταυτόχρονα έναν πρωτοφανή ψηφιακό σεισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες αποθέωναν κάθε λεπτό της performance. Με αυτή την πρόκριση, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη διεκδίκηση μιας κορυφαίας θέσης στη φετινή διοργάνωση, καθώς η χημεία του καλλιτέχνη με το κοινό φάνηκε να είναι αξεπέραστη.

Η Ελλάδα με τον Ακύλα στον τελικό – Οι 10 χώρες του Α΄ Ημιτελικού που προκρίθηκαν

H νοσταλγική έναρξη του Α’ Ημιτελικού

Η αυλαία του Α’ Ημιτελικού στη Βιέννη άνοιξε με μια βαθιά συναισθηματική στιγμή που καθήλωσε το κοινό, καθώς η αυστριακή τηλεόραση (ORF) επέλεξε να τιμήσει τα 70 χρόνια του θεσμού μέσα από το επετειακό βίντεο «Life of Toni». Ακολουθώντας την πορεία ενός πιστού οπαδού από το ξεκίνημα της Eurovision το 1956 μέχρι τις μέρες μας, το αφιέρωμα λειτούργησε ως ένας ζωντανός καθρέφτης της ιστορικής και μουσικής εξέλιξης της γηραιάς ηπείρου. Μέσα από τα μάτια του Toni, η Eurovision αναδείχθηκε ως ένας διαχρονικός πολιτιστικός φάρος που καταφέρνει να ενώνει διαφορετικές γενιές και κουλτούρες, υπενθυμίζοντας σε όλα τα κράτη-μέλη της EBU πως, παρά τις αλλαγές των καιρών, ο διαγωνισμός παραμένει ένα σύμβολο ενότητας που ξέρει να αναγεννάται και να συγκινεί.

Η εμφάνιση της Βίκυ Λέανδρος

Η παρουσία της Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Βιέννης ήταν, χωρίς αμφιβολία, η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς, καθώς η σπουδαία ερμηνεύτρια λειτούργησε ως η ζωντανή γέφυρα της ιστορίας του θεσμού. Η εμφάνισή της, πλαισιωμένη από μια επιβλητική χορωδία 70 ατόμων, δεν ήταν απλώς ένα επετειακό act, αλλά ένας φόρος τιμής στην αίγλη μιας άλλης εποχής που παραμένει αναλλοίωτη. Όταν οι πρώτες νότες του «L’amour est bleu» αντήχησαν στο στάδιο, η συγκίνηση ήταν διάχυτη, με το κοινό να τιμά με παρατεταμένο χειροκρότημα τη γυναίκα που χάρισε στη Eurovision μερικές από τις πιο διαχρονικές της επιτυχίες. Η Λέανδρος, θυμίζοντας σε όλους τη νίκη της το 1972 με το «Après toi», απέδειξε πως το πραγματικό ταλέντο δεν έχει ημερομηνία λήξης, προσφέροντας ένα μάθημα σκηνικής παρουσίας και κλάσης που αποτέλεσε το ιδανικό προοίμιο για το διαγωνιστικό μέρος που ακολούθησε.

Μολδαβία

Ξεχωριστή θέση στα highlights της βραδιάς κατέλαβε η εκρηκτική εμφάνιση της Μολδαβίας, με τον Satoshi να πραγματοποιεί ένα από τα πιο δυναμικά ανοίγματα στην ιστορία του Α’ Ημιτελικού. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης από το Cahul, που ξεκίνησε την πορεία του ως ντράμερ πριν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers και songwriters της Ανατολικής Ευρώπης, παρουσίασε το «Viva, Moldova!», ένα πολυπολιτισμικό act που συνδύασε urban rap αισθητική με pop ενέργεια και στίχους σε πολλές γλώσσες. Με μια metallic ενδυματολογική επιλογή και ένα σκηνικό γεμάτο έντονα χρώματα που δημιουργούσαν μια fun αντίθεση με το δυναμικό του στυλ, ο Satoshi «κατέλαβε» τη σκηνή του Wiener Stadthalle, μετατρέποντας τη συμμετοχή του σε ένα ισχυρό statement. Η performance του, βασισμένη στη συνεχή κίνηση και το visual storytelling, απέδειξε πως η Μολδαβία δεν ήρθε στη Βιέννη απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να ξεσηκώσει το κοινό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το «καλημέρα» της φετινής διοργάνωσης.

Η εμφάνιση της Μολδαβίας απέκτησε μια επιπλέον δόση αίγλης με την παρουσία της Lana Caraus στα φωνητικά, η οποία επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision φέρνοντας μαζί της αέρα από την προηγούμενη συμμετοχή της. Η Lana, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της το 2023 στο Λίβερπουλ ως μέλος του σχήματος του Pasha Parfeni στο τραγούδι «Soarele și Luna».

Σουηδία

Η Σουηδία, η χώρα που έχει αναγάγει τη Eurovision σε επιστήμη, παρέδωσε μαθήματα pop τελειότητας στη σκηνή της Βιέννης, με τη FELICIA να πραγματοποιεί μια κινηματογραφική εμφάνιση που επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου «main pop girl» της νέας εποχής. Με το «My System», η καλλιτέχνιδα που κυριάρχησε στο Melodifestivalen 2026 παρουσίασε ένα act υψηλής τεχνολογίας, όπου μέσα από πυκνούς καπνούς και μια εντυπωσιακή παλέτα μαύρων και κατακόκκινων αποχρώσεων, κατάφερε να «δαμάσει» τα lasers και να δημιουργήσει μια τρισδιάστατη εμπειρία που «κατάπιε» κυριολεκτικά τη σκηνή. Η στιγμή που η Felicia Eriksson άφησε πίσω της το μυστηριώδες παρελθόν της αποκάλυψε μια άψογη τεχνικά παρουσία, η οποία δόνησε την αρένα με τα ηλεκτρονικά της synths και σφράγισε μια ιστορική πρόκριση, συνεχίζοντας το απίστευτο σερί της Σουηδίας που μετρά πλέον 21 επιτυχίες στις 22 συμμετοχές.

Κροατία

Η εμφάνιση των LELEK στη σκηνή της Βιέννης αποτέλεσε μια από τις πλέον καθηλωτικές στιγμές της βραδιάς, δικαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά που τους ήθελαν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Με το «Andromeda», το συγκρότημα προσέφερε μια μυσταγωγική εμπειρία που «πάντρεψε» αριστοτεχνικά τον ethno-pop ήχο με τη σλαβική λαϊκή παράδοση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε σύγχρονη τελετουργία. Η σκηνική τους παρουσία ήταν γεμάτη συμβολισμούς, με την έντονη χρήση χριστιανικών στοιχείων και πολυάριθμων σταυρών να ενισχύει το πνευματικό και αινιγματικό ύφος της συμμετοχής, ενώ τα προσεγμένα οπτικά εφέ μετέτρεψαν τη σκηνή σε ένα ψηφιακό σύμπαν όπου η παράδοση συνάντησε το μέλλον. Οι LELEK δεν παρουσίασαν απλώς ένα τραγούδι, αλλά μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα με μοντέρνα αισθητική, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός της αυθεντικότητας με την pop παραγωγή είναι η συνταγή που τους οδηγεί ολοταχώς προς την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ελλάδα

Η στιγμή που η Ελλάδα περίμενε με κομμένη την ανάσα έφτασε, και ο Akylas δεν απογοήτευσε κανέναν, παραδίδοντας ένα οπτικοακουστικό μάθημα σύγχρονης pop αισθητικής που μεταμόρφωσε το Wiener Stadthalle σε ένα διαδραστικό arcade σύμπαν. Με το εκρηκτικό «Ferto», ο καλλιτέχνης εισέβαλε στη σκηνή ως μια καθηλωτική tiger-persona, συνδυάζοντας την arcade αισθητική με την παράδοση της τρίχορδης λύρας, ενώ η σκηνοθετική ευφυΐα του Φωκά Ευαγγελινού απογειώθηκε μέσα από το ριψοκίνδυνο pole dancing και την παρουσία της Παρθένας Χοροζίδου σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό «δωματίων». Η εμφάνιση, που ισορρόπησε ανάμεσα στον καταιγιστικό ρυθμό και τη συγκίνηση της στιγμής που ο Akylas απευθύνθηκε στη μητέρα του, προκάλεσε «σεισμό» στα γραφεία στοιχημάτων, εκτοξεύοντας την Ελλάδα στη 2η θέση των προγνωστικών με 16% και μετατρέποντάς την σε έναν από τους ισχυρότερους διεκδικητές του τροπαίου για το βράδυ του Σαββάτου.

Πορτογαλλία

Η Πορτογαλία παρέδωσε μαθήματα αυθεντικότητας και δωρικής υπερηφάνειας, με τους Bandidos do Cante να μετατρέπουν τη σκηνή του Wiener Stadthalle σε μια συγκλονιστική ιεροτελεστία. Οι Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo και Francisco Pestana καθήλωσαν το κοινό με το «Rosa», φέρνοντας στο προσκήνιο την πολυφωνική παράδοση του Cante Alentejano, «ντυμένη» με διακριτικές pop πινελιές που έκαναν το αποτέλεσμα απόλυτα προσιτό στο ευρωπαϊκό κοινό. Η σκηνοθεσία, αποφεύγοντας τα περιττά τεχνάσματα, εστίασε στη δύναμη της ομάδας και στα εκφραστικά κοντινά πλάνα, ενώ ο φωτισμός στις αποχρώσεις της τερακότας μετέφερε την αίσθηση ενός ηλιοβασιλέματος στην πορτογαλική ύπαιθρο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η χρήση του βιολιού, καθώς η συμμετοχή αυτή ήταν μία από τις μόλις εννέα φετινές που επέλεξαν το συγκεκριμένο όργανο, προσδίδοντας μια κλασική κομψότητα σε μια εμφάνιση που απέδειξε πως η αληθινή τέχνη δεν χρειάζεται φαντασμαγορικά εφέ για να συγκινήσει.

Γεωργία

Η επιστροφή της Γεωργίας στη σκηνή της Eurovision 2026 αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές και ταυτόχρονα εκρηκτικές στιγμές της βραδιάς, καθώς οι θρυλικοί Bzikebi επέστρεψαν 18 χρόνια μετά την ιστορική τους νίκη στη Junior Eurovision. Το τρίο των Giorgi Shiolashvili, Mariam Kikuashvili και Mariam Tatulashvili απέδειξε πως η μεταξύ τους χημεία παραμένει αναλλοίωτη, μετατρέποντας το Wiener Stadthalle σε ένα φουτουριστικό πάρτι με το τραγούδι «On Replay». Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Zaza Orashvili και με τη δημιουργική υπογραφή των Giga Kukhianidze και Lizi Japaridze, η εμφάνισή τους ήταν ένας ύμνος στη χαρά και την ποπ κουλτούρα, συνδέοντας αριστοτεχνικά το νοσταλγικό παρελθόν της ομάδας με το σύγχρονο, οπτικοακουστικό υπερθέαμα που απαιτεί η σημερινή σκηνή. Η Γεωργία δεν παρουσίασε απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια θριαμβευτική επανένωση που δικαίωσε τον τίτλο του τραγουδιού, με το κοινό να ζητά επίμονα «επανάληψη» και τους Bzikebi να σφραγίζουν με αυτοπεποίθηση το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ιταλία

Παρόλο που η Ιταλία, ως μέλος των «Big 5», έχει εξασφαλισμένη τη θέση της στον Μεγάλο Τελικό, ο Sal Da Vinci δεν επαναπαύτηκε, προσφέροντας μία από τις πιο θεατρικές και πολυτελείς εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη σκηνή της Eurovision. Παρουσιάζοντας το «Per Sempre Si», ο θρύλος της ναπολιτάνικης σκηνής και νικητής του Sanremo 2026 ξετύλιξε μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης σε τέσσερις πράξεις, μετατρέποντας τη σκηνή της Βιέννης σε μια extravagant γαμήλια δεξίωση στη Νάπολη. Με έναν επιβλητικό πολυέλαιο να δεσπόζει στο ballroom σκηνικό, backflips από τους χορευτές-κουμπάρους και μια σκηνή που πλημμύρισε από λεμονιές και πυροτεχνήματα, ο Sal Da Vinci επιβεβαίωσε την κλάση του ως ο απόλυτος «τελετάρχης» της βραδιάς. Η φωνητική του αρτιότητα και οι απίστευτες υψηλές νότες του, σε συνδυασμό με το εκθαμβωτικό λευκό κοστούμι ναπολιτάνικης ραπτικής, απέδειξαν πως η Ιταλία παραμένει το αριστοκρατικό «διαμάντι» του θεσμού, φέρνοντας την ιταλική μουσική παιδεία και την αυθεντική συναισθηματική ένταση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το βράδυ του Σαββάτου.

Φινλανδία

Η Φινλανδία, το ακλόνητο φαβορί που απειλεί ευθέως την ελληνική πρωτιά, παρέδωσε μια από τις πιο καθηλωτικές εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού, με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen να προκαλούν μουσικό «σεισμό» στη Βιέννη. Το τραγούδι τους, με τον τίτλο «Liekinheitin» που σημαίνει «Φλογοβόλο», ερμηνεύτηκε στη σουηδική γλώσσα και μετέφερε με συγκλονιστικό τρόπο τον πόνο ενός έρωτα που καίει τα πάντα στο πέρασμά του. Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε η Linda, η οποία πέτυχε το ακατόρθωτο: μετά από ειδικό αίτημα της φινλανδικής αποστολής που έγινε δεκτό από την EBU, το βιολί της ακούστηκε ζωντανά (live), προσφέροντας μια σπάνια μουσική αυθεντικότητα. Η σκηνή, γεμάτη αναποδογυρισμένες καρέκλες σε ένα δυστοπικό κάδρο, τυλίχθηκε κυριολεκτικά στις φλόγες στο φινάλε, την ώρα που ο Pete έπεφτε στα γόνατα μπροστά στη Linda, σφραγίζοντας μια οπτικοακουστική επίθεση που άφησε την Ευρώπη άφωνη και επιβεβαίωσε πως η μάχη για το τρόπαιο θα είναι σκληρή.

Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο πραγματοποίησε μια από τις πιο επιβλητικές επιστροφές της βραδιάς, με την Tamara Živković να παραδίδει ένα σκοτεινό οπτικοακουστικό μανιφέστο για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Με το τραγούδι «Nova Zora» (Νέα Αυγή), η Tamara εμφανίστηκε ως goth οπτασία με μαύρο κρυστάλλινο κορσέ, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο μάχης όπου οι γυναίκες αντλούν εσωτερική δύναμη για να νικήσουν το σκοτάδι. Παρά το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο κουβαλά ένα από τα δυσκολότερα στατιστικά στον θεσμό, με μόλις 2 προκρίσεις σε 13 συμμετοχές, η αποψινή performance διεκδίκησε με αξιώσεις την ανατροπή της ιστορίας. Η σκηνοθεσία, γεμάτη αστραπές και λιωμένη λάβα, κορυφώθηκε σε μια «μανιακή» αλλά άψογα συγχρονισμένη χορογραφία, προσφέροντας μια κραυγή ελπίδας που ηλεκτρίστηκε από το δράμα και τη φωτιά, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα της Wiener Stadthalle.

Εσθονία

Η μεγάλη επιστροφή των Vanilla Ninja στη σκηνή της Eurovision είναι πλέον γεγονός, με την αγαπημένη γυναικεία «κοριτσοπαρέα» να φωτίζει τη Βιέννη στην 9η θέση εμφάνισης για λογαριασμό της Εσθονίας. Οι Lenna, Piret και Kerli, που είχαν γράψει ιστορία στον διαγωνισμό το 2005 εκπροσωπώντας την Ελβετία, απέδειξαν πως η rock φλόγα τους παραμένει αναμμένη, παρουσιάζοντας το «Too Epic To Be True». Μετά την περσινή avant-garde παρουσία του Tommy Cash, η Εσθονία επέστρεψε στις ρίζες της με μια εμφάνιση που βασίστηκε στη δύναμη της απλότητας και του rock attitude. Με δερμάτινα outfits και μια κινηματογραφική, ασπρόμαυρη αισθητική που έπαιζε με τις σκιές, οι Vanilla Ninja παρέδωσαν μια «καθαρή» performance όπου οι ηλεκτρικές κιθάρες και οι αψεγάδιαστες φωνητικές εναλλαγές τους έγιναν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, επιβεβαιώνοντας πως το αυθεντικό rock πνεύμα παραμένει μια διαχρονική αξία στον θεσμό.

Ισραήλ

Η εμφάνιση του Noam Bettan με το «Michelle» πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πρωτοφανές κλίμα έντασης, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε την αποχή 5 χωρών (Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Ολλανδίας και Σλοβενίας) και αντιδράσεις από μερίδα του κοινού στην αρένα. Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, ο 28χρονος καλλιτέχνης παρέδωσε μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών με minimal αισθητική και κινηματογραφική αύρα, εστιάζοντας στην κρυστάλλινη φωνητική του ερμηνεία. Το «Michelle», μια σύνθεση της Yuval Raphael και των Nadav Aharoni και Tzlil Klifi, ξετυλίχθηκε μέσα από μια αφαιρετική γοητεία και ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, μετατρέποντας την παρουσία του Ισραήλ σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα σημεία του φετινού πρώτου ημιτελικού.

Γερμανία

Η Γερμανία, η χώρα με το απόλυτο ρεκόρ των 69 συμμετοχών στον θεσμό, έχοντας απουσιάσει μόνο το 1996, απέδειξε στη σκηνή της Βιέννης γιατί παραμένει μια υπερδύναμη της Eurovision. Η Sarah Engels, αν και ως μέλος των Big 5 είχε εξασφαλισμένη την παρουσία της στον Τελικό, παρέδωσε μια εμφάνιση που «έκαψε» τα προγνωστικά με το τραγούδι «Fire». Η παρουσίασή της ήταν ένας ύμνος στην αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας ατμοσφαιρικά πάνω σε έναν επιβλητικό κύβο για να καταλήξει σε μια έκρηξη χορογραφίας και πυροτεχνημάτων. Ντυμένη με ένα χρυσό κορμάκι που παρέπεμπε σε φλόγες, η Sarah χρησιμοποίησε συμβολικά τα χρώματα της γερμανικής σημαίας (μαύρο, κόκκινο, χρυσό), μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πύρινο υπερθέαμα. Με την εμπειρία της από τις μεγάλες σκηνές και μια φωνητική ερμηνεία που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, η Γερμανία κατέστησε σαφές ότι φέτος δεν στοχεύει απλώς σε μια καλή θέση, αλλά διεκδικεί με αξιώσεις το χρυσό τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου.

Βέλγιο

Το Βέλγιο, γιορτάζοντας την 67η παρουσία του στον θεσμό σε μια συμβολική επέτειο 70 ετών από το ντεμπούτο του, παρουσίασε με την Essyla μια εμφάνιση που συνδύασε την κρυστάλλινη αισθητική με την απόλυτη ενδυνάμωση. Με το «Dancing on the Ice», η Essyla μεταμόρφωσε τη σκηνή σε ένα παγωμένο τοπίο, ξεκινώντας μέσα σε τεχνητή χιονόπτωση με μια διάφανη κάπα, για να αποκαλύψει στη συνέχεια ένα δυναμικό ολόλευκο outfit με δερμάτινες λεπτομέρειες. Η επιλογή του λευκού ήταν μια στρατηγική κίνηση της βελγικής αποστολής, η οποία αποφάσισε να αλλάξει την αρχική ενδυμασία μετά τις πρώτες πρόβες για να διαφοροποιηθεί πλήρως από τη συμμετοχή της Λιθουανίας. Η performance, γεμάτη αντιθέσεις φωτιάς και πάγου στα LED, ανέδειξε την jazz παιδεία και τη σύγχρονη pop ενέργεια της καλλιτέχνιδας, η οποία με τη χαρακτηριστική ασύμμετρη επιλογή των παπουτσιών της, απέδειξε πως το Βέλγιο παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς πυλώνες της Eurovision.

Λιθουανία

Η Λιθουανία εισέβαλε στη σκηνή της Βιέννης στην 12η θέση, με τον Lion Ceccah να παραδίδει ένα οπτικό υπερθέαμα που «πάντρεψε» το gothic δράμα με την πληθωρική drag κουλτούρα της χώρας του. Με το τραγούδι «Sólo Quiero Más», ο καλλιτέχνης μεταμόρφωσε τη σκηνή σε ένα σκοτεινό, fantasy πλατό, ξεκινώντας με έναν επιβλητικό μανδύα που στη συνέχεια αποκάλυψε ένα extravagant gothic outfit με μεταλλικές λεπτομέρειες και ασημί μακιγιάζ. Η εμφάνιση ξεχώρισε για την τόλμη της, καθώς ενσωμάτωσε στοιχεία υψηλής μόδας και θεατρικό storytelling, ενώ η χρήση υπότιτλων στις οθόνες και οι δόσεις αυτοσαρκασμού ανέδειξαν τον Lion Ceccah ως έναν ολοκληρωμένο visual artist. Ήταν μια unapologetic δήλωση αυτοέκφρασης που τίμησε την εγχώρια drag σκηνή, προσφέροντας μια από τις πιο εκκεντρικές και καλλιτεχνικά πολυεπίπεδες στιγμές του φετινού πρώτου ημιτελικού.

Σαν Μαρίνο

Το Σαν Μαρίνο μετέτρεψε τη Wiener Stadthalle στο πιο λαμπερό disco club της Ευρώπης, με τη «Freaky Queen» Senhit να γράφει ιστορία, καθώς αυτή είναι η 3η φορά που εκπροσωπεί το κρατίδιο στον θεσμό. Στην 13η θέση της σειράς εμφάνισης, η Senhit δεν ήταν μόνη, αλλά παρουσίασε το εκρηκτικό «Superstar» μαζί με τον ζωντανό θρύλο της pop, Boy George, σε μια συμμετοχή που βασίστηκε στην επανάληψη των συμμετεχόντων με τον πιο extravagant τρόπο. Η Senhit, ντυμένη με μια jumpsuit-ντισκομπάλα που αιχμαλώτιζε κάθε δέσμη φωτός, και ο Boy George, με την εμβληματική του αύρα, γιόρτασαν την αυτοαποδοχή μέσα από ένα camp υπερθέαμα γεμάτο chrome στοιχεία, καθρέφτες και rainbow φωτισμούς. Το φινάλε στο catwalk, με τους δύο καλλιτέχνες να χάνονται μέσα σε σύννεφα χρωματιστού φωτός και πυροτεχνήματα, επιβεβαίωσε πως το Σαν Μαρίνο παραμένει ο απόλυτος προορισμός για την αυθεντική, maximalist διασκέδαση στη Eurovision.

Πολωνία

Η Πολωνία χάρισε στη Wiener Stadthalle τη μεγαλύτερη συναισθηματική κορύφωση του Α’ Ημιτελικού, με την ALICJA να δικαιώνεται επιτέλους στη σκηνή της Eurovision 6 χρόνια μετά την ακύρωση της διοργάνωσης του 2020 λόγω της πανδημίας. Η ερμηνεύτρια, που το 2020 είχε κερδίσει τον εθνικό τελικό και θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, επέστρεψε το 2026 με το επιβλητικό «Pray», χρησιμοποιώντας ως «μεγάλο όπλο» τη συγκλονιστική φωνή της. Η εμφάνισή της στην 14η θέση ήταν μια πνευματική εμπειρία που πάντρεψε την R&B αισθητική με gospel στοιχεία, ενώ η σκηνοθεσία βασίστηκε σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα φωτισμών και σκιών. Πλαισιωμένη από χορευτές με minimal styling και έχοντας ως πυρήνα ένα μυστηριώδες κεντρικό prop, η ALICJA καθήλωσε την αρένα με μια κινηματογραφική ερμηνεία, αποδεικνύοντας πως η καλλιτεχνική ωριμότητα και η πίστη στα όνειρα μπορούν να μετατρέψουν μια αναμονή ετών σε έναν θρίαμβο αντάξιο των προσδοκιών.

Σερβία

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με έναν ηχητικό «σεισμό», καθώς οι LAVINA, το progressive metal συγκρότημα από το Νις της Σερβίας που πορεύεται μαζί από το 2020, μετέτρεψαν τη σκηνή σε ένα σκοτεινό μεσαιωνικό πεδίο μάχης. Με το «Kraj Mene», ένα τραγούδι για τον εμμονικό έρωτα ερμηνευμένο με απόλυτη αυθεντικότητα στα σερβικά, το γκρουπ καθήλωσε το κοινό μέσα από μια dark fantasy αισθητική, με τον frontman Luka Aranđelović να δεσπόζει φορώντας πανοπλία και χρησιμοποιώντας ένα γιγαντιαίο σπαθί ως βάση μικροφώνου. Η εμφάνιση, που χαρακτηρίστηκε από την ωμή δύναμη των riffs και την πιο έντονη χρήση πυροτεχνημάτων στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαίωσε τη Σερβία ως το απόλυτο «dark horse» του διαγωνισμού, κλείνοντας τη βραδιά με μια καθηλωτική δήλωση καλλιτεχνικής ισχύος.

Ποιοι προκρίθηκαν:

Οι 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 από τον Α’ Ημιτελικό, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής:

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Οι δηλώσεις του Akyla

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος και γεμάτος ενέργεια, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. «Ελλάδα, τα καταφέραμε! Είναι μαγικό να βρίσκεσαι σε αυτή τη σκηνή και να βλέπεις τον κόσμο να χορεύει στον ρυθμό του “Ferto”», δήλωσε ο καλλιτέχνης, ευχαριστώντας το κοινό για την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσει και υποσχόμενος μια ακόμα πιο δυναμική παρουσία το Σάββατο. Η καθηλωτική του εμφάνιση στη Βιέννη δεν ενθουσίασε μόνο τους θεατές στην αρένα, αλλά προκάλεσε «σεισμό» και στα προγνωστικά, με την Ελλάδα να εκτοξεύεται πλέον στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη. Ο Akylas φιγουράρει ως το απόλυτο φαβορί πίσω μόνο από τη Φινλανδία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Δανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή ελληνική συμμετοχή έχει όλα τα φόντα για μια ιστορική διάκριση.

