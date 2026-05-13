EUROVISION 13.05.2026

Ενθουσιασμός με το «Ferto» – Οι δημοσιογράφοι «αποθέωσαν» τον Ακύλα

Ο Akylas αποθεώθηκε στη Βιέννη, με το «Ferto» να ξεχωρίζει στο press center της Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική παρουσία στη Eurovision 2026 έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί έντονες συζητήσεις και ενθουσιασμό, τόσο μέσα στη σκηνή όσο και έξω από αυτήν. Ο Α’ Ημιτελικός στη Βιέννη αποδείχθηκε μια στιγμή-ορόσημο για την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το «Ferto» να τραβούν τα βλέμματα και να κερδίζουν εντυπώσεις αμέσως. Δημοσιογράφοι, φανς, παρατηρητές και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, δημιουργώντας ένα hype που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Όλα δείχνουν πως η ελληνική συμμετοχή φέτος δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, είναι συζήτηση, τάση και ίσως… διεκδίκηση.

Η απήχηση της εμφάνισης του Ακύλα ήταν εντυπωσιακή όχι μόνο στην αρένα της Wiener Stadthalle αλλά και στο press center, όπου οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι παρακολουθούν και σχολιάζουν κάθε act. Με το που ολοκληρώθηκε το «Ferto», οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και ιδιαίτερα θερμές. Πολλοί χαρακτήρισαν την ελληνική παρουσία ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, ξεχωρίζοντας τη σκηνική ταυτότητα, τη θεατρικότητα και τη φωνητική σταθερότητα του 27χρονου καλλιτέχνη.

Στην αρένα, το χειροκρότημα ήταν παρατεταμένο, με το κοινό να δείχνει πραγματικό ενθουσιασμό. Λίγο πιο δίπλα, στο press center, η εικόνα ήταν εξίσου χαρακτηριστική: δημοσιογράφοι από πολλές χώρες αντέδρασαν με ενθουσιαστικά σχόλια, αναγνωρίζοντας τόσο την ένταση της ερμηνείας όσο και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία.


Το «Ferto» θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα acts που κατάφεραν να αφήσουν ιδιαίτερο στίγμα στον Α’ Ημιτελικό, χάρη στον συνδυασμό εντυπωσιακού οπτικού κόσμου και στιβαρής ερμηνείας. Οι πρώτες αυτές εντυπώσεις συχνά λειτουργούν καταλυτικά στον τρόπο που διαμορφώνεται το κλίμα γύρω από μια συμμετοχή και η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται σε πολύ ευνοϊκή θέση.

Το ενδιαφέρον στο press center συνεχίζει να ανεβαίνει, με αρκετούς να συμπεριλαμβάνουν ήδη την ελληνική παρουσία ανάμεσα στις πιο συζητημένες και ξεχωριστές εμφανίσεις της βραδιάς. Παρ’ ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται ακόμη στην αρχή, το «Ferto» φαίνεται να έχει πετύχει το πρώτο μεγάλο βήμα: να δημιουργήσει δυναμική και προσδοκίες.

Το «Ferto» έχει ήδη καταφέρει να συζητηθεί, να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει προσδοκίες για τη συνέχεια. Οι δημοσιογράφοι και το κοινό δείχνουν να αγκαλιάζουν τη φετινή συμμετοχή, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία της στον τελικό. Αν συνεχιστεί αυτό το θετικό κλίμα, ο Akylas ίσως αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του διαγωνισμού. Το μόνο βέβαιο είναι πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης.

Eurovision 2026 Ακύλας
