Eurovision 2027: Οι 4 πόλεις της Βουλγαρίας που διεκδικούν τη διοργάνωση

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον επόμενο μεγάλο διαγωνισμό της Eurovision το 2027 με 4 πόλεις να διεκδικούν τη διοργάνωση

Η Eurovision μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς 2027, με τη Βουλγαρία να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης για το ποια πόλη θα αναλάβει τη φιλοξενία του επόμενου μεγάλου ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Η διαδικασία επιλογής της διοργανώτριας πόλης έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT, η επίσημη διαδικασία για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Η γενική διευθύντρια του φορέα, Μιλένα Μιλοτίνοβα, επιβεβαίωσε ότι ήδη εξετάζεται το εκτενές υλικό που έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.

Η EBU έχει παραδώσει στις βουλγαρικές αρχές έναν ιδιαίτερα λεπτομερή φάκελο με όλες τις τεχνικές και οργανωτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Πρόκειται για έναν κανονισμό περίπου 200 σελίδων, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό μελέτη και προσαρμογή, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συνεχείς τηλεδιασκέψεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η BNT εργάζεται ώστε να μεταφράσει και να προσαρμόσει πλήρως το υλικό, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες πόλεις. Στο επόμενο στάδιο θα εκδοθεί η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (city bid), μέσω της οποίας οι πόλεις θα καταθέσουν τους φακέλους υποψηφιότητας τους.

Μέχρι στιγμής, τέσσερις πόλεις έχουν ήδη μπει δυνατά στη διεκδίκηση της διοργάνωσης: η Σόφια, η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουργκάς. Κάθε μία από αυτές αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετικά πλεονεκτήματα, από υποδομές και τουρισμό μέχρι εμπειρία σε μεγάλα events.

Η τελική απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 αναμένεται να ανακοινωθεί τον Αύγουστο, με τη διαδικασία να τραβά ήδη την προσοχή τόσο των fans του διαγωνισμού όσο και της διεθνούς μουσικής κοινότητας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η νίκη της τραγουδίστριας Dara με το τραγούδι «Bangaranga» έχει δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό στη χώρα, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως «εθνικό θησαυρό», καθώς χάρισε στη Βουλγαρία μια ιστορική πρωτιά στον διαγωνισμό.

Η πορεία προς τη Eurovision 2027 μόλις ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως η μάχη για τη διοργάνωση θα είναι πιο έντονη από ποτέ.

