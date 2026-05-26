«Ο Akylas είναι φοβερός καλλιτέχνης» – Οι δηλώσεις της Μαρίνας Σπανού για τον Akyla και τη Eurovision

Η Μαρίνα Σπανού έκανε μια ακόμη δυναμική εμφάνιση σε εκδήλωση που έστρεψε τα φώτα στη γυναικεία ενδυνάμωση και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά πρότυπα. Το Σάββατο 23 Μαΐου βρέθηκε στο ιστορικό Ωδείο Αθηνών, όπου συνομίλησε με κόσμο, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, μεταφέροντας το δικό της θετικό και αισιόδοξο πνεύμα. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και δημιουργική, με τη νεαρή τραγουδίστρια να αποπνέει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Η ίδια μίλησε για τη στήριξη του κοινού, την πορεία της, τον Akyla, αλλά και όσα ετοιμάζει για τους φανς της, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια έντονα δημιουργική φάση.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τη νέα συναυλία που ετοιμάζει, για την αγάπη του κόσμου, αλλά και για τη σχέση της με τον Akyla, τον οποίο γνωρίζει εδώ και χρόνια.

«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

«Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε μία φανταστική συναυλία εκεί στην Πλατεία Ασωμάτων, λίγο πιο κάτω από το μέρος που συναντιόμασταν πριν πέντε χρόνια. Και με ελεύθερη είσοδο, που είναι τρομερά σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να έχει πρόσβαση πάντα στην τέχνη, και πόσο μάλλον στη μουσική», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.





Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη λατρεία που λαμβάνει από το κοινό: «Νιώθω τρομερά χαρούμενη για την αγάπη που παίρνω, παρόλο που δεν το περίμενα. Είναι κάτι όμως που βλέπω μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει και να δυναμώνει και όσο μπορώ θα είμαι εκεί να το στηρίζω».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τον Akyla με θερμά λόγια, τονίζοντας τη σημασία της αλληλοστήριξης μεταξύ καλλιτεχνών αλλά και νέων ανθρώπων στο χώρο: «Εγώ τον Akyla τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ως καλλιτέχνη και κοινωνικά. Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Έκανε το όνειρό του και αυτός, ανέβηκε σε μία μεγάλη σκηνή και πιστεύω ότι το απόλαυσε όσο μπορούσε. Είναι τρομερά σημαντικό να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, όλοι εμείς. Δηλαδή, να μας στηρίζουν τα νέα παιδιά και εμείς με τη σειρά μας τα νεότερα», σχολίασε η Μαρίνα Σπανού.

Παράλληλα, μίλησε και για τη συμμετοχή στο Eurovision, καθώς η ίδια παρακολουθούσε τη διαδικασία «από μέσα»: «Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασε ωραία. Πάρα πολύ χαρούμενη. Παρακολουθούσα και από στενά τη διαδικασία της Eurovision, γιατί ήμουν εκεί στην επιτροπή. Οπότε, είμαι περήφανη που είναι περήφανος για τον εαυτό του».

Κλείνοντας, η ατμόσφαιρα γύρω από τη Μαρίνα Σπανού έδειξε πώς έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο θετικές και σταθερές παρουσίες στην ελληνική μουσική σκηνή. Με ζωντάνια, σεμνότητα και καθαρή αγάπη για την τέχνη, συνεχίζει να εμπνέει, ενώ η επερχόμενη συναυλία της στην Πλατεία Ασωμάτων αναμένεται να γίνει σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και την ελεύθερη έκφραση. Η ίδια δείχνει ότι δεν ξεχνά όσους τη στηρίζουν, αλλά και πως παραμένει κοντά στην καλλιτεχνική της αλήθεια.

