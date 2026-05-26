Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

«Ο Akylas είναι φοβερός καλλιτέχνης» – Οι δηλώσεις της Μαρίνας Σπανού για τον Akyla και τη Eurovision

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρίνα Σπανού μιλά για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision και τη δωρεάν συναυλία της στην Πλατεία Ασωμάτων
Ειρήνη Στόφυλα

Η Μαρίνα Σπανού έκανε μια ακόμη δυναμική εμφάνιση σε εκδήλωση που έστρεψε τα φώτα στη γυναικεία ενδυνάμωση και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά πρότυπα. Το Σάββατο 23 Μαΐου βρέθηκε στο ιστορικό Ωδείο Αθηνών, όπου συνομίλησε με κόσμο, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, μεταφέροντας το δικό της θετικό και αισιόδοξο πνεύμα. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και δημιουργική, με τη νεαρή τραγουδίστρια να αποπνέει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Η ίδια μίλησε για τη στήριξη του κοινού, την πορεία της, τον Akyla, αλλά και όσα ετοιμάζει για τους φανς της, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια έντονα δημιουργική φάση.

Η Μαρίνα Σπανού κάθεται σε εξωτερικό χώρο κρατώντας μια ανθοδέσμη με κίτρινα λουλούδια.
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τη νέα συναυλία που ετοιμάζει, για την αγάπη του κόσμου, αλλά και για τη σχέση της με τον Akyla, τον οποίο γνωρίζει εδώ και χρόνια.

«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

«Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε μία φανταστική συναυλία εκεί στην Πλατεία Ασωμάτων, λίγο πιο κάτω από το μέρος που συναντιόμασταν πριν πέντε χρόνια. Και με ελεύθερη είσοδο, που είναι τρομερά σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να έχει πρόσβαση πάντα στην τέχνη, και πόσο μάλλον στη μουσική», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.


Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη λατρεία που λαμβάνει από το κοινό: «Νιώθω τρομερά χαρούμενη για την αγάπη που παίρνω, παρόλο που δεν το περίμενα. Είναι κάτι όμως που βλέπω μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει και να δυναμώνει και όσο μπορώ θα είμαι εκεί να το στηρίζω».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τον Akyla με θερμά λόγια, τονίζοντας τη σημασία της αλληλοστήριξης μεταξύ καλλιτεχνών αλλά και νέων ανθρώπων στο χώρο: «Εγώ τον Akyla τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ως καλλιτέχνη και κοινωνικά. Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Έκανε το όνειρό του και αυτός, ανέβηκε σε μία μεγάλη σκηνή και πιστεύω ότι το απόλαυσε όσο μπορούσε. Είναι τρομερά σημαντικό να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, όλοι εμείς. Δηλαδή, να μας στηρίζουν τα νέα παιδιά και εμείς με τη σειρά μας τα νεότερα», σχολίασε η Μαρίνα Σπανού.

Παράλληλα, μίλησε και για τη συμμετοχή στο Eurovision, καθώς η ίδια παρακολουθούσε τη διαδικασία «από μέσα»: «Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασε ωραία. Πάρα πολύ χαρούμενη. Παρακολουθούσα και από στενά τη διαδικασία της Eurovision, γιατί ήμουν εκεί στην επιτροπή. Οπότε, είμαι περήφανη που είναι περήφανος για τον εαυτό του».

Κλείνοντας, η ατμόσφαιρα γύρω από τη Μαρίνα Σπανού έδειξε πώς έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο θετικές και σταθερές παρουσίες στην ελληνική μουσική σκηνή. Με ζωντάνια, σεμνότητα και καθαρή αγάπη για την τέχνη, συνεχίζει να εμπνέει, ενώ η επερχόμενη συναυλία της στην Πλατεία Ασωμάτων αναμένεται να γίνει σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική και την ελεύθερη έκφραση. Η ίδια δείχνει ότι δεν ξεχνά όσους τη στηρίζουν, αλλά και πως παραμένει κοντά στην καλλιτεχνική της αλήθεια.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακύλας Μαρίνα Σπανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus δεν θα ακούγεται πλέον στις συναυλίες της;

Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus δεν θα ακούγεται πλέον στις συναυλίες της;

26.05.2026
Επόμενο
AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

AMAs 2026: Ποιοι καλλιτέχνες ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά του Λας Βέγκας;

26.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
Celeb News

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή