Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus δεν θα ακούγεται πλέον στις συναυλίες της;

Η απόφαση της Miley Cyrus να απομακρύνει από τις εμφανίσεις της ένα από τα πιο αγαπημένα pop anthems των τελευταίων ετών

Υπήρξε ένα τραγούδι που για χρόνια έπαιζε παντού. Σε πάρτι, road trips, σχολικές γιορτές, καλοκαιρινές playlists και αμέτρητα βίντεο στα social media. Το «Party in the U.S.A.» της Miley Cyrus δεν ήταν απλώς μια ακόμη pop επιτυχία. Ήταν ένα κομμάτι που συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή ανεμελιάς, αισιοδοξίας και αμερικανικής pop κουλτούρας. Γι’ αυτό και η πρόσφατη τοποθέτηση της τραγουδίστριας έχει προκαλέσει τόσο έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι πλέον δεν αισθάνεται άνετα να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι στις εμφανίσεις της, καθώς θεωρεί ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της σημερινής Αμερικής. Όπως εξήγησε, όταν δημιουργήθηκε το τραγούδι, στόχος ήταν να αποτυπώσει ένα συναίσθημα ελευθερίας, χαράς, ασφάλειας και ενθουσιασμού. Σήμερα όμως, όπως λέει η ίδια, η κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει τόσο πολύ, που δυσκολεύεται να συνδεθεί συναισθηματικά με το μήνυμα του κομματιού.

Η δήλωσή της δεν άργησε να γίνει viral. Άλλοι τη στήριξαν αμέσως, υποστηρίζοντας ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να εκφράζει αυτό που πραγματικά νιώθει και όχι να μένει «κολλημένος» σε μια εικόνα του παρελθόντος μόνο και μόνο επειδή το κοινό το ζητά. Άλλοι όμως ένιωσαν απογοήτευση, καθώς το «Party in the U.S.A.» θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα τραγούδια της καριέρας της.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την υπόθεση είναι ότι το τραγούδι δεν κουβαλά απλώς μουσική αξία, αλλά και έντονο συμβολισμό για μια ολόκληρη γενιά. Για πολλούς fans, το κομμάτι λειτουργεί σαν «χρονοκάψουλα» μιας πιο carefree εποχής, πριν η πολιτική πόλωση, οι κοινωνικές εντάσεις και οι συνεχείς συγκρούσεις κυριαρχήσουν στην καθημερινότητα και στα social media.

Η Miley Cyrus φαίνεται πως θέλει πλέον οι εμφανίσεις και η μουσική της να αντικατοπτρίζουν αυτό που βιώνει και αισθάνεται σήμερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια επαναπροσδιορίζει δημόσια τη σχέση της με παλαιότερες επιτυχίες της. Άλλωστε, η καλλιτεχνική της πορεία έχει αλλάξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, από την teen pop περίοδο μέχρι τον πιο ώριμο και προσωπικό ήχο που υπηρετεί σήμερα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση γύρω από το «Party in the U.S.A.» ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της μουσικής. Στα social media πολλοί άνοιξαν μια μεγαλύτερη κουβέντα για το κατά πόσο η pop μουσική οφείλει να παραμένει «διαχρονικά ουδέτερη» ή αν οι καλλιτέχνες έχουν δικαίωμα να αποστασιοποιούνται από έργα που δεν τους εκφράζουν πλέον.

