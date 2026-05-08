Celeb World 08.05.2026

«Hollywood Walk of Fame»: Η Miley Cyrus από τη Hannah Montana στο δικό της αστέρι

Η Miley Cyrus θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame στις 22 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή της στη μουσική και την pop κουλτούρα
Πόπη Βασιλείου

Η Miley Cyrus ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία τεράστια διάκριση στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της, καθώς στις 22 Μαΐου θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Η διάσημη τραγουδίστρια, ηθοποιός και pop icon θα τιμηθεί από το Hollywood Chamber of Commerce σε μια ξεχωριστή τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. ώρα Αμερικής και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του WalkofFame.com.

Η Miley Cyrus θα λάβει το 2.845ο αστέρι του διάσημου δρόμου του Hollywood, μπαίνοντας έτσι στη λίστα με τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ψυχαγωγίας που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η συγκεκριμένη τιμή μοιάζει σχεδόν συμβολική για την ίδια, αφού η Miley Cyrus όχι μόνο έχει καταφέρει να εξελιχθεί από παιδικό αστέρι της Disney σε μία από τις πιο επιδραστικές pop καλλιτέχνιδες της γενιάς της, αλλά διαθέτει και τραγούδι με τίτλο «Walk of Fame», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της νέας ταινίας «The Devil Wears Prada 2».

Στην τελετή θα βρεθούν επίσης σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου, καθώς ομιλίες θα κάνουν η Donatella Versace και η ηθοποιός Anya Taylor-Joy, τιμώντας τη διαδρομή και την επιρροή της Miley Cyrus στη διεθνή pop κουλτούρα. Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα έντονοι και δημιουργικοί για την τραγουδίστρια. Τον Δεκέμβριο προτάθηκε για τη τρίτη της Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Dream as One» από την ταινία «Avatar: Fire and Ash», ενώ παράλληλα έγινε γνωστός και ο αρραβώνας της με τον σύντροφό της Maxx Morando.

Τον Μάρτιο συμμετείχε στο επετειακό «Hannah Montana 20th Anniversary Special», θυμίζοντας στο κοινό τη σειρά που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, ενώ κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι «Younger You». Λίγες εβδομάδες αργότερα τιμήθηκε και από το «RuPaul’s Drag Race», λαμβάνοντας το βραβείο «Giving Us Lifetime Achievement Award».

Η Miley Cyrus συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες και πολυδιάστατες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τη Disney εποχή μέχρι τις σημερινές sold out εμφανίσεις και τις μεγάλες κινηματογραφικές συνεργασίες, η πορεία της παραμένει γεμάτη επιτυχίες, μεταμορφώσεις και στιγμές που κρατούν το όνομά της διαρκώς στο επίκεντρο.

