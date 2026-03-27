Streaming News 27.03.2026

Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

Η Miley Cyrus επιβεβαίωσε τις φήμες για τη σχέση της όταν πρωταγωνιστούσε στη εμβληματική σειρά Hannah Montana στο επετειακό αφιέρωμα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus γύρισε πίσω στον χρόνο και μοιράστηκε μια προσωπική αποκάλυψη από τα πρώτα της βήματα στο Disney Channel, επιβεβαιώνοντας πως είχε σχέση με τον Dylan Sprouse την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο «Hannah Montana». Μιλώντας στην παρουσιάστρια Alex Cooper, στο ειδικό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της σειράς που προβλήθηκε στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, η Miley Cyrus ήταν ξεκάθαρη: «Ο Dylan Sprouse ήταν το αγόρι μου. Ήταν ο πιο γλυκός».

Με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια γύρω από τη σχέση τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ναι, ισχύει». Η τραγουδίστρια θυμήθηκε επίσης στιγμές από εκείνη την περίοδο, όταν περνούσε χρόνο όχι μόνο με τον Dylan Sprouse αλλά και με τον δίδυμο αδερφό του, Cole Sprouse. Όπως είπε με χιούμορ, απολάμβανε ιδιαίτερα τις εξόδους τους: «Μας πήγαινε ο πατέρας τους για σούσι. Ήταν σαν δύο σε ένα, έφερνε και τον αδερφό του».

www.instagram.com/mileycyrus

Την ίδια εποχή, οι τρεις τους συνεργάστηκαν τηλεοπτικά, συμμετέχοντας μαζί με τη Raven-Symoné σε ένα crossover επεισοδίων που ένωσε τις σειρές «Hannah Montana», «The Suite Life of Zack & Cody» και «That’s So Raven». Ο ίδιος ο Dylan Sprouse είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση τους, λέγοντας σε παλιότερη εμφάνισή του στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! ότι είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα και «βγαίναμε για λίγο», πριν, όπως είχε πει αστειευόμενος, εμφανιστεί στη ζωή της ο Nick Jonas.

Η Miley Cyrus, πάντως, σήμερα φαίνεται να αντιμετωπίζει το παρελθόν της με χαμόγελο. Η ίδια είναι πλέον αρραβωνιασμένη με τον μουσικό Maxx Morando, ενώ έχει δηλώσει πως διατηρεί θετικά συναισθήματα για τις παλιές της σχέσεις, τονίζοντας ότι «όλοι προχωράμε και όλα είναι καλά». Το επετειακό αφιέρωμα για το «Hannah Montana» έδωσε έτσι την αφορμή για μια σειρά από αποκαλύψεις, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές από τη ζωή της Miley Cyrus στα χρόνια που έγινε παγκόσμια γνωστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dylan Sprouse Hannah Montana Miley Cyrus
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
27.03.2026
Επόμενο
27.03.2026

Δες επίσης

Cinema

27.03.2026
Cinema

27.03.2026
Cinema

27.03.2026
Cinema

26.03.2026
Cinema

26.03.2026
Cinema

26.03.2026
Cinema

26.03.2026
Cinema

26.03.2026
Cinema

26.03.2026
