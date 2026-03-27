Body language στη συνέντευξη: 6 κινήσεις που κάνουν κακή εντύπωση

Η σωστή γλώσσα του σώματος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα ενισχύσει τη συνολική σου εικόνα

Όταν πηγαίνεις σε μια συνέντευξη για δουλειά, είναι φυσικό να εστιάζεις κυρίως στις απαντήσεις που θα δώσεις. Προετοιμάζεις τι θα πεις για την εμπειρία σου, τα δυνατά σου σημεία και τους στόχους σου. Ωστόσο, πολλές φορές οι λέξεις δεν είναι το μόνο πράγμα που αξιολογείται. Η γλώσσα του σώματος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην εικόνα που δημιουργείς στον εργοδότη.

Έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας είναι μη λεκτικό. Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις, η στάση του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το πώς σε αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής σου. Ακόμη και αν έχεις εξαιρετικό βιογραφικό ή πολύ καλές απαντήσεις, ορισμένες μικρές κινήσεις μπορεί να δώσουν λάθος μήνυμα, όπως ανασφάλεια, αδιαφορία ή νευρικότητα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποιες συμπεριφορές καλό είναι να αποφεύγεις κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνέντευξης. Ας δούμε λοιπόν 6 συγκεκριμένες κινήσεις της γλώσσας του σώματος που μπορούν να κάνουν κακή εντύπωση, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνεις.

Διάβασε επίσης: «Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

1. Αποφυγή οπτικής επαφής

Η έλλειψη οπτικής επαφής είναι από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να παρατηρήσει ένας εργοδότης. Αν κοιτάς συνεχώς κάτω, στο τραπέζι ή αλλού στο δωμάτιο, μπορεί να δώσεις την εντύπωση ότι δεν έχεις αυτοπεποίθηση ή ότι δεν είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται φυσικά να κοιτάς έντονα τον συνομιλητή σου όλη την ώρα, όμως η φυσική και σταθερή οπτική επαφή δείχνει ενδιαφέρον, αυτοπεποίθηση και σεβασμό στη συζήτηση.

2. Σταυρωμένα χέρια

Τα σταυρωμένα χέρια συχνά εκλαμβάνονται ως ένδειξη άμυνας ή κλειστής στάσης. Σε μια συνέντευξη μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι δεν είσαι ανοιχτός στη συζήτηση ή ότι νιώθεις άβολα. Καλό είναι να κρατάς τα χέρια σου χαλαρά πάνω στο τραπέζι ή στα πόδια σου, σε μια φυσική και άνετη στάση.

3. Νευρικές κινήσεις

Το να παίζεις με ένα στυλό, να κουνάς συνεχώς το πόδι σου ή να πειράζεις τα δάχτυλά σου είναι μικρές κινήσεις που προδίδουν έντονο άγχος. Αυτές οι συνήθειες μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του εργοδότη και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δεν έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Αν νιώθεις νευρικός, προσπάθησε να πάρεις μερικές βαθιές ανάσες πριν ξεκινήσει η συνέντευξη και να διατηρήσεις μια σταθερή στάση σώματος.

4. Κακή στάση σώματος

Η στάση του σώματος λέει πολλά για την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου. Αν κάθεσαι πολύ σκυφτός, γέρνεις πίσω υπερβολικά ή δείχνεις χαλαρός σε βαθμό αδιαφορίας, μπορεί να δώσεις λάθος εικόνα. Η ιδανική στάση είναι να κάθεσαι ίσια, με χαλαρούς ώμους και ελαφρά κλίση προς τα μπροστά, δείχνοντας ότι συμμετέχεις ενεργά στη συζήτηση.

5. Υπερβολικές κινήσεις με τα χέρια

Οι χειρονομίες μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία, όμως όταν είναι υπερβολικές μπορεί να δημιουργήσουν αίσθηση έντασης ή νευρικότητας. Αν κινείς συνεχώς τα χέρια σου ή κάνεις έντονες χειρονομίες, υπάρχει πιθανότητα να αποσπάσεις την προσοχή από αυτά που λες. Οι ήπιες και φυσικές κινήσεις είναι συνήθως αρκετές για να υποστηρίξουν τον λόγο σου χωρίς να τον επισκιάζουν.

6. Συνεχές κοίταγμα στο κινητό ή στο ρολόι

Ακόμη κι αν συμβεί μόνο μία φορά, το να κοιτάξεις το κινητό σου ή το ρολόι σου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μπορεί να θεωρηθεί αγένεια. Δείχνει ότι ίσως βιάζεσαι ή ότι δεν δίνεις την απαραίτητη προσοχή στη συζήτηση. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις το κινητό σου κλειστό και εκτός οπτικού πεδίου.

Διάβασε επίσης: Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά

Δες κι αυτό…