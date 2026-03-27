Living 27.03.2026

Body language στη συνέντευξη: 6 κινήσεις που κάνουν κακή εντύπωση

Η σωστή γλώσσα του σώματος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα ενισχύσει τη συνολική σου εικόνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν πηγαίνεις σε μια συνέντευξη για δουλειά, είναι φυσικό να εστιάζεις κυρίως στις απαντήσεις που θα δώσεις. Προετοιμάζεις τι θα πεις για την εμπειρία σου, τα δυνατά σου σημεία και τους στόχους σου. Ωστόσο, πολλές φορές οι λέξεις δεν είναι το μόνο πράγμα που αξιολογείται. Η γλώσσα του σώματος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην εικόνα που δημιουργείς στον εργοδότη.

Έρευνες δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας είναι μη λεκτικό. Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις, η στάση του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το πώς σε αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής σου. Ακόμη και αν έχεις εξαιρετικό βιογραφικό ή πολύ καλές απαντήσεις, ορισμένες μικρές κινήσεις μπορεί να δώσουν λάθος μήνυμα, όπως ανασφάλεια, αδιαφορία ή νευρικότητα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποιες συμπεριφορές καλό είναι να αποφεύγεις κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνέντευξης. Ας δούμε λοιπόν 6 συγκεκριμένες κινήσεις της γλώσσας του σώματος που μπορούν να κάνουν κακή εντύπωση, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνεις.

pexels.com

Διάβασε επίσης: «Τεστ του καφέ»: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει αν είσαι ιδανικός για τη δουλειά

1. Αποφυγή οπτικής επαφής

Η έλλειψη οπτικής επαφής είναι από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να παρατηρήσει ένας εργοδότης. Αν κοιτάς συνεχώς κάτω, στο τραπέζι ή αλλού στο δωμάτιο, μπορεί να δώσεις την εντύπωση ότι δεν έχεις αυτοπεποίθηση ή ότι δεν είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται φυσικά να κοιτάς έντονα τον συνομιλητή σου όλη την ώρα, όμως η φυσική και σταθερή οπτική επαφή δείχνει ενδιαφέρον, αυτοπεποίθηση και σεβασμό στη συζήτηση.

2. Σταυρωμένα χέρια

Τα σταυρωμένα χέρια συχνά εκλαμβάνονται ως ένδειξη άμυνας ή κλειστής στάσης. Σε μια συνέντευξη μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι δεν είσαι ανοιχτός στη συζήτηση ή ότι νιώθεις άβολα. Καλό είναι να κρατάς τα χέρια σου χαλαρά πάνω στο τραπέζι ή στα πόδια σου, σε μια φυσική και άνετη στάση.

Pinterest.com

3. Νευρικές κινήσεις

Το να παίζεις με ένα στυλό, να κουνάς συνεχώς το πόδι σου ή να πειράζεις τα δάχτυλά σου είναι μικρές κινήσεις που προδίδουν έντονο άγχος. Αυτές οι συνήθειες μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του εργοδότη και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δεν έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Αν νιώθεις νευρικός, προσπάθησε να πάρεις μερικές βαθιές ανάσες πριν ξεκινήσει η συνέντευξη και να διατηρήσεις μια σταθερή στάση σώματος.

4. Κακή στάση σώματος

Η στάση του σώματος λέει πολλά για την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου. Αν κάθεσαι πολύ σκυφτός, γέρνεις πίσω υπερβολικά ή δείχνεις χαλαρός σε βαθμό αδιαφορίας, μπορεί να δώσεις λάθος εικόνα. Η ιδανική στάση είναι να κάθεσαι ίσια, με χαλαρούς ώμους και ελαφρά κλίση προς τα μπροστά, δείχνοντας ότι συμμετέχεις ενεργά στη συζήτηση.

Άμεση πρόσληψη: 7 tips για να φτιάξεις το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό
Pinterest.com

5. Υπερβολικές κινήσεις με τα χέρια

Οι χειρονομίες μπορούν να βοηθήσουν την επικοινωνία, όμως όταν είναι υπερβολικές μπορεί να δημιουργήσουν αίσθηση έντασης ή νευρικότητας. Αν κινείς συνεχώς τα χέρια σου ή κάνεις έντονες χειρονομίες, υπάρχει πιθανότητα να αποσπάσεις την προσοχή από αυτά που λες. Οι ήπιες και φυσικές κινήσεις είναι συνήθως αρκετές για να υποστηρίξουν τον λόγο σου χωρίς να τον επισκιάζουν.

6. Συνεχές κοίταγμα στο κινητό ή στο ρολόι

Ακόμη κι αν συμβεί μόνο μία φορά, το να κοιτάξεις το κινητό σου ή το ρολόι σου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μπορεί να θεωρηθεί αγένεια. Δείχνει ότι ίσως βιάζεσαι ή ότι δεν δίνεις την απαραίτητη προσοχή στη συζήτηση. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις το κινητό σου κλειστό και εκτός οπτικού πεδίου.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

κινήσεις συνέντευξη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να μπαίνει σε σειρά μετά τις 27 Μαρτίου

3 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να μπαίνει σε σειρά μετά τις 27 Μαρτίου

27.03.2026
Επόμενο
Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

27.03.2026

Δες επίσης

Τσουρέκι χωρίς ταλαιπωρία- Η συνταγή που πετυχαίνει με κλειστά μάτια
Food

Τσουρέκι χωρίς ταλαιπωρία- Η συνταγή που πετυχαίνει με κλειστά μάτια

27.03.2026
Το κόκκινο που πετυχαίνει πάντα: βάψιμο αυγών χωρίς άγχος και… EASTERία
Life

Το κόκκινο που πετυχαίνει πάντα: βάψιμο αυγών χωρίς άγχος και… EASTERία

27.03.2026
3 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να μπαίνει σε σειρά μετά τις 27 Μαρτίου
Life

3 ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να μπαίνει σε σειρά μετά τις 27 Μαρτίου

27.03.2026
5 πασχαλινά nail arts για να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ
Beauty

5 πασχαλινά nail arts για να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ

27.03.2026
Από μυτερές γόβες μέχρι πολύχρωμες μπότες: Τα top trends στα παπούτσια φέτος
Fashion

Από μυτερές γόβες μέχρι πολύχρωμες μπότες: Τα top trends στα παπούτσια φέτος

27.03.2026
Cherry Copper: Η ζεστή χάλκινη τάση που φέρνει φρεσκάδα στα μαλλιά σου
Beauty

Cherry Copper: Η ζεστή χάλκινη τάση που φέρνει φρεσκάδα στα μαλλιά σου

27.03.2026
Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα
Fashion

Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα

27.03.2026
Ανώριμα στον έρωτα: Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται με τη δέσμευση
Life

Ανώριμα στον έρωτα: Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται με τη δέσμευση

27.03.2026
Πώς θα φέρεις τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας έναν ανανά
Life

Πώς θα φέρεις τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας έναν ανανά

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές