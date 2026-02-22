Living 22.02.2026

Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά

Μάθε πώς να ζητάς βοήθεια, να δέχεσαι ανατροφοδότηση και να προσαρμόζεσαι στην κουλτούρα της εταιρείας για να ξεχωρίσεις από την πρώτη μέρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρώτη σου δουλειά είναι πάντα μια πρόκληση. Νέα περιβάλλοντα, άγνωστοι συνάδελφοι και διαφορετικές ευθύνες μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις λίγο χαμένος. Και φυσικά, σχεδόν όλοι κάνουν κάποια λάθη στην αρχή. Παρακάτω θα δεις τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι 9 στους 10 στην πρώτη τους δουλειά και πώς να τα αποφύγεις για να ξεχωρίσεις από την πρώτη μέρα.

1. Δεν ζητάνε βοήθεια όταν τη χρειάζονται

Πολλοί νέοι εργαζόμενοι νιώθουν ότι πρέπει να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους και φοβούνται να ρωτήσουν. Το αποτέλεσμα; Λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εύκολα. Θυμήσου: το να ζητήσεις βοήθεια δείχνει ωριμότητα και υπευθυνότητα, όχι αδυναμία.

Pinterest.com

2. Υπερβολικό άγχος για την τελειότητα

Το να θέλεις να κάνεις τα πάντα τέλεια μπορεί να σε καταστρέψει ψυχολογικά και να μειώσει την παραγωγικότητά σου. Στην πρώτη σου δουλειά, μάθε να ιεραρχείς και να παραδέχεσαι ότι η εμπειρία έρχεται με τον χρόνο.

unsplash.com

3. Αποφεύγουν να δημιουργήσουν σχέσεις με συναδέλφους

Η δουλειά δεν είναι μόνο για τις δεξιότητες σου, οι σχέσεις με τους συναδέλφους είναι εξίσου σημαντικές. Πολλοί νέοι κάνουν το λάθος να απομονώνονται ή να επικεντρώνονται μόνο στα καθήκοντά τους, χάνουν ευκαιρίες για δικτύωση και υποστήριξη μέσα στην ομάδα.

unsplash.com

4. Δεν ζητάνε ανατροφοδότηση

Η ανατροφοδότηση είναι το κλειδί για τη βελτίωση. Αν δεν τη ζητήσεις, δεν θα ξέρεις ποτέ πού μπορείς να γίνεις καλύτερος. Οι πιο επιτυχημένοι εργαζόμενοι μαθαίνουν να δέχονται κριτική και να τη χρησιμοποιούν για να εξελίσσονται.

5. Αργούν να καταλάβουν την κουλτούρα της εταιρείας

Κάθε εταιρεία έχει τη δική της κουλτούρα, από το πώς επικοινωνούν οι συνάδελφοι μέχρι τον τρόπο που παίρνονται αποφάσεις. Το να αγνοείς ή να υποτιμάς την κουλτούρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην επικοινωνία και στη συνεργασία σου. Παρατήρησε, μάθε και προσαρμόσου χωρίς να χάνεις την προσωπικότητά σου.

unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

δουλειά λάθη
