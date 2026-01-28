Η λίστα με τα 5 επαγγέλματα που κανείς δεν θέλει να ασκεί πια

Τα 5 επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά τάσης για παραίτηση σύμφωνα με νέα δεδομένα από την αγορά εργασίας

Φαίνεται πως ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ολικής ρήξης με την επαγγελματική του πραγματικότητα. Μια νέα έρευνα ρίχνει φως στο ποια επαγγέλματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιθυμία φυγής αυτή τη στιγμή, προσφέροντας συμπεράσματα που είναι ταυτόχρονα αναμενόμενα αλλά και απροσδόκητα.

Όταν κάποιος επιθυμεί να αποχωρήσει από την εργασία του το συντομότερο δυνατό, συνήθως δεν το ανακοινώνει στο LinkedIn. Αντιθέτως, στρέφεται στη Google αναζητώντας όρους όπως «πώς να αλλάξω καριέρα» ή «πώς να παραιτηθώ από τη δουλειά μου ως…». Η εταιρεία Profit Engine ανέλυσε αυτούς ακριβώς τους όρους αναζήτησης για να εντοπίσει ποιες ειδικότητες δαπανούν τον περισσότερο χρόνο σχεδιάζοντας την έξοδό τους, συνδέοντας τους τίτλους θέσεων εργασίας με λέξεις όπως «burnout», «στρες» και «παραίτηση».

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, αυτά είναι τα 5 επαγγέλματα που οι άνθρωποι θέλουν να εγκαταλείψουν περισσότερο:

1. Προσωπικό φροντίδας στην υγεία

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το υποστηρικτικό προσωπικό της υγείας, από τους τραυματιοφορείς και τους βοηθούς μέχρι το προσωπικό καθαριότητας των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ανθρώπους που επιτελούν εξαιρετικά κρίσιμο και δύσκολο έργο, λαμβάνοντας ελάχιστη από την αναγνώριση ή τον σεβασμό που απολαμβάνουν άλλοι επαγγελματίες του κλάδου. Η Profit Engine αναφέρει πως το προσωπικό αυτό παρέχει σωματικά και συναισθηματικά απαιτητική υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες, συχνά με χαμηλές απολαβές και ελάχιστη θεσμική υποστήριξη.

2. Εκπαιδευτικοί

Η παρουσία των δασκάλων και των καθηγητών στη λίστα ήταν αναμενόμενη. Ο κυριότερος παράγοντας που ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην απεγνωσμένη αναζήτηση νέας εργασίας είναι η κλασική εργασιακή εξουθένωση. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στον σχεδιασμό των μαθημάτων, τη βαθμολόγηση, την επικοινωνία με τους γονείς και τη διαχείριση των διαφορετικών αναγκών των μαθητών, την ώρα που οι περισσότεροι αμείβονται ανεπαρκώς και εργάζονται πολύ πέραν του καθιερωμένου ωραρίου.

3. Νοσηλευτές

Οι συνθήκες εργασίας για τους νοσηλευτές είχαν αρχίσει να γίνονται ανυπόφορες ήδη πριν από το 2020. Οι ειδικοί της Profit Engine επισημαίνουν πως το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης όπου τα λάθη μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν μη βιώσιμο φόρτο εργασίας. Η πανδημία απλώς επιδείνωσε αυτά τα προϋπάρχοντα προβλήματα και τα δεδομένα δείχνουν πως η ανάκαμψη δεν έχει έρθει ακόμη.

4. Γιατροί

Ίσως είναι η στιγμή που ο τομέας της υγείας πρέπει να εκπέμψει σήμα κινδύνου, καθώς ακόμη και οι εργαζόμενοι με εξαψήφιους μισθούς οδηγούνται στην παραίτηση. Πέρα από τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν, οι γιατροί βρίσκονται ολοένα και περισσότερο σε έναν διαρκή πόλεμο με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πολλοί ξοδεύουν αμέτρητες ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να εξασφαλίσουν εγκρίσεις για κρίσιμες χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, αντιμετωπίζοντας ένα σύστημα που πολλοί θεωρούν πλέον οριστικά καταρρακωμένο.

5. Δικηγόροι

Ακόμη ένας κλάδος με υψηλές αμοιβές όπου οι επαγγελματίες δηλώνουν πως έχουν φτάσει στα όριά τους. Οι νομικοί εργάζονται σε ένα έντονα συγκρουσιακό περιβάλλον με εξαιρετικά απαιτητικά ωράρια, ιδιαίτερα στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Οι αναζητήσεις για την εργασιακή εξουθένωση κυριαρχούν στην πρόθεση παραίτησης των δικηγόρων, υποδηλώνοντας πως οι υψηλοί μισθοί δεν αντισταθμίζουν πλέον το κόστος στον τρόπο ζωής τους.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν εταιρικοί ρόλοι από τον κλάδο της τεχνολογίας και των προσλήψεων. Μηχανικοί λογισμικού, λογιστές και διαχειριστές έργων καταλαμβάνουν τις επόμενες θέσεις, αντιμετωπίζοντας εξαντλητικά ωράρια και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι μαζικές απολύσεις και η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην όγδοη θέση βρίσκονται οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ένας κλάδος που πλήττεται από τις χαμηλές αμοιβές και την αλλοίωση του εκπαιδευτικού έργου λόγω της χρήσης του ChatGPT από τους φοιτητές.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

