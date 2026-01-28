Αυτή είναι η καλύτερη και η χειρότερη μέρα για να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια

Αν έχεις αναρωτηθεί έστω και μία φορά γιατί το ίδιο αεροπορικό εισιτήριο κοστίζει σήμερα 120€ και αύριο 180€, δεν είσαι ο μόνος. Η τιμολόγηση των πτήσεων μοιάζει συχνά χαοτική, όμως στην πραγματικότητα ακολουθεί συγκεκριμένα μοτίβα. Και ναι, η ημέρα που θα κάνεις την κράτηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό κόστος.

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα τιμολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση, τις αναζητήσεις, τις ακυρώσεις αλλά και τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών μέσα στην εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες ημέρες είναι πιο «φιλικές» για το πορτοφόλι σου και άλλες εντελώς απαγορευτικές.

Η καλύτερη μέρα για κράτηση

Σύμφωνα με δεδομένα κρατήσεων και αναλύσεις ταξιδιωτικών πλατφορμών, η Τρίτη και η Τετάρτη θεωρούνται οι πιο συμφέρουσες ημέρες για να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια. Τότε, οι εταιρείες συχνά αναπροσαρμόζουν τις τιμές μετά το Σαββατοκύριακο, όταν η ζήτηση κορυφώνεται, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πιο ανταγωνιστικές προσφορές. Επιπλέον, τις συγκεκριμένες ημέρες υπάρχει λιγότερη παρόρμηση για κρατήσεις, κάτι που βοηθά τις τιμές να παραμένουν πιο χαμηλές, ειδικά για πτήσεις εκτός υψηλής σεζόν.

Η χειρότερη μέρα για κράτηση

Αντίθετα, η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι οι πιο ακριβές ημέρες για να κάνεις κράτηση. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες ψάχνουν και κλείνουν εισιτήρια στον ελεύθερο χρόνο τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση να «φουσκώνει» τις τιμές. Ιδιαίτερα την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή, τα συστήματα τιμολόγησης «διαβάζουν» την κινητικότητα και ανεβάζουν κόστος, γνωρίζοντας ότι πολλοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για να κλείσουν άμεσα.

Τι άλλο πρέπει να έχεις στο μυαλό σου

Η ημέρα κράτησης είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Το πόσο νωρίς κλείνεις, η εποχή, ο προορισμός και η ευελιξία στις ημερομηνίες παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, αν θέλεις ένα απλό και αποτελεσματικό tip: απέφυγε τις παρορμητικές κρατήσεις του Σαββατοκύριακου και έλεγξε τιμές μέσα στην εβδομάδα. Στο ταξίδι, όπως και στη ζωή, το timing κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν μιλάμε για αεροπορικά εισιτήρια.

