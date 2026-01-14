Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

Μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Αν κάθε φορά που ακούς στο αεροπλάνο τη φράση «η επιβίβαση ολοκληρώθηκε» νιώθεις το στομάχι σου να δένεται κόμπος και το μυαλό σου να τρέχει σε σενάρια τρόμου, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο μόνος. Το άγχος των πτήσεων είναι πιο συχνό απ’ όσο νομίζουμε και ένας έμπειρος πιλότος έρχεται να δώσει απλές, αλλά ουσιαστικές συμβουλές για να το διαχειριστείς.

Ο Captain Chris, Αμερικανός πιλότος με πολυετή εμπειρία στους αιθέρες, μαζί με τη σύζυγό του Laurie, διατηρούν το κανάλι Travel Tips by Laurie στο YouTube. Εκεί μοιράζονται πρακτικές πληροφορίες για κάθε πτυχή του ταξιδιού: από το πώς να οργανώσεις σωστά τις αποσκευές σου μέχρι το πώς να περάσεις πιο χαλαρά τον έλεγχο ασφαλείας.

Σε ένα από τα πρόσφατα επεισόδια της ενότητας Ask a Pilot, ο Chris απάντησε ανοιχτά στο ερώτημα που βασανίζει πολλούς επιβάτες: τι μπορείς να κάνεις όταν το άγχος σε κυριεύει πριν και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης; Η πρώτη του συμβουλή αφορά το πότε ταξιδεύεις. Όπως εξηγεί, οι πρωινές πτήσεις είναι συνήθως πιο «ήρεμες», καθώς ο αέρας είναι πιο δροσερός και σταθερός. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες πιθανότητες για αναταράξεις, έναν από τους βασικούς λόγους που αυξάνουν το άγχος στον αέρα.

Η δεύτερη συμβουλή έχει να κάνει με τη θέση στο αεροσκάφος. Ο Captain Chris προτείνει να κάθεσαι είτε κοντά στο μπροστινό μέρος είτε πάνω από τα φτερά, όπου οι αναταράξεις γίνονται λιγότερο αισθητές. Αντίθετα, το πίσω μέρος του αεροπλάνου τείνει να «κουνιέται» περισσότερο λόγω της θέσης και της αεροδυναμικής του αεροσκάφους.

Και τέλος, ίσως η πιο υποτιμημένη αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική συμβουλή: μίλα στο πλήρωμα. «Πείτε στους πιλότους ή στις αεροσυνοδούς ότι αγχώνεστε», τονίζει. Πολλοί είναι πρόθυμοι να σας ενημερώσουν για τις συνθήκες πτήσης και τι να περιμένετε, κάτι που συχνά λειτουργεί καθησυχαστικά. «Μην ντρέπεστε», προσθέτει. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός επιβάτη κάτω από το βίντεο, ο οποίος ανέφερε ότι αφού ενημέρωσε το πλήρωμα για το άγχος του, μια αεροσυνοδός τον ρωτούσε τακτικά πώς αισθάνεται κατά τη διάρκεια της πτήσης, μια μικρή κίνηση που του έδωσε τεράστια ανακούφιση.

Τελικά, μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και το άγχος, όσο έντονο κι αν μοιάζει, δεν χρειάζεται να καθορίζει κάθε σου πτήση.

