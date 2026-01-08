Ταξίδι 08.01.2026

Αυτός ο νέος κανόνας θα αλλάξει τα ταξίδια με αεροπλάνο για πάντα

Αυτός ο νέος κανόνας θα αλλάξει τα ταξίδια με αεροπλάνο για πάντα
Τι αλλάζει από το 2026 στις αεροπορικές εταιρίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε ταξιδιώτης που έχει βρεθεί στο αεροδρόμιο με μια μικρή τσάντα στο χέρι για την οποία χρεώθηκε επιπλέον χρήματα γνωρίζει καλά τη δυσάρεστη αίσθηση της αδικίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια νομοθετική πρόταση που υπόσχεται να αλλάξει τους κανόνες των αεροπορικών ταξιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα ρύθμιση αφορά όλους τους επιβάτες, ακόμα και όσους πετούν με εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες μέχρι στιγμής εκφράζουν έντονη αντίθεση στην εφαρμογή της.

Δωρεάν χειραποσκευή για όλους τους επιβάτες

Εάν η πρόταση τεθεί σε ισχύ, κάθε επιβάτης θα δικαιούται μια δωρεάν χειραποσκευή με μέγιστο βάρος 7 κιλά και διαστάσεις 55x40x20 εκ. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν για τη μικρή τσάντα που συνοδεύει τα ταξίδια τους.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές διατάξεις:

  • Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να τοποθετούνται δωρεάν δίπλα στον ενήλικα συνοδό τους.
  • Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν προσυμπληρωμένη φόρμα για αιτήματα αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης.

Το ίδιο ισχύει για συνδυαστικές μεταφορές με τρένα, αεροπλάνα και λεωφορεία, με επιπλέον δικαιώματα για γεύματα και διαμονή από τον υπεύθυνο μεταφορέα. Οι νέοι κανόνες χρειάζονται ακόμα την έγκριση όλων των κρατών-μελών για να εφαρμοστούν σε όλες τις πτήσεις εντός και προς/από την ΕΕ.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Matteo Ricci, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχολίασε: «Η πρόταση σηματοδοτεί ένα βήμα προς πιο δίκαια και διαφανή αεροπορικά ταξίδια. Ορίζουμε σαφώς τι σημαίνει δωρεάν χειραποσκευή, βάζοντας τέλος στις αδικαιολόγητες χρεώσεις». Αντίθετα, οι αεροπορικές εταιρείες, και κυρίως αυτές χαμηλού κόστους, εκφράζουν έντονη αντίδραση. Ο Alessandro Fonti, πρόεδρος του εμπορικού συνδέσμου Aicalf, τονίζει ότι οι νέοι κανόνες «θα αυξήσουν το κόστος για όλους τους επιβάτες, καθώς τα έξοδα των αποσκευών θα ενσωματωθούν στον βασικό ναύλο».

Υπάρχει επίσης ανησυχία για τη διαχείριση του περιορισμένου χώρου στα ντουλάπια των αεροπλάνων. Σύμφωνα με τον Fonti, «η δωρεάν χειραποσκευή θα μπορούσε να αναγκάσει πολλούς επιβάτες να παραδώσουν την μεγαλύτερη τσάντα τους τελευταία στιγμή». Οι διαμαρτυρίες των αεροπορικών εταιρειών έχουν κυρίως οικονομικό χαρακτήρα. Η Codacons εκτιμά ότι η επιχείρηση χρέωσης επιπλέον αποσκευών αποφέρει 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και οι εταιρείες ενδέχεται να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες μέσω αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων.

