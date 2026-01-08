Fitness 08.01.2026

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media – Τα οφέλη της

Τι είναι η άσκηση «σκορπιός» που έχει γίνει viral στα social media - Τα οφέλη της
Η δυναμική παραλλαγή της σανίδας που ενδυναμώνει τον κορμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η άσκηση γνωστή ως «σκορπιός» έχει γίνει viral στα social media, καθώς φαίνεται εύκολη στην εκτέλεση, ενώ αποτελεί μια πιο δυναμική παραλλαγή της κλασικής σανίδας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι βοηθά στη στάση του σώματος και στην ενδυνάμωση του κορμού, αλλά πόσο αληθές είναι αυτό;  Οι ειδικοί εξηγούν.

Τι είναι η άσκηση σκορπιός;

Η άσκηση ξεκινά από τη βασική θέση της σανίδας. Στη συνέχεια, το ένα πόδι κινείται προς την αντίθετη πλευρά του σώματος, δημιουργώντας κίνηση που θυμίζει την ουρά ενός σκορπιού.

προπόνηση
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα πιο ριψοκίνδυνα είδη γυμναστικής και πώς να προστατευτείς

Οι παλάμες και οι αγκώνες παραμένουν σταθερά στο πάτωμα, ενώ το πόδι λυγίζει περίπου 90 μοίρες και στρέφεται προς την αντίθετη πλευρά, προσπαθώντας να ακουμπήσει το έδαφος. Σημαντικό είναι να μην σηκώνονται οι γλουτοί ούτε να στρίβουν υπερβολικά οι γοφοί, ώστε η άσκηση να εκτελείται σωστά.

Ποια είναι τα οφέλη;

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σωστή εκτέλεση της άσκησης σκορπιός προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

  • Ενεργοποιεί το νευρομυϊκό σύστημα
  • Βελτιώνει τον συντονισμό και τον έλεγχο των κινήσεων
  • Ενδυναμώνει τους μυς του κορμού
  • Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών σε μέση, λεκάνη και ισχία
  • Αυξάνει την ευλυγισία στη μέση και στα ισχία
  • Οδηγίες για σωστή εκτέλεση
ορθοστασία
Pinterest.com

Όπως σε κάθε άσκηση, η τεχνική είναι καθοριστική για την αποφυγή τραυματισμών. Οι ειδικοί τονίζουν:

  • Κράτησε την πλάτη ευθεία και τους κοιλιακούς ενεργοποιημένους
  • Απόφυγε τη μεταφορά της έντασης στους ώμους, καθώς μειώνει την αποτελεσματικότητα της άσκησης
  • Αν αισθανθείς πόνο, σταμάτησε άμεσα και ζήτησε τη γνώμη ενός ειδικού

Με προσοχή και σωστή τεχνική, η άσκηση σκορπιός μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για δυνατούς μυς, ευλυγισία και καλύτερη στάση σώματος.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

08.01.2026

