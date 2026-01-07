MadWalk 2025 highlights
Food 08.01.2026

Θες οι κρέπες σου να γίνουν viral; Φτιάξε αλμυρό mille-crêpe

Πρόκειται για ένα εύκολο κρύο πιάτο, νόστιμο και πολύ πρακτικό, φτιαγμένο με απλά υλικά που και που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το mille-crêpe είναι ένα πιάτο που εντυπωσιάζει χωρίς κόπο. Πρόκειται για ένα κρύο πιάτο εύκολο, νόστιμο και πολύ πρακτικό, φτιαγμένο με απλά υλικά και χωρίς να χρειάζεσαι ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής. Στην ουσία ετοιμάζεις μια «τούρτα» από αλμυρές κρέπες, δεμένες με μαγιονέζα και γεμισμένες με ό,τι έχεις στο ψυγείο. Το ετοιμάζεις από την προηγούμενη μέρα, το αφήνεις να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο και την ώρα του σερβιρίσματος κόβεται σαν κανονική τούρτα. Είναι ιδανικό για μπουφέ, για ορεκτικό σε τραπέζι με φίλους ή ακόμη και ως πλήρες, ελαφρύ γεύμα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι προσαρμόζεται εύκολα στα υλικά που έχεις διαθέσιμα και η συνταγή δεν απαιτεί ακρίβεια ή τεχνική. Όσο πιο απλά δουλέψεις, τόσο καλύτερο θα βγει.

Για τη συνταγή θα χρειαστείς περίπου 10 έως 16 αλμυρές κρέπες, σπιτικές ή έτοιμες. Για τη γέμιση χρησιμοποίησε μαγιονέζα, ζαμπόν, αυγά, ντομάτες κομμένες σε πολύ λεπτές ροδέλες, κάποιο κίτρινο τυρί όπως ένταμ, καθώς και μαρούλι ή iceberg. Αλάτι και πιπέρι είναι αρκετά για το καρύκευμα. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις ό,τι άλλο υπάρχει στο ψυγείο σου, όπως κασέρι ή γκούντα, τυρί κρέμα, λίγο τριμμένο καρότο, ψιλοκομμένο αγγουράκι τουρσί, κοτόπουλο που περίσσεψε από την προηγούμενη μέρα ή ακόμη και καπνιστό σολομό.

Ξεκίνα από τα αυγά. Χτύπησέ τα με λίγο αλάτι και πιπέρι και ψήσε σε αντικολλητικό τηγάνι πολύ λεπτές ομελέτες, σχεδόν σαν κρέπες. Άφησέ τες να κρυώσουν καλά πριν τις χρησιμοποιήσεις. Στον πάγκο άπλωσε δύο μεγάλες μεμβράνες σε σχήμα σταυρού. Στο κέντρο βάλε μία κρέπα και άλειψέ τη ελαφρά με μαγιονέζα. Πρόσθεσε μια στρώση από την ομελέτα και λίγο πιπέρι. Βάλε από πάνω δεύτερη κρέπα, ξανά λίγη μαγιονέζα και συνέχισε με ζαμπόν.

Συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο, εναλλάσσοντας ζαμπόν, τυρί, ντομάτα και μαρούλι. Το τυρί είναι προτιμότερο να είναι χοντροτριμμένο στον τρίφτη, το μαρούλι σε μεγάλα φύλλα χωρίς το σκληρό κοτσάνι και οι ντομάτες κομμένες όσο πιο λεπτά γίνεται. Στόχος σου είναι οι στρώσεις να είναι λεπτές και ομοιόμορφες. Πρόσεξε να μη βάλεις πολλή υγρασία και θυμήσου να αλατοπιπερώνεις ανά διαστήματα. Όταν χρησιμοποιήσεις όλα τα υλικά… απλώς επανάλαβέ τα. Αν χρησιμοποιήσεις τυρί κρέμα, σε εκείνη τη στρώση παράλειψε τη μαγιονέζα. Μπορείς επίσης να προσθέσεις κοτόπουλο διαλυμένο με το χέρι ή ό,τι άλλο σου ανοίγει την όρεξη.

Όταν δεις ότι το ύψος μεγαλώνει και υπάρχει κίνδυνος σταθερότητας, τύλιξε όλο το mille-crêpe πολύ σφιχτά με τη μεμβράνη. Βάλ’ το στο ψυγείο και τοποθέτησε από πάνω ένα πιάτο ανάποδα για βάρος. Άφησέ το να ξεκουραστεί τουλάχιστον 12 ώρες, ιδανικά ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο, ώστε να δέσουν οι στρώσεις και να κόβεται τέλεια. Την ώρα του σερβιρίσματος αφαίρεσε προσεκτικά τη μεμβράνη, κόψε με κοφτερό μαχαίρι και σέρβιρε κρύο. Αν ζεστάνεις τη λεπίδα του μαχαιριού κάτω από καυτό νερό και τη σκουπίζεις πριν από κάθε κοπή, οι φέτες θα βγαίνουν καθαρές και καλοσχηματισμένες. Έτσι φτιάχνεις ένα πιάτο χορταστικό αλλά όχι βαρύ, απλό στην εκτέλεση και ιδανικό για να εντυπωσιάσεις χωρίς άγχος.

