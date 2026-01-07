MadWalk 2025 highlights
Food 07.01.2026

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

pizza
Εύκολη σπιτική πίτσα στο air fryer με μοτσαρέλα και τα υλικά που αγαπάς, η ιδανική λύση για γρήγορο γεύμα ή δείπνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πίτσα είναι πάντα η απόλυτη επιλογή για ένα γρήγορο και απολαυστικό γεύμα, είτε πρόκειται για οικογενειακό δείπνο είτε για βραδιά με φίλους. Με σπιτική ζύμη και φρέσκια σάλτσα ντομάτας, μπορούμε να φτιάξουμε μια πίτσα που θα ξεπεράσει κάθε έτοιμη εκδοχή από το κατάστημα. Το μυστικό είναι να τη σερβίρουμε ζεστή, με τυρί μοτσαρέλα που λιώνει και τα υλικά που αγαπάμε, από πιπεριές και μανιτάρια μέχρι αλλαντικά.

Η πίτσα στο air fryer είναι η ιδανική λύση για γρήγορο ψήσιμο χωρίς να χάνουμε την τραγανή υφή της βάσης. Με λίγα βήματα και μερικά βασικά υλικά, μπορούμε να απολαύσουμε μια συνταγή που συνδυάζει φρεσκάδα, γεύση και άρωμα.

pizza
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου

Υλικά (για 1 μεγάλη ή 2 μικρές πίτσες)

  • Ζύμη πίτσας σπιτική
  • Σάλτσα ντομάτας σπιτική
  • Τυρί μοτσαρέλα
  • Υλικά της επιλογής σας: πιπεριές, μανιτάρια, αλλαντικά κ.λπ.
  • Ρίγανη
  • Ελαιόλαδο
pizza
Pinterest

Εκτέλεση

  • Ανοίγουμε τη ζύμη σε στρογγυλό δίσκο που να χωράει στο air fryer.
  • Απλώνουμε τη σάλτσα ντομάτας ομοιόμορφα πάνω στη ζύμη.
  • Προσθέτουμε τυρί μοτσαρέλα και τα υλικά της επιλογής μας.
  • Πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη και ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
  • Ψήνουμε στους 180°C για 8–10 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ψηθεί η βάση.
  • Για πιο τραγανή βάση, μπορούμε να ψήσουμε τη ζύμη μόνη της για 2 λεπτά πριν προσθέσουμε τα υλικά.
  • Προσέχουμε να μην την παραφορτώσουμε με υλικά, ώστε η βάση να παραμείνει τραγανή.

Διάβασε επίσης: Mini bites με γλυκοπατάτα και κατσικίσιο τυρί για τις μαζώξεις στο σπίτι

Δες κι αυτό…

 

