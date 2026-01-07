Ξαφνικό τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Αιφνιδιαστικά φαίνεται πως πέφτει η αυλαία για την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, την οποία παρουσιάζει η Ελένη Τσολάκη, καθώς ο σταθμός αποφάσισε να διακόψει πρόωρα τη μετάδοσή της.

Η είδηση του ξαφνικού τέλους σχολιάστηκε στην εκπομπή «Buongiorno», όπου προβλήθηκε και η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου, ο οποίος φάνηκε να μαθαίνει τις εξελίξεις την ίδια στιγμή.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση από τον ΑΝΤ1 για την απόφαση του καναλιού, γεγονός που τον αιφνιδίασε πλήρως.

«Με έπιασες απροετοίμαστο. Το μαθαίνω τώρα από εσένα, είμαι στο σπίτι και βλέπω ταινία με τον γιο μου. Από τη στιγμή που με πήρες, χτύπησαν συνεχώς τα τηλέφωνα, αλλά από το κανάλι δεν με έχει καλέσει κανείς. Μου ήρθε κάπως όλο αυτό… Και σήμερα είμαι ήδη φορτισμένος με την ιστορία του Παπαδάκη. Πριν από λίγες ημέρες ήμασταν σε διπλανά τραπέζια, γελούσαμε και περνούσαμε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη συναισθηματική του φόρτιση.





