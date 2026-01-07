Γιάννης Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Έχουν κοπεί σε 2 εβδομάδες 480.000 εισιτήρια»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, αναφερόμενος τόσο στην ταινία «Καποδίστριας» όσο και στην εντυπωσιακή της πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο γνωστός σκηνοθέτης ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η οικονομική επιτυχία δεν αποτέλεσε ποτέ βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του έργου, δηλώνοντας ειλικρινά αιφνιδιασμένος από τη θερμή ανταπόκριση του κοινού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων κόπηκαν περίπου 480.000 εισιτήρια, αριθμός που ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολικά υψηλό, τονίζοντας πως αν είχε τη δυνατότητα, θα ήθελε η ταινία να είναι προσβάσιμη δωρεάν στο κοινό.

Διάβασε επίσης: Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση: Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας»

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για τη στήριξη που έλαβε η παραγωγή, αποκαλύπτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι προσέφεραν οικονομική βοήθεια χωρίς να επιθυμούν δημοσιότητα, αντιμετωπίζοντας την ταινία ως ζήτημα εθνικής σημασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία στάθηκε αρωγός στην ολοκλήρωση του έργου. Παρά την επιτυχία, ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι η παραγωγή εξακολουθεί να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, με το συνολικό χρέος να αγγίζει τις 800.000 ευρώ, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του πως το ποσό θα καλυφθεί.





Ο ίδιος στάθηκε και στη δική του στάση απέναντι στην αμοιβή, υπογραμμίζοντας πως ουδέποτε έθεσε το οικονομικό όφελος πάνω από το καλλιτεχνικό όραμα. Όπως αποκάλυψε, δεν έχει λάβει προσωπική αμοιβή από τις ταινίες του, εξηγώντας ότι αν είχε εισπράξει το ποσό που προβλεπόταν για τον «Καποδίστρια», το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Κλείνοντας, τόνισε πως δεν έχει προσδοκίες από αριθμούς, κατατάξεις ή κριτικές ειδικών, καθώς, όπως είπε, η δημιουργική του πορεία δεν καθορίστηκε ποτέ από τα χρήματα, σημειώνοντας ότι καλύπτει τις ανάγκες του χάρη στη σύνταξή του.

Διάβασε επίσης: Καποδίστριας: Η ταινία για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

Δες κι αυτό…