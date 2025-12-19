Καποδίστριας: Η ταινία για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

Το ιστορικό έπος του Γιάννη Σμαραγδή για τη θυσία και το όραμα του πρώτου Κυβερνήτη

Ο Γιάννης Σμαραγδής, ο σκηνοθέτης που έχει συνδέσει το όνομά του με τις σπουδαιότερες βιογραφίες της ελληνικής ιστορίας, επιστρέφει με το πιο φιλόδοξο έργο του μέχρι σήμερα. Η ταινία «Καποδίστριας» δεν είναι απλώς μια ιστορική αναδρομή: είναι μια βαθιά πνευματική κατάθεση για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, του ανθρώπου που θυσίασε τα πάντα για να γεννηθεί το νέο ελληνικό κράτος.

Μια ζωή ταγμένη στην Ελευθερία

Η ταινία μας μεταφέρει στις αρχές του 19ου αιώνα. Παρακολουθούμε την αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού, ο οποίος μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς, καλείται να γίνει ο πρώτος Κυβερνήτης. Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται με σθένος και αξιοπρέπεια την ελευθερία, συγκρούεται με τις δυνάμεις του κακού και θυσιάζει πλούτη, διεθνή αναγνώριση, αλλά και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του. Παρότι διαισθάνεται το τέλος του, αποδέχεται τη μοίρα του αγόγγυστα, υπηρετώντας με πίστη την πατρίδα μέχρι τη στιγμή της δολοφονίας του – μια θυσία που τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό σημείωμα: Το Στρατήγημα του «Θείου»

Ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής περιγράφει τον Καποδίστρια ως μια ευλογία για την Ελλάδα: «Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο. Μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε…»

Ο πρωταγωνιστής: Η μεταμόρφωση του Αντώνη Μυριαγκού

Ο Αντώνης Μυριαγκός, που αναλαμβάνει το βάρος του πρωταγωνιστικού ρόλου, δηλώνει πως έμεινε άφωνος όταν δέχτηκε την πρόταση. «Κατάλαβα ότι ο Γιάννης Σμαραγδής έχει μια προσήλωση σχεδόν θρησκευτικής πίστης στο όραμά του», αναφέρει. Προσέγγισε τον ρόλο με ατελείωτο διάβασμα και μελέτη, προσπαθώντας να δει το αντίκρισμα της προσωπικότητας του Καποδίστρια μέσα του. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές για εκείνον ήταν η συνάντηση με τη Ναταλία Καποδίστρια, την τελευταία απόγονο της οικογένειας, η οποία του προσέφερε μεγάλη στήριξη και αποδοχή.

Το All-Star Cast: Εμβληματικές ερμηνείες

Η ταινία συγκεντρώνει μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της ελληνικής τέχνης, που δίνουν ζωή σε πρόσωπα-ορόσημα:

Μάξιμος Μουμούρης (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης): «Πρόκειται για μια σπουδαιότερη και ιδιαίτερη στιγμή. Η συνεργασία με τον Γιάννη Σμαραγδή είναι δημιουργική, έχει κάνει φοβερή έρευνα».

Τάσος Χαλκιάς (Νικόλαος Σπηλιάδης): Υποδύεται τον πρώτο πρωθυπουργό και το “alter ego” του Κυβερνήτη.

Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης): Ενσαρκώνει ένα «σκοτεινό» ιστορικό πρόσωπο, λειτουργώντας ως βιωματικός ηθοποιός.

Παύλος Κοντογιαννίδης (Λάζαρος Κουντουριώτης): «Είναι ίσως η καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Σμαραγδής. Τον βλέπει σαν Μεσσία που έρχεται να σώσει την Ελλάδα».

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα Στούρτζα): Μια γυναίκα που κατάφερε να υψώσει το ανάστημά της σε μια καταπιεσμένη εποχή, ζώντας έναν πνευματικό, ανεκπλήρωτο έρωτα με τον Καποδίστρια.

Νίκος Καρδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος): Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, υπόλογος για ραδιουργίες, τον οποίο ο ηθοποιός προσεγγίζει με έμπνευση από την «εφηβική ορμή» του σκηνοθέτη.

Παύλος Κουρτίδης (Κωνσταντής Μαυρομιχάλης): «Δεν είμαστε εδώ για να αλλάξουμε την ιστορία, αλλά για να την εξιστορήσουμε με τη ματιά του σκηνοθέτη μας».

Γιώργος Φλωράτος (Γεώργιος Μαυρομιχάλης): Ο τραγικός ρόλος του δολοφόνου που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο καθήκον προς την οικογένεια και την πατρίδα.

Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος): Η μοναδική φιγούρα μυθοπλασίας, ένας επίγειος «φύλακας άγγελος» του Καποδίστρια.

Φίνμπαρ Λιντς (Κλέμενς Φον Μέτερνιχ): Ο Ιρλανδός ηθοποιός υποδύεται τον Αυστριακό Καγκελάριο, ανακαλύπτοντας τη σημασία του προσώπου μέσα από το πάθος του Σμαραγδή.

Μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν σε τοποθεσίες που κόβουν την ανάσα: Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο, αλλά και στη Ρουμανία. Η σκηνογράφος Κατερίνα Ζουράρη, σε συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας Άρη Σταύρου, κατάφερε το ακατόρθωτο: να «ντύσει» μοντέρνα κτίρια στο Ναύπλιο και να αναπαραστήσει το σκηνικό της δολοφονίας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. «Κάποιες προσωπικότητες σαν τον Καποδίστρια δεν μπορούν να σβήσουν από την φθορά του χρόνου», σημειώνει η ίδια.

Την οπτική αρτιότητα συμπληρώνει ο ενδυματολόγος Νικόλαος Πλακίδας, μέλος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο «ελληνοράφτης» χρησιμοποίησε πάνω από 1.200 αυθεντικές φορεσιές και ρέπλικες οπλισμού του 1821, μεταφέροντας το εργαστήρι του στα πλατό της ταινίας.

Γιατί ο «Καποδίστριας» είναι η Ταινία της Χρονιάς

Όπως τονίζει ο Αντώνης Μυριαγκός, η ταινία αυτή είναι απαραίτητη γιατί σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν πρέπει να φοβόμαστε να ασχοληθούμε με την ιστορία μας. Ο «Καποδίστριας» είναι μια συμφιλιωτική ταινία που μας καλεί να δούμε τα οικουμενικά ζητήματα της ελευθερίας και της προσφοράς, πέρα από τα σύνορα. Μια ταινία που, όπως λέει η Ναταλία Καποδίστρια, θα αποτελέσει ταινία-σταθμό για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Χρονολόγιο

• 1776: Ο Ι. Καποδίστριας γεννιέται στις 10 Φεβρουαρίου στην Κέρκυρα.

• 1795-1797: Σπουδάζει ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

• 1800: Ιδρύεται η Επτάνησος Πολιτεία, στην οποία αναδύεται το πολιτικό άστρο του Καποδίστρια.

• 1804: Εισέρχεται στην ρωσική υπηρεσία με το βαθμό του Κολλεγιακού Συμβούλου (αντίστοιχο του Συνταγματάρχη).

• 1816: Γίνεται υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, θέση που μοιράζεται με τον Κ. Β. Νέσσελροντ.

• 1817: Ο Ι. Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Στούρτζας συγγράφουν την απολογία της Ιεράς Συμμαχίας εκ μέρους του τσάρου Αλέξανδρου Α’.

• 1821: Συμμετέχει στο Συνέδριο του Λάιμπαχ ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας.

• 1822: Αποχωρεί με άδεια από τη ρωσική διπλωματική υπηρεσία, ύστερα από την αποτυχία να μετατρέψει την πολιτική του Τσάρου υπέρ των Ελλήνων. Εγκαθίσταται στη Γενεύη μέχρι το 1827.

• 1827: Εκλέγεται Κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από την Γ’ Εθνοσυνέλευση.

• 1828: Αποβιβάζεται στην Αίγινα. Κυκλοφορεί ο φοίνικας, το πρώτο νόμισμα του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

• 1830: Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας: η πρώτη επίσημη διπλωματική πράξη που αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

• 1831: Δολοφονείται στις 27 Σεπτεμβρίου στο Ναύπλιο.

Credits

Πρωταγωνιστούν:

Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ | Μέτερνιχ FINBAR LYNCH | Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ | Charlotte de Sor ΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡΗ | Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ | Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ | Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ | Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ | Αλέξανδρος Στούρτζα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ | Γεώργιος Μαυρομιχάλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ | Κωσταντής Μαυρομιχάλης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | Mason SEAN JAMES SUTTON | Γεώργιος Σταύρου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ | Charles Pictet De Rochemont ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | Jean Gabriel Eynard NATHAN THOMAS | Βαρόνος Hager DIRK SIKORSKI | Άγγλος Πρέσβης DUNCAN SKINNER | Αλέξανδρος Υψηλάντης ΠΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ | Στρατηγός Blucher ADRIAN FRIELING | Ρώσος Πρέσβης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | Τσαρίνα Ελισάβετ ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ | Τσάρος Νικόλαος ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ | Τσαρίνα Αλεξάνδρα ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | Ζαΐμης ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αλέξανδρος Στούρτζας ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Colorist: Άγγελος Μπάλλας

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος

Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko

Οργάνωση Παραγωγής: Άρτεμις Λεοντίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν, Αχιλλέας Βιλλιώτης

Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, Ελένη Μπούση

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece

Χορηγοί: Alter Ego Media, Έλενα Αμβροσιάδου, Μάκης Μάτσας, ΔΕΗ, Αντώνης Καρατζής, Γιάννης Λεμπιδάκης, Καλυψώ Σαΐτη, Αφοί Φακλάρη Α.Ε., ΕΥ

Δωρητές: Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), Ανδρέας Χριστοφής, πολλαπλοί ανώνυμοι Έλληνες δωρητές μέσω crowdfunding

Διανομή: Tanweer Alliances S.A. / AVE

Από 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους