Μήλο ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι ο συμμαχός σου απένατι στον χειμώνα

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το σώμα σου φαίνεται πιο επιρρεπές σε κρυολογήματα και λοιμώξεις. Το τσάι, το μέλι και οι ζεστές κουβέρτες γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου, όμως η διατροφή εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή φρούτα της εποχής, το μήλο και το πορτοκάλι κλέβουν την παράσταση, αλλά ποιο από τα δύο συμβάλλει περισσότερο στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού σου;

Στην καθημερινή σου επιλογή μεταξύ μήλου και πορτοκαλιού, η σύγκριση δεν είναι απλή υπόθεση. Και τα δύο φρούτα προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά, αλλά υπάρχουν διαφορές που μπορεί να κάνουν τη μία επιλογή πιο αποτελεσματική για την άμυνα του οργανισμού σου. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους.

Το μήλο: Υποστήριξη για το έντερο και το μικροβίωμα

Ένα μέτριο μήλο περιέχει περίπου 95 θερμίδες, 25 γραμμάρια υδατάνθρακες και 4 γραμμάρια φυτικές ίνες, ενώ παρέχει επίσης βιταμίνη C, κάλιο, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Α και ψευδάργυρο. Το μεγαλύτερο ατού του μήλου είναι η πηκτίνη, μια πρεβιοτική ίνα που θρέφει τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου σου, ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Επιπλέον, τα μήλα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, φυσικά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρά σου από το οξειδωτικό στρες. Οι περισσότερες από αυτές τις ενώσεις βρίσκονται στη φλούδα, οπότε αν τρως το μήλο ολόκληρο εξασφαλίζεις τη μέγιστη θρεπτική αξία. Παρότι περιέχει βιταμίνη C, η ποσότητά της δεν συγκρίνεται με εκείνη του πορτοκαλιού, ειδικά στην περίοδο των ιώσεων.

Το πορτοκάλι: Το απόλυτο boost βιταμίνης C

Μία μερίδα πορτοκαλιού (περίπου 1 φλιτζάνι) παρέχει 85 θερμίδες, 21 γραμμάρια υδατάνθρακες και επίσης 4 γραμμάρια φυτικές ίνες. Εκεί που υπερέχει, όμως, είναι στη βιταμίνη C: περίπου 96 mg, δηλαδή καλύπτει την ημερήσια ανάγκη σου. Παράλληλα, σου δίνει περισσότερο φυλλικό οξύ, κάλιο, βιταμίνη Α και ψευδάργυρο σε σχέση με το μήλο.

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρά σου από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζει την άμυνα, ενώ συμβάλλει σε υγιές δέρμα και μάτια, δύο στοιχεία που λειτουργούν ως πρώτος φραγμός προστασίας του οργανισμού σου. Επιπλέον, το πορτοκάλι περιέχει εσπεριδίνη και β-καροτένιο, ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που ενισχύουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Μήλο και πορτοκάλι: Συνδυασμός για ισχυρή άμυνα

Αν αναρωτιέσαι ποιο φρούτο είναι καλύτερο για το ανοσοποιητικό σου, η απάντηση είναι ότι και τα δύο έχουν τον ρόλο τους. Η βιταμίνη C του πορτοκαλιού σου δίνει άμεση ενίσχυση, ενώ η πηκτίνη και οι πολυφαινόλες του μήλου υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και του μικροβιώματος σου. Συνδυάζοντάς τα, ενισχύεις συνολικά την άμυνα του οργανισμού σου και προσφέρεις στον εαυτό σου πλήθος θρεπτικών στοιχείων.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάσαι ότι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού δεν εξαρτάται μόνο από τα φρούτα. Ο επαρκής ύπνος, η διαχείριση του στρες, η φυσική δραστηριότητα και μια ισορροπημένη διατροφή με ίνες, καλά λιπαρά και πρωτεΐνη είναι καθοριστικά στοιχεία για να παραμείνει το σώμα σου δυνατό απέναντι σε ιώσεις και λοιμώξεις.

