Αυτόν τον αριθμό μανταρινιών πρέπει να καταναλώνεις ημερισίως για να πάρεις τη σωστή δόση βιταμίνης C

Τόσα μανταρίνια χρειάζονται καθημερινά για να καλύψεις τη σωστή δόση βιταμίνης C, με όλα τα οφέλη τους για ενέργεια και ενυδάτωση

Μικρά, ζουμερά και γεμάτα γλύκα, τα μανταρίνια είναι ιδανικό συστατικό για την καθημερινή μας διατροφή. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εύκολο σνακ, προσφέρουν ενέργεια, ενυδάτωση και σημαντική δόση βιταμίνης C, ενισχύοντας την υγεία του οργανισμού από μέσα προς τα έξω.

Η διατροφολόγος Miranda Galati εξηγεί ότι τα μανταρίνια είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε νερό, καθιστώντας τα τέλεια επιλογή για κάθε γεύμα ή σνακ. «Η ενυδάτωση που παρέχουν σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει στην υγεία των κυττάρων, του δέρματος και του ανοσοποιητικού συστήματος», αναφέρει.

Ένα μόνο μανταρίνι μπορεί να καλύψει έως και το 40% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη C, ενώ οι φυτικές ίνες που περιέχει βοηθούν στην πέψη και στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η Galati συνιστά δύο έως τρία μανταρίνια την ημέρα για να επωφεληθείς πλήρως από τα θρεπτικά τους συστατικά, χωρίς υπερβολές.

Ωστόσο, η υπερκατανάλωση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Η διαιτολόγος Elysia Cartlidge προειδοποιεί ότι η κατανάλωση περισσότερων από τέσσερα μανταρίνια την ημέρα μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή δυσφορία λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Επιπλέον, η οξύτητα των φρούτων μπορεί να επηρεάσει το σμάλτο των δοντιών και να αυξήσει τον κίνδυνο τερηδόνας.

Τέλος, η απόλαυση των μανταρινιών γίνεται με μέτρο: δύο έως τρία την ημέρα είναι αρκετά για να σας δώσουν ενέργεια, ενυδάτωση και θρεπτικά οφέλη, χωρίς δυσάρεστες παρενέργειες. Ένα μικρό φρούτο με μεγάλη αξία για την καθημερινή σας διατροφή.

