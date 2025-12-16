Ube: Το μωβ λαχανικό που λατρεύουν οι ζαχαροπλάστες του TikTok

Το ube, το μωβ λαχανικό από τις Φιλιππίνες, κατακτά τα γλυκά και τα ροφήματα με έντονο χρώμα, γλυκιά γεύση και οφέλη για την υγεία

Το ube, ή αλλιώς μωβ λαχανικό, έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια, χάρη στο έντονο, παιχνιδιάρικο χρώμα του που μοιάζει σαν να έχει βγει απευθείας από τη ζαχαροπλαστική. Στην ουσία πρόκειται για ένα λαχανικό που θυμίζει γλυκοπατάτα, αλλά με πιο γλυκιά γεύση και μια ελαφριά νότα βανίλιας. Όταν ψηθεί και πολτοποιηθεί, γίνεται βελούδινος πουρές, ιδανικός για κάθε είδους γλυκό.

Στην κουλτούρα των Φιλιππίνων, το ube δεν είναι απλώς ένα συστατικό, αλλά μέρος της γαστρονομικής ταυτότητας της χώρας. Χρησιμοποιείται σε τάρτες, κέικ, brownies, smoothies, μπισκότα, cheesecake, παγωτά και καφέδες, ενώ η σκόνη ή το εκχύλισμά του έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα διεθνώς, κυρίως λόγω του εντυπωσιακού χρώματος που χαρίζει στις συνταγές.

Πού εμφανίζεται το ube;

Στις Φιλιππίνες, το ube είναι πρωταγωνιστής σε κάθε είδους γλυκό: από καλοκαιρινά επιδόρπια με τριμμένο πάγο, γάλα καρύδας, ζαχαρωμένα φρούτα και παγωτό ube, μέχρι χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και food festivals. Στις μέρες μας, το συναντάμε συχνά σε Instagram stories και TikTok videos, κερδίζοντας συνεχώς την προσοχή των foodies.

Οφέλη για την υγεία

Το ube δεν ξεχωρίζει μόνο για την εμφάνιση και τη γεύση του. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, όπως οι ανθοκυανίνες, που προστατεύουν από οξειδωτικό στρες, φλεγμονές και κυτταρικές βλάβες. Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, βοηθώντας στην καλή λειτουργία του εντέρου και στη ρύθμιση του σακχάρου και της χοληστερίνης. Περιέχει επίσης βιταμίνη C, κάλιο, μαγγάνιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ είναι χαμηλό σε λιπαρά και θερμίδες, μόλις 140 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια μαγειρεμένου ube.

Πώς να το βρεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ube κυκλοφορεί κυρίως πολτοποιημένο σε βαζάκι, διαθέσιμο σε καταστήματα με ασιατικά προϊόντα. Είναι η ιδανική προσθήκη για όσους θέλουν να φέρουν λίγη από την εξωτική μαγεία των Φιλιππίνων στα γλυκά και τα ροφήματά τους.

