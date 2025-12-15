Lebkuchen: Τα μαλακά μπισκότα που αρωματίζουν τα Χριστούγεννα

Μαλακά και αρωματικά, τα Lebkuchen ξεχωρίζουν για τη σύνθετη γεύση τους και γίνονται τέλεια επιλογή για καφέ, τσάι ή χριστουγεννιάτικο δώρο

Τα Lebkuchen αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γερμανικά γλυκά των Χριστουγέννων, με ιστορία που χάνεται στους μεσαιωνικούς χρόνους και άρωμα που παραπέμπει αμέσως σε γιορτινές αγορές, φωτισμένα παράθυρα και ζεστό κρασί με μπαχαρικά. Μαλακά, αρωματικά και ελαφρώς υγρά στο εσωτερικό τους, αυτά τα μπισκότα ξεχωρίζουν για τη βαθιά, σύνθετη γεύση τους, όπου το μέλι συναντά την κανέλα, το γαρίφαλο και το μοσχοκάρυδο.

Σε αντίθεση με τα πιο τραγανά μπισκότα, τα Lebkuchen έχουν σχεδόν μια υφή που μοιάζει με κέικ και ωριμάζουν γευστικά όσο περνούν οι μέρες, γεγονός που τα κάνει ιδανικά για να ετοιμαστούν από νωρίς μέσα στον Δεκέμβριο. Συνοδεύουν τέλεια τον καφέ ή το τσάι και αποτελούν εξαιρετική επιλογή για κέρασμα ή χριστουγεννιάτικο δώρο, τυλιγμένα σε απλό χαρτί ή κουτί.

Υλικά:

250 γρ. μέλι

100 γρ. καστανή ζάχαρη

60 γρ. βούτυρο

1 αυγό

400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

2 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο τριμμένο

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1/2 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

1 πρέζα αλάτι

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

50 γρ. αμύγδαλα ή φουντούκια τριμμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Σε μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά το μέλι, τη ζάχαρη και το βούτυρο μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν, χωρίς να πάρουν βρασμό, και αφήνουμε το μείγμα να γίνει χλιαρό. Μεταφέρουμε σε μπολ, προσθέτουμε το αυγό και ανακατεύουμε καλά. Σε ξεχωριστό μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη σόδα, τα μπαχαρικά και το αλάτι, προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τους ξηρούς καρπούς και τα ενσωματώνουμε σταδιακά στο υγρό μείγμα μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδης ζύμη.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή ιδανικά όλη τη νύχτα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C, στρώνουμε ταψί με λαδόκολλα, πλάθουμε μικρά μπαλάκια ζύμης, τα τοποθετούμε στο ταψί αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους και τα πιέζουμε ελαφρά. Ψήνουμε για 10–12 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να παραμείνουν μαλακά στο κέντρο. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και, αν θέλουμε, τα διατηρούμε σε μεταλλικό κουτί για μερικές ημέρες ώστε να αποκτήσουν ακόμα πιο πλούσιο άρωμα και υφή.

