Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα φαγητά και γλυκά, αλλά και ιδιαίτερα ποτά και cocktails που δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο γιορτινό τραπέζι. Μια μάζωξη με φίλους στο σπίτι είναι η ιδανική αφορμή για να αφήσεις τον μπαρίστα που κρύβεις μέσα σου να βγει προς τα έξω και να δημιουργήσεις αναμνήσεις που πίνονται στο ποτήρι.

Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δώσει κανείς μια γιορτινή στροφή σε κλασικά cocktails. Το Dirty Shirley ξεχωρίζει ειδικά τις γιορτές, καθώς η διαδικασία παρασκευής του μετατρέπεται σε ένα μικρό τελετουργικό που φέρνει χαμόγελα και παιχνιδιάρικη διάθεση γύρω από το τραπέζι.

Dirty Santa Marini

Υλικά:

Bανίλια

Tριμμένη καρύδα

Πάγος

Σόδα λεμόνι-λάιμ για topping

Κερασάκι για γαρνίρισμα

30 ml βότκα

22,5 ml grenadine

15 ml χυμός λάιμ

90 ml prosecco

Εκτέλεση:

Αλείψε το χείλος του ποτηριού με βανίλια και κάλυψέ το με τριμμένη καρύδα. Πρόσθεσε πάγο και ρίξε στο ποτήρι βότκα, grenadine, χυμό λάιμ και prosecco. Ανακάτεψε καλά και ολοκλήρωσε με σόδα λεμόνι-λάιμ στην κορυφή. Γαρνίρισε με κερασάκι και απόλαυσε ένα cocktail που φέρνει την παιχνιδιάρικη διάθεση των Χριστουγέννων στο ποτήρι, ιδανικό για να συνοδεύσει τις γιορτινές συζητήσεις και τις ζεστές στιγμές με φίλους.

