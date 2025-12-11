MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Food 11.12.2025

Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»

xristougenna_cocktail
Ένα παιχνιδιάρικο και γιορτινό ποτό με βότκα, prosecco, grenadine και lime που θα κλέψει την παράσταση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα φαγητά και γλυκά, αλλά και ιδιαίτερα ποτά και cocktails που δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο γιορτινό τραπέζι. Μια μάζωξη με φίλους στο σπίτι είναι η ιδανική αφορμή για να αφήσεις τον μπαρίστα που κρύβεις μέσα σου να βγει προς τα έξω και να δημιουργήσεις αναμνήσεις που πίνονται στο ποτήρι.

Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δώσει κανείς μια γιορτινή στροφή σε κλασικά cocktails. Το Dirty Shirley ξεχωρίζει ειδικά τις γιορτές, καθώς η διαδικασία παρασκευής του μετατρέπεται σε ένα μικρό τελετουργικό που φέρνει χαμόγελα και παιχνιδιάρικη διάθεση γύρω από το τραπέζι.

dirty_santa_cocktail
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

Dirty Santa Marini

Υλικά:

  • Bανίλια
  • Tριμμένη καρύδα
  • Πάγος
  • Σόδα λεμόνι-λάιμ για topping
  • Κερασάκι για γαρνίρισμα
  • 30 ml βότκα
  • 22,5 ml grenadine
  • 15 ml χυμός λάιμ
  • 90 ml prosecco

Εκτέλεση:

Αλείψε το χείλος του ποτηριού με βανίλια και κάλυψέ το με τριμμένη καρύδα. Πρόσθεσε πάγο και ρίξε στο ποτήρι βότκα, grenadine, χυμό λάιμ και prosecco. Ανακάτεψε καλά και ολοκλήρωσε με σόδα λεμόνι-λάιμ στην κορυφή. Γαρνίρισε με κερασάκι και απόλαυσε ένα cocktail που φέρνει την παιχνιδιάρικη διάθεση των Χριστουγέννων στο ποτήρι, ιδανικό για να συνοδεύσει τις γιορτινές συζητήσεις και τις ζεστές στιγμές με φίλους.

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
cocktail food MAD Christmas ΠΟΤΟ φαγητό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!

11.12.2025

Δες επίσης

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!
Life

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!

11.12.2025
Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου
Life

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

11.12.2025
Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral
Life

Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral

11.12.2025
Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά
Beauty

Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά

11.12.2025
Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό
Fashion

Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό

11.12.2025
Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της
Life

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

11.12.2025
Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026
Fashion

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2026

11.12.2025
Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου
Beauty

Cloud Dancer: Έτσι θα μεταφέρεις την πιο viral απόχρωση της χρονιάς στα μάτια σου

11.12.2025
Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks
Fashion

Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks

11.12.2025

No items found.