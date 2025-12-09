MadWalk 2025 Mega
Food 09.12.2025

Η Δούκισσα Νομικού αποκαλύπτει τη συνταγή για τα μελομακάρονα της γιαγιάς της (Video)

Η παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς της Δούκισσας Νομικού γίνεται η πιο γλυκιά συντροφιά για τις γιορτές, γεμάτη ζεστασιά και γιορτινή διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και δεν υπάρχει τίποτα που να μυρίζει τόσο γιορτινά όσο τα σπιτικά μελομακάρονα. Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram τη συνταγή που της έδωσε η γιαγιά της, μια συνταγή γεμάτη παράδοση, αρώματα και αναμνήσεις. Από το πρώτο άγγιγμα της ζύμης μέχρι το τελευταίο βούτηγμα στο ζεστό σιρόπι, κάθε βήμα αυτής της συνταγής αναδύει την αίσθηση των γιορτών, την αγάπη και τη θαλπωρή που μόνο τα χειροποίητα γλυκίσματα μπορούν να προσφέρουν.

Η Δούκισσα Νομικού μοιράζεται τη μαγεία της οικογενειακής παράδοσης μέσα από απλά, καθαρά υλικά: χυμό πορτοκαλιού, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, σιμιγδάλι, αρώματα κανέλας και γαρύφαλλου, όλα δεμένα σε μια ζύμη που υπόσχεται αφράτα και μυρωδάτα μελομακάρονα. Το τελικό άγγιγμα; Ένα ζεστό σιρόπι με μέλι και φρεσκοξυσμένο πορτοκάλι που αγκαλιάζει κάθε κομμάτι με την ιδανική γλυκύτητα και λαμπερή υφή.

Διάβασε επίσης: Η χριστουγεννιάτικη συνταγή για Panettone που θα κλέψει την παράσταση στις γιορτινές μαζώξεις

Υλικά για τα μελομακάρονα

  • Χυμός πορτοκαλιού, σπορέλαιο, ελαιόλαδο
  • Ζάχαρη άχνη
  • Γαρύφαλλο τριμμένο, κανέλα
  • Σόδα μαγειρική
  • Ξύσμα πορτοκαλιού
  • Αλεύρι, σιμιγδάλι

Υλικά για το σιρόπι

  • Νερό, ζάχαρη, μέλι
  • Ξυλάκια κανέλας, γαρίφαλα
  • Μισό πορτοκάλι κομμένο στη μέση για το άρωμα
melomakarona
Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύονται το λάδι και ο χυμός πορτοκαλιού. Προστίθενται ζάχαρη άχνη, σόδα, γαρύφαλλο και κανέλα και ανακατεύονται καλά. Στη συνέχεια ενσωματώνονται το σιμιγδάλι και το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει ομοιογενής και εύπλαστη. Πλάθονται τα μελομακάρονα σε μικρά οβάλ κομμάτια και ψήνονται σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για περίπου 25 λεπτά στον αέρα, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Παράλληλα, σε μια κατσαρόλα ετοιμάζεται το σιρόπι. Bράζονται το νερό, η ζάχαρη και τα μπαχαρικά μαζί με το ξύσμα πορτοκαλιού, και στο τέλος προστίθεται το μέλι για την τέλεια γλυκιά και κολλώδη υφή. Τα ζεστά μελομακάρονα βουτιούνται στο σιρόπι, αφήνονται να απορροφήσουν τη γλυκύτητα και το αποτέλεσμα είναι αφράτα, αρωματικά και γεμάτα γιορτινή διάθεση.

Διάβασε επίσης: Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

Δες κι αυτό…

MAD Christmas Δούκισσα Νομικού Μελομακάρονα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
