Food 07.12.2025

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

Η μαγεία των γιορτών σε ένα αφράτο, αρωματικό ψωμί γεμάτο ξηρά φρούτα, μπαχαρικά και μαρτσιπάν, ιδανικό για ζεστές οικογενειακές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν γιορτινές γεύσεις που κρύβουν μέσα τους παραδόσεις αιώνων, και το Stollen είναι μία από αυτές. Αφράτο, πυκνό, γεμάτο φρούτα, μπαχαρικά και άχνη που μοιάζει με φρέσκο χιόνι, αυτό το γερμανικό χριστουγεννιάτικο ψωμί έχει ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταφέροντας μαζί του το άρωμα των χειμερινών αγορών και την αίσθηση ενός σπιτιού που ετοιμάζεται για τις γιορτές. Κάθε μπουκιά κρύβει στρώσεις γεύσης, από το βούτυρο και τα καραμελωμένα φρούτα μέχρι τη χαρακτηριστική γέμιση μαρτσιπάν που λιώνει απαλά στο ψήσιμο.

Το Stollen είναι από εκείνα τα γλυκίσματα που μοιάζουν απλά, αλλά έχουν πραγματική γιορτινή μαγεία. Η διαδικασία θέλει λίγο χρόνο και υπομονή, αλλά η μυρωδιά που γεμίζει το σπίτι σε ανταμείβει απόλυτα. Τρώγεται τις μέρες των Χριστουγέννων, συχνά ελαφρώς πασπαλισμένο με άχνη και κομμένο σε παχιές φέτες, συνοδεύοντας ζεστό καφέ, τσάι ή γιορτινό κρασί. Αν θες να φτιάξεις ένα γλυκό που θα γίνει παράδοση κάθε χρόνο, αυτή είναι η συνταγή.

Συνταγή για παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Stollen

Υλικά

  • 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 120 γρ. ζάχαρη
  • 200 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 200 γρ. ανάμεικτα ξηρά φρούτα (σταφίδες, κράνμπερι, πορτοκάλι ζαχαρωμένο)
  • 80 γρ. ψιλοκομμένα αμύγδαλα
  • 200 γρ. μαρτσιπάν (για τη γέμιση)
  • 150 ml γάλα χλιαρό
  • 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
  • 1 αυγό
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • ½ κ.γ. μοσχοκάρυδο
  • ½ κ.γ. κάρδαμο
  • Άχνη ζάχαρη για το τελείωμα
Εκτέλεση

  • Ζέστανε ελαφρά το γάλα και πρόσθεσε τη μαγιά με 1 κουταλιά ζάχαρη. Άφησέ το για 10 λεπτά μέχρι να αφρίσει.
  • Σε μεγάλο μπολ χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη και στη συνέχεια πρόσθεσε το αυγό και τη βανίλια.
  • Ρίξε το αλεύρι, τα μπαχαρικά και τη μαγιά και άρχισε να ζυμώνεις μέχρι το μείγμα να γίνει ελαστικό.
  • Πρόσθεσε τα ξηρά φρούτα και τα αμύγδαλα και ζύμωσε ξανά απαλά.
  • Σχημάτισε μια μπάλα, σκέπασε το μπολ και άφησέ το για 1–2 ώρες να φουσκώσει.
  • Άνοιξε τη ζύμη σε ακανόνιστο οβάλ σχήμα. Τοποθέτησε στο κέντρο το μαρτσιπάν σε ρολό και δίπλωσε τη ζύμη από πάνω ώστε να κλείσει σαν «φάκελος».
  • Μετακίνησε το Stollen σε ταψί με λαδόκολλα και άφησέ το ακόμη 30 λεπτά να ξαναφουσκώσει.
  • Ψήσε στους 170°C για 40–50 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
  • Όσο είναι ζεστό, άλειψέ το με λίγο λιωμένο βούτυρο και πασπάλισε γενναιόδωρα με άχνη ζάχαρη.
  • Άφησέ το να κρυώσει καλά πριν το κόψεις, όσο «κάθεται», τόσο πιο νόστιμο γίνεται.

