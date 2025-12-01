Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

Αν υπάρχει ένα γλυκό που σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγέννων, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία τα μελομακάρονα. Πριν καν βγει από τον φούρνο το πρώτο ταψί, το σπίτι γεμίζει με εκείνη τη χαρακτηριστική ζεστασιά, το μελένιο άρωμα, το πορτοκάλι, τα μπαχαρικά. Αυτές οι μυρωδιές που σε κάνουν να νιώθεις πως οι γιορτές βρίσκονται κυριολεκτικά, ένα ανακάτεμα ζύμης μακριά. Και όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, αυτά τα μικρά, σιροπιαστά γλυκά παραμένουν η πιο αγαπημένη γεύση των Χριστουγέννων, αυτή που συνδέεται με παιδικές μνήμες, οικογενειακές στιγμές και τραπέζια που δεν ολοκληρώνονται χωρίς αυτά.

Κάθε χρόνο όμως, η κλασική συνταγή εμπνέεται από νέες τάσεις, και φέτος μια έχει κλέψει την παράσταση, η Lotus-mania. Από ροφήματα μέχρι κέικ, το Biscoff έχει γίνει το απόλυτο γλυκό trend και φυσικά, δεν θα γλίτωναν ούτε τα μελομακάρονα. Η ανατρεπτική πρόταση; Μελομακάρονα Lotus, μια συνταγή που ενώνει την παραδοσιακή ελληνική γεύση με το πιο viral μπισκότο της χρονιάς. Το αποτέλεσμα; Ένα γλυκό που μυρίζει Χριστούγεννα αλλά γεμίζει τον ουρανίσκο με καραμελένιες, μπισκοτένιες νότες που το κάνουν ακαταμάχητο.

Υλικά

Για το σιρόπι

300 γρ. νερό

400 γρ. ζάχαρη

80 γρ. γλυκόζη

120 γρ. μέλι

100 γρ. μπισκότα Lotus, τριμμένα

Για τη ζύμη

450 γρ. αλεύρι

50 γρ. σιμιγδάλι

100 γρ. μπισκότο Lotus, τριμμένο

240 γρ. ηλιέλαιο

60 γρ. Biscoff spread

200 γρ. χυμό πορτοκαλιού

1/2 κ.γ. σόδα

1 κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση

Ετοίμασε το σιρόπι με Lotus twist

Ζέστανε σε κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και το μέλι. Μόλις πάρουν μια βράση, πρόσθεσε τα τριμμένα μπισκότα Lotus και ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Άφησε το σιρόπι να κρυώσει τελείως.

Φτιάξε τη ζύμη

Σε μεγάλο μπολ ανακάτεψε το ηλιέλαιο, το Biscoff spread και τον χυμό πορτοκαλιού (στον οποίο έχεις διαλύσει τη σόδα). Πρόσθεσε την κανέλα, το τριμμένο μπισκότο, το σιμιγδάλι και τέλος το αλεύρι. Ανάμειξε όσο χρειάζεται για να ενωθούν τα υλικά, χωρίς υπερβολικό ζύμωμα.

Πλάσε και ψήσε

Φτιάξε ομοιόμορφα κομμάτια και τοποθέτησέ τα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ψήσε στους 170°C για 20–25 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσοκάστανο χρώμα.

Σιρόπιασμα

Βούτηξε τα ζεστά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι για λίγα δευτερόλεπτα. Άφησέ τα να στραγγίξουν και να δέσουν.

