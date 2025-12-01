MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 01.12.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!

MadWalk 2025 Billie Kark
Η επική δήλωση της τραγουδίστριας στην ερώτηση του Μάνου Καμακάρη και του Gemini
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το MadWalk 2025 by Three Cents πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου κι ένα από τα acts που ενθουσίασαν το κοινό ήταν αυτό των YAMA και της Billie Kark μαζί με τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ, φέρνοντας τη φρεσκάδα και τον παλμό της ηλεκτρονικής μουσικής στο κοινό.

Το performance «Mikrotronik Plasma» συνδύασε ήχο, εικόνα και κίνηση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο show όπου η μουσική και η μόδα έγιναν ένα. Κατά τη διάρκεια του act, οι YAMA, με τον δυναμικό ηλεκτρονικό τους ήχο, και η Billie Kark, με τη φωνή και την σκηνική της παρουσία, συνέδεσαν τη σύγχρονη αισθητική με την ενέργεια της σκηνής.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Το φουτουριστικό performance των YAMA-Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

Κάθε beat, κάθε νότα και κάθε κίνηση ενίσχυε το συναίσθημα της ελευθερίας, του χορού και της χαράς, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε το concept του brand μέσα από ένα δυναμικό, urban performance.

www.instagram.com/billiekark

Λίγο πριν το εκρηκτικό αυτό act, η Billie Kark μίλησε στον super hero Μάνο Καμακάρη και απάντησε στην ερώτηση που έκανε το Gemini για εκείνη. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το ποιο είδος καφέ θα ήταν η μουσική της. 

«Flat White, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι», απάντησε με τον Μάνο Καμακάρη να της δίνει τα συγχαρητήριά του, τονίζοντας πως του έδωσε την καλύτερη απάντηση που έχει ακούσει όλη την βραδιά!

Διάβασε επίσης: To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Billie Kark Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

01.12.2025
Επόμενο
Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

01.12.2025

Δες επίσης

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός
Life

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

01.12.2025
Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»
Life

Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»

01.12.2025
Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου
Life

Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου

01.12.2025
Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)
Life

Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

01.12.2025
Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος
Food

Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για… όπερα!
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για… όπερα!

01.12.2025
Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν
Fashion

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

01.12.2025
Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία
Life

Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία

01.12.2025
To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars
Life

To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης