MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!

Το MadWalk 2025 by Three Cents πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου κι ένα από τα acts που ενθουσίασαν το κοινό ήταν αυτό των YAMA και της Billie Kark μαζί με τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ, φέρνοντας τη φρεσκάδα και τον παλμό της ηλεκτρονικής μουσικής στο κοινό.

Το performance «Mikrotronik Plasma» συνδύασε ήχο, εικόνα και κίνηση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο show όπου η μουσική και η μόδα έγιναν ένα. Κατά τη διάρκεια του act, οι YAMA, με τον δυναμικό ηλεκτρονικό τους ήχο, και η Billie Kark, με τη φωνή και την σκηνική της παρουσία, συνέδεσαν τη σύγχρονη αισθητική με την ενέργεια της σκηνής.

Κάθε beat, κάθε νότα και κάθε κίνηση ενίσχυε το συναίσθημα της ελευθερίας, του χορού και της χαράς, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε το concept του brand μέσα από ένα δυναμικό, urban performance.

Λίγο πριν το εκρηκτικό αυτό act, η Billie Kark μίλησε στον super hero Μάνο Καμακάρη και απάντησε στην ερώτηση που έκανε το Gemini για εκείνη. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το ποιο είδος καφέ θα ήταν η μουσική της.

«Flat White, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι», απάντησε με τον Μάνο Καμακάρη να της δίνει τα συγχαρητήριά του, τονίζοντας πως του έδωσε την καλύτερη απάντηση που έχει ακούσει όλη την βραδιά!

