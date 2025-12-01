To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

Οι αγαπημένοι stars συμμετείχαν σε fun challenges και TikTok trends, αφήνοντας τη δική τους «υπογραφή» backstage

Το MadWalk 2025 by Three Cents, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο κλειστό του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, ένωσε για ακόμη μια χρονιά μουσική και μόδα με εντυπωσιακά catwalks και live performances από κορυφαίους καλλιτέχνες και fashion labels.

Το κοινό απόλαυσε εξαιρετικές εμφανίσεις: από τον εναρκτήριο ρόλο του Σάκη Ρουβά, μέχρι το closing act με τη Loreen, ενώ special guest ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για το MadWalk of Fame. Καλλιτέχνες και μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα, συνοδεία μουσικών set‑ups και fashion παρουσιάσεων από μεγάλα ελληνικά brands και designers.

Ωστόσο, εκτός από τα φώτα της σκηνής, το backstage του MadWalk 2025 έκρυβε τη δική του… μαγεία. Πολλοί από τους συμμετέχοντες –καλλιτέχνες, μοντέλα και σχεδιαστές– επέλεξαν να εκφραστούν πιο χαλαρά και ανεπίσημα μέσα από fun βίντεο, challenges και social media στιγμές. Ένα από αυτά τα trends ήταν ένα TikTok challenge, στο οποίο οι stars άφησαν την «υπογραφή» τους στην κάμερα, μια παιχνιδιάρικη, συλλογική δήλωση παρουσίας και συμμετοχής.

Το αποτέλεσμα: πέρα από μια εντυπωσιακή σόου βραδιά, το MadWalk 2025 απέδειξε ότι παραμένει μια γιορτή δημιουργικότητας και κοινότητας με την υπογραφή όλων των stars να μην περιορίζεται στη σκηνή, αλλά να «γράφεται» και… backstage.

