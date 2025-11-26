MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 26.11.2025

Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents
Ο κορυφαίος Έλληνας performer ανέβηκε στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do και τα έδωσε όλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας performer μόλις ανέβηκε στο stage του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο απέδειξε γιατί παραμένει ο απόλυτος showman. Με εντυπωσιακά visual effects, δυναμικό ήχο και αστείρευτη ενέργεια, ο Σάκης άνοιξε τη βραδιά του MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο που ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το τραγούι «Έρωτας σκοτεινός». 

Μάλιστα, προς το τέλος και την ώρα πυο ο Σάκης πραγματοποιούσε το act του, η παρουσιάστρια της μεγάλης βραδιάς, Βίκυ Καγιά έκανε μια εντυπωσιακή πασαρέλα στο catwalk, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη λάμψη στη σκηνή, ενώ έκαναν μαζί κι ένα μικρό χορευτικό που αποθεώθηκε από το κοινό. Η χημεία τους, η σκηνική δύναμη και ο άψογος συγχρονισμός δημιούργησαν ένα από τα πιο καθηλωτικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το Opening Act του Σάκη Ρουβά απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης γνωρίζει πώς να δημιουργεί εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Με εκρηκτική παρουσία, άψογη απόδοση και εντυπωσιακή παραγωγή, ο Σάκης άνοιξε το MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο αντάξιο ενός διεθνούς επιπέδου fashion–music show.

Το κοινό αποθέωσε τον performer, ενώ η βραδιά είναι έτοιμη να συνεχιστεί με την ενέργεια στα ύψη, χάρη σε αυτό το δυνατό και αξέχαστο opening.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Δες κι αυτό… 

Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents μόδα μουσική ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
