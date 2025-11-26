Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο κορυφαίος Έλληνας performer ανέβηκε στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do και τα έδωσε όλα

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας performer μόλις ανέβηκε στο stage του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο απέδειξε γιατί παραμένει ο απόλυτος showman. Με εντυπωσιακά visual effects, δυναμικό ήχο και αστείρευτη ενέργεια, ο Σάκης άνοιξε τη βραδιά του MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο που ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας το τραγούι «Έρωτας σκοτεινός».

Μάλιστα, προς το τέλος και την ώρα πυο ο Σάκης πραγματοποιούσε το act του, η παρουσιάστρια της μεγάλης βραδιάς, Βίκυ Καγιά έκανε μια εντυπωσιακή πασαρέλα στο catwalk, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη λάμψη στη σκηνή, ενώ έκαναν μαζί κι ένα μικρό χορευτικό που αποθεώθηκε από το κοινό. Η χημεία τους, η σκηνική δύναμη και ο άψογος συγχρονισμός δημιούργησαν ένα από τα πιο καθηλωτικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το Opening Act του Σάκη Ρουβά απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης γνωρίζει πώς να δημιουργεί εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Με εκρηκτική παρουσία, άψογη απόδοση και εντυπωσιακή παραγωγή, ο Σάκης άνοιξε το MadWalk 2025 by Three Cents με τρόπο αντάξιο ενός διεθνούς επιπέδου fashion–music show.

Το κοινό αποθέωσε τον performer, ενώ η βραδιά είναι έτοιμη να συνεχιστεί με την ενέργεια στα ύψη, χάρη σε αυτό το δυνατό και αξέχαστο opening.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

Δες κι αυτό…