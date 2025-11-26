Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ένα act γεμάτο κομψότητα, ένταση και τη λάμψη των δημιουργιών της Celia Kritharioti

Το MadWalk 2025 by Three Cents κορυφώθηκε απόψε στο κατάμεστο Tae Kwon Do, και ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν ήταν αυτού του Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος παρέδωσε μία από τις πιο λαμπερές και δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή με απόλυτη αυτοπεποίθηση και εκρηκτική ενέργεια, ερμηνεύοντας live τα «Πάλι Πάλι / Κούνια» σε μία special fashion performance που παρέσυρε το κοινό. Η φωνή του γέμισε τον χώρο, ενώ οι δημιουργίες της Celia Kritharioti πήραν ζωή πάνω στην πασαρέλα με μια θεαματική ροή που ταίριαζε ιδανικά με τον ρυθμό και το ύφος του act.

Τα μοντέλα εμφανίστηκαν με signature looks της συλλογής, με τη λάμψη και τη φινέτσα της haute couture του οίκου να αναδεικνύεται σε κάθε βήμα. Η μουσική του Θοδωρή και η δυναμική του σκηνή «κούμπωσαν» άψογα με τη chic αισθητική, δημιουργώντας μία εικόνα υψηλής μόδας και performance, αντάξια των μεγαλύτερων διεθνών fashion μουσικών shows.

Η ενέργεια στη σκηνή ήταν καταιγιστική, το κοινό χειροκροτούσε ασταμάτητα και το act έκλεισε με ένα εντυπωσιακό φινάλε που επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία Θοδωρής Φέρρης × Celia Kritharioti ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αλλά το performance του Θοδωρή Φέρρη ήδη συζητείται ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του show.

