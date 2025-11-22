Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Μια εκρηκτική πρώτη πρόβα που προμηνύει ένα εντυπωσιακό act στη μεγάλη βραδιά του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents ξεκίνησαν σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου και το Mad.gr βρίσκεται εκεί για να σας μεταφέρει τον παλμό των γεγονότων. Η Ρία Ελληνίδου ολοκλήρωσε πριν λίγο την πρόβα της, αφήνοντας στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do μια αίσθηση απόλυτου ενθουσιασμού, ρυθμού και εντυπωσιασμού.

Με δυναμική παρουσία, σίγουρη φωνή και εκρηκτική ενέργεια, η αγαπημένη performer έδειξε πως ετοιμάζει ένα από τα acts που θα συζητηθούν πολύ, ερμηνεύονται το τραγούδι «Δεν έχω χρόνο».

Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε λαμπερή και καθηλωτική, συνδυάζοντας δυναμισμό και θηλυκότητα. Η ίδια, με μια ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση, έδειξε πως είναι απόλυτα έτοιμη για τη μεγάλη βραδιά ενώ η αύρα της, η επικοινωνία της με τη σκηνή και ο επαγγελματισμός της επιβεβαιώσαν ξεκάθαρα ότι ετοιμάζει μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών. Η πρόβα κινήθηκε άψογα, με τη Ρία να δίνει τον δικό της μοναδικό τόνο στο show από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Να υπενθυμίσουμε πως στο τελικό act της στις 26 Νοεμβρίου 2025, η Ρία Ελληνίδου θα παρουσιάσει το performance της ενώ παράλληλα θα απογειωθεί ολόκληρο το σκηνικό με εντυπωσιακές δημιουργίες του ιστορικού οίκου υψηλής ραπτικής Maison Faliakos, που θα παρουσιαστούν στη μεγάλη πασαρέλα της βραδιάς.

Αν η πρόβα ήταν μόνο η αρχή, τότε το MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μόδα, μουσική και επιβλητικές εμφανίσεις. Και η Ρία Ελληνίδου φαίνεται πως ήδη διεκδικεί μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σκηνής.

