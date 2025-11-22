Celeb News 22.11.2025

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

albanis_theona
Η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές με τον Αντίνοο Αλμπάνη και τον νεογέννητο γιο της
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια τρυφερή στιγμή μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά με τους διαδυκτιακούς της στο Instagram. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία έφερε πρόσφατα στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, δημοσίευσε μια φωτογραφία του φίλου και πρόσφατα συμπρωταγωνιστή της, Αντίνοου Αλμπάνη ο οποίο φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωράκι.

Όπως έγραψε και στην περιγραφή, οι φωτογραφίες που μοιράστηκε ήταν από τις πρώτες που επέστρεψε από το μαιευτήριο στο σπίτι, όπου τους επισκέφθηκε ο ηθοποιός. Μέσα σε αυτό το ευχάριστο κλίμα, όπως γράφει η ίδια, ήταν και η πρώτη φορά που του έδωσε να κρατήσει στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό.

tzeni_theona
https://www.instagram.com/jennytheona/

Διάβασε επίσης: Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

Η δημοσίευση της Τζένης Θεωνά

«Ακολουθεί ομάζ/ appreciation post. Εκτενές και μελό. Αποχωρείστε ελεύθερα. H πρώτη φωτό τραβήχτηκε λίγες μέρες αφότου γυρίσαμε από το μαιευτήριο. Ο Αντίνοος ήρθε, ντυμένος στα λευκά, να μας επισκεφθεί στο σπίτι φορτωμένος τσάντες από τα Selfridges. Εγώ ήμουν κάπου εκεί,φυσικά αθλία με φαρδιά και κότσο, και τον παρακολουθούσα θηλάζουσα να ανοίγει δώρα από το Λονδίνο για το ημερών βαφτιστήρι και να κάνει αστεία στον Αρίωνα, σαν σκηνή από Χριστουγεννιάτικη, feel good, ταινία. Κινηματογραφικός και ως νονός. Θα ορκιζόμουν ότι έξω χιόνιζε και είχαμε ανάψει τζάκι, αλλά όχι. Κάποια στιγμή, χωρίς να τον ρωτήσω, του έδωσα το πλάσμα αγκαλιά, εκείνος έμεινε σχεδόν αμήχανος, και τους έβγαλα μια φωτογραφία. Αυτή ήταν η πρώτη τους αγκαλιά.

Η δεύτερη φωτό είναι από τις πιο αγαπημένες μου. Μόλις είχα κατέβει στην αίθουσα τοκετών, ή κάπως έτσι, και σχεδόν αμέσως είχαν έρθει και οι νονοί, αυτοί οι νονοί, για να κάνουν παρέα στον αγχωμένο πάλι πατέρα και να περιμένουν το βαφτιστήρι να έρθει στον κόσμο μας. Μου την έστειλαν μόλις έφτασαν, από το καφέ του μαιευτηρίου, κι εγώ απάντησα με κάτι ανάλογο με μία μπλε ρόμπα από τα ενδότερα. Γέλαγα κάθε φορά που άκουγα τον ήχο του μηνύματος και μου έστελναν ή μου ζήταγαν ανταποκρίσεις. Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι. Δύο ώρες μετά είχαμε ανάμεσα μας το αγοράκι μας. Η Βέρα πλέον δεν τον αφήνει από τα χέρια της.
Στις Μαμά_δες και στην Μαμά Στα Κρυφά απήλαυσα, μεταξύ άλλων, τους φίλους που απέκτησα και την ευτυχία να γίνω μαμά ξανά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και το ότι αυτά τα δύο project που τόσο με ενδιέφεραν και αγάπησα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικογένεια και την μητρότητα ήταν καρμικό. Από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχει προσφέρει αυτή η δουλειά είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποι που γνώρισα».

Διάβασε επίσης: Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος

Δες κι αυτό…

 

Αντίνοος Αλμπάνης ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
