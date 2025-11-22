Celeb News 22.11.2025

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου

Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε γνωστά τα ευχάριστα μέσα από τα social media
Μια πολύ ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Γιώτα Τσιμπρικίδου μέσα από τα social media της, μιας και αποκάλυψε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας με τα χέρια της την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

https://www.instagram.com/giota_tsimprikidou/

«Θαύμα μας, σε περιμένουμε…» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, επισημαίνοντας τον αγαπημένο της, Άγγελο Ανδριανό.

https://www.instagram.com/giota_tsimprikidou/

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της εύχονται τα καλύτερα. Να υπενθυμίσουμε ότι το ερωτευμένο ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 27 Δεκεμβρίου του 2023 και τώρα το μωράκι τους έρχεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους. 

https://www.instagram.com/giota_tsimprikidou/

