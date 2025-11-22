H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Evangelia ξεκίνησε τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents, αποκαλύπτωντας ένα μέρος από το εντυπωσιακό act της μεγάλης βραδιάς

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Τις πρόβες της για τη μεγάλη βραδιά ξεκίνησε και η Evangelia, η οποία από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι πρόκειται να χαρίσει ένα μαγευτικό act. Η ίδια φαινόταν σίγουρη για τον εαυτό της σε κάθε της βήμα πάνω στη σκηνή, επιβεβαιώναντας πως η βραδιά της Τετάρτης θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσους θα πρευθρεθούν εκεί.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια πρόκειται να φέρει στη σκηνή ένα απρόσμενο μουσικό mush-up που συνδέει το δικό της «PANÁTHEMÁSE» και το viral single της Tate McRae «Sports Car» για να πλαισιώσει το catwalk της Pink Woman, προσφέροντας μια μοναδική συνύπαρξη μουσικής και μόδας.

Η φρέσκια και δροσερή ερμηνεία της θα φέρει μια πιο pop και εκρηκτική διάθεση στη σκηνή, ενισχύοντας τον δυναμισμό κάθε εμφάνισης και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αισθητική και την προσωπικότητα του brand.

Και φυσικά, το mad.gr θα είναι εκεί, μεταδίδοντας κάθε μοναδικό στιγμιότυπο από τις πρόβες μέχρι τη μεγάλη βραδιά, καταγράφοντας όλη τη μαγεία και την καλλιτεχνική ένταση του MadWalk 2025 by Three Cents. Με την πρόβα της Evangelia να έχει κυλήσει άψογα και με την ίδια πιο έτοιμη από ποτέ, όλα δείχνουν ότι η συνεργασία της με την Pink Woman θα αποτελέσει μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της φετινής διοργάνωση

