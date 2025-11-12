Η Pink Woman και η Evangelia επαναπροσδιορίζουν τη θηλυκή λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Κάθε χρόνο, το MadWalk μεταμορφώνει τη σκηνή σε έναν κόσμο όπου οι ρυθμοί της μουσικής συναντούν τις ραφές της μόδας. Το 2025, η διοργάνωση επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και acts που ενώνουν διαφορετικούς κόσμους κάτω από τον ίδιο προβολέα. Στο φετινό line-up του MadWalk 2025 by Three Cents, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts είναι αυτό της Pink Woman με την Evangelia, μια συνεργασία που υπόσχεται να συνδυάσει τη φρεσκάδα της ελληνικής μόδας με τη σύγχρονη pop ενέργεια.

Η σύμπραξη αυτών των δύο δημιουργικών δυνάμεων δεν είναι τυχαία. Από τη μία, ένα brand που έχει κατακτήσει την καρδιά των γυναικών με προσιτή, glam αισθητική. Από την άλλη, μια καλλιτέχνιδα που έχει βρει τον δικό της τρόπο να παντρεύει το ελληνικό στοιχείο με τη διεθνή μουσική σκηνή. Μαζί, δημιουργούν μια στιγμή-δήλωση για το φετινό MadWalk: τη γιορτή της αυτοπεποίθησης, της θηλυκότητας και της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Διάβασε επίσης: Η επετειακή λάμψη της Bodytalk ενώνεται με τον παλμό των INCO στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Pink Woman στο MadWalk 2025: Όταν το «All eyes on me» γίνεται πραγματικότητα

Η Pink Woman έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τη φρέσκια, δυναμική πλευρά της γυναικείας μόδας. Για τη φετινή της συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents, η Μαρία Ματεμτζή, Marketing Director της εταιρείας, αποκαλύπτει πως το concept της συλλογής είναι απόλυτα εστιασμένο στην αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της εικόνας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «“All eyes on me” θα χαρακτήριζα το φετινό concept με το μαύρο να κυριαρχεί αλλά και με ένα twist που θα τραβήξει τα βλέμματα!»

Η φράση αυτή συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία του brand: το να δημιουργεί ρούχα που τραβούν το βλέμμα όχι απλώς για το σχέδιο ή την τάση, αλλά για την ενέργεια που αποπνέουν οι γυναίκες που τα φορούν. Η Μαρία Ματεμτζή τονίζει πως η Pink Woman έχει καταφέρει να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προσιτότητα και την κομψότητα, κάτι που, ειδικά στο περιβάλλον του MadWalk, αποκτά ξεχωριστή δυναμική. Όπως επισημαίνει: «Η γυναικεία μόδα τα τελευταία χρόνια θέλει κάποια trends να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής κυρίως σε χρώματα και υφές. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε να έρχονται και να φεύγουν capsule trends που τις περισσότερες φορές είναι nostalgia type trends από παλιές δεκαετίες!».

Η Pink Woman, μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, καταφέρνει να παραμένει πάντα επίκαιρη, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Στο MadWalk, το brand δείχνει για ακόμα μια φορά πως η μόδα μπορεί να είναι προσιτή και θεαματική ταυτόχρονα. Όπως αναφέρει η ίδια: «Ικανοποίηση και πληρότητα είναι τα κύρια συναισθήματα, και η πραγματική αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μέρα που θα περάσει και δεν θα παρατηρήσω έξω τουλάχιστον μια γυναίκα που να φοράει ρούχα Pink Woman και αυτό είναι υπέροχο!».

Η φετινή παρουσία του brand στο MadWalk θα ξεχωρίσει από κάθε προηγούμενη. Για ακόμα μια χρονιά, κατάεφερε η συλλογή και συνολικά το act να μην θυμίζει σε τίποτα τις περασμένες της συμμετοχές αλλά και να είναι ακόμα πιο iconic. Η Pink Woman δεν διστάζει να εξελίσσεται και να πειραματίζεται, χωρίς να χάνει τον πυρήνα της. Η μόδα, για εκείνη, είναι άρρηκτα δεμένη με τη μουσική, μια σχέση που αποτυπώνεται πλήρως στη σκηνή του MadWalk. «Μουσική και μόδα είναι άμεσα συνδεδεμένες για εμάς, αλλά συγκεκριμένα για το Madwalk επιλέγουμε το στυλ να είναι full glam και να αναδεικνύεται η μουσική μέσα από την κίνηση των outfits!».

Αυτή η σύνδεση, αυτή η «συνομιλία» μεταξύ ήχου και ρούχου, είναι και το μυστικό της επιτυχίας της. Γιατί η Pink Woman δεν σχεδιάζει απλώς ρούχα, σχεδιάζει στιγμές. Μια Pink Woman είναι, όπως λέει η Μαρία Ματεμτζή: «Ισχυρή, με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, αφήνει το στίγμα της!». Η φετινή συμμετοχή της εταιρείας στο MadWalk αναμένεται να αφήσει έντονο αποτύπωμα, όχι μόνο για την αισθητική της, αλλά και για το μήνυμα που φέρει: η μόδα είναι δύναμη όταν αποτυπώνει προσωπικότητα. Και αυτή είναι η καρδιά της Pink Woman. Ακόμη και το πιο απρόσμενο στοιχείο της νέας συλλογής, φέρει αυτή τη φιλοσοφία. Το απρόσμενο που συνοδεύει τη νέα της συλλογή είναι η αίσθηση του ‘ακριβού’ που διαφαίνεται στα looks ακόμα και ενώ οι τιμές της είναι πολύ προσιτές!

Διάβασε επίσης: Η διαχρονική κομψότητα της Ορσαλίας Παρθένη συναντά τη φρεσκάδα της νέας γενιάς με τον Akyla και τον Papazo στο MadWalk 2025 by Three Cents

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Evangelia: Η σύγχρονη φωνή που γεφυρώνει κόσμους

Η Evangelia είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής. Με ρίζες που απλώνονται από την Κρήτη ως το New Jersey, έχει μάθει να συνδυάζει τη μεσογειακή ψυχή με τον σύγχρονο ήχο, δημιουργώντας ένα μουσικό ύφος δικό της, αυθεντικό. Το MadWalk 2025 by Three Cents είναι το ιδανικό σκηνικό για αυτήν τη δημιουργική ενέργεια. Όπως τόνισε η ίδια: «Είναι στο DNA μου να παντρεύω το ελληνικό στοιχείο με τη σύγχρονη pop! Στο MadWalk θα δείτε έναν συνδυασμό… ένα σύγχρονο τραγούδι που λατρεύω με μια μικρή έκπληξη μέσα από τη δική μου ματιά. Ανυπομονώ να το ζήσετε μαζί μου!».

Η Evangelia ξέρει να μεταφράζει τον ήχο της σε εικόνα και συναίσθημα, κάτι που την καθιστά ιδανική επιλογή για ένα fashion show που βασίζεται στη μουσική αφήγηση. Η συνεργασία της με την Pink Woman έχει μια φυσική χημεία: και οι δύο πλευρές εκπέμπουν φως, φρεσκάδα και πίστη στην αυθεντικότητα. Όπως η ίδια δηλώνει με ενθουσιασμό: «Ετοιμάζουμε κάτι πολύ φρέσκο και γεμάτο ενέργεια. Λατρεύω τον συνδυασμό μόδας και μουσικής, και με την Pink Woman έχουμε δημιουργήσει μια εμφάνιση που αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη διάθεση… θηλυκή, δυναμική και παιχνιδιάρικη ταυτόχρονα».

Η Evangelia έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα, όχι ως επιφάνεια, αλλά ως προέκταση της προσωπικότητάς της. Η ίδια αγαπά τα statement κοσμήματα, ειδικά τα ελληνικά χειροποίητα σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Έχουν μέσα τους ψυχή και ιστορία. Τα φοράει ακόμα και με φόρμες, γιατί για εκείνη το στυλ είναι τρόπος να εκφράζεσαι και όχι κάτι που περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

Σε μια εποχή όπου η μόδα συχνά ταυτίζεται με τις τάσεις, η Evangelia επαναφέρει την έννοια της προσωπικής έκφρασης. Αυτή η αυθεντικότητα καθρεφτίζεται και στην προετοιμασία της για το MadWalk. Όπως λέει η ίδια, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή: «Σκέφτομαι απλά να απολαύσω την κάθε στιγμή. Παίρνω μια βαθιά ανάσα, θυμάμαι γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και αφήνομαι στη μουσική».

Αυτό το μείγμα απλότητας και πάθους είναι που την κάνει να ξεχωρίζει. Δεν είναι απλώς performer, είναι αφηγητής συναισθημάτων, με τη φωνή της να μεταφέρει την ίδια ενέργεια που αποπνέει ένα outfit Pink Woman: θηλυκότητα με δύναμη, λάμψη με αλήθεια. Η Evangelia αφήνει μια υπόσχεση για το μέλλον, γεμάτη έμπνευση και συνέπεια στο όραμά της: « Έρχεται νέο single που αγαπώ πολύ και νιώθω ότι εκφράζει απόλυτα τη χειμερινή περίοδο, πιο ατμοσφαιρικό και πιο ώριμο συναισθηματικά. Παράλληλα, ετοιμάζουμε τις εμφανίσεις μου στο Fantasia στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου, κάτι που με ενθουσιάζει απίστευτα! Και φυσικά, έχω πάντα ανοιχτή την πόρτα για fashion συνεργασίες που συνδέουν την τέχνη με το στυλ!».

Pink Woman x Evangelia: Η στιγμή που η μόδα και η μουσική γίνονται ένα στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το act της Pink Woman με την Evangelia στο MadWalk 2025 by Three Cents δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, είναι μια δήλωση. Μια υπενθύμιση ότι η μόδα και η μουσική δεν είναι δύο παράλληλοι κόσμοι, αλλά δύο μορφές της ίδιας δημιουργικής ενέργειας.

Η Pink Woman, με το χαρακτηριστικό της δυναμισμό, και η Evangelia, με τη μουσική της που ενώνει πολιτισμούς και συναισθήματα, φέρνουν στη σκηνή μια στιγμή όπου η θηλυκότητα γίνεται τέχνη και η αυτοπεποίθηση ρυθμός. Το «All eyes on me» του brand βρίσκει την ιδανική φωνή του στην Evangelia – μια καλλιτέχνιδα που ενσαρκώνει με φυσικότητα το μήνυμα της εποχής: να λάμπεις, να εκφράζεσαι, να είσαι ο εαυτός σου.

Σε μια βραδιά όπου κάθε beat, κάθε βήμα και κάθε ρούχο αφηγούνται μια ιστορία, το act Pink Woman x Evangelia αποδεικνύει πως η μόδα μπορεί να έχει ψυχή και η μουσική, στυλ. Και αυτή ίσως είναι η πιο ουσιαστική τάση του MadWalk 2025.

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Δες κι αυτό…