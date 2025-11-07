Η επετειακή λάμψη της Bodytalk ενώνεται με τον παλμό των INCO στο MadWalk 2025 by Three Cents

Από το 1996 μέχρι σήμερα, η διαδρομή του brand «συναντά» τη φρεσκάδα της νέας γενιάς μέσα από ένα performance που ενώνει παρελθόν και παρόν

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει και για άλλη μια χρονιά μετατρέπει την πασαρέλα σε συναυλιακή σκηνή: την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το κλειστό Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα φιλοξενήσει τη μεγάλη συνάντηση μόδας και μουσικής, εκεί όπου designers, performers και μουσικά acts γράφουν από κοινού στιγμές που μιλούν στη νεανική κουλτούρα και σε όποιον αγαπά την live εμπειρία. Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται catwalks με ενέργεια, σκηνικά σχεδιασμένα για τηλεοπτική και θεατρική απήχηση και acts που δένουν το ένδυμα με τον ήχο, στοιχεία που καθιστούν το MadWalk σημείο αναφοράς στην ελληνική σόουμπιζ.

Μέσα στο πρόγραμμα της βραδιάς ξεχωρίζει ένα από τα πιο αναμενόμενα και σύγχρονα acts: η συνεργασία του μουσικού σχήματος INCO με το αθλητικό-lifestyle brand Bodytalk. Είναι μια σύμπραξη που θέλει να δείξει πώς η κίνηση, το ρούχο και ο ήχος μπορούν να συνθέσουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία, όχι απλώς εμφάνιση, αλλά ένα ζωντανό performance που «μιλάει» σε όλες τις αισθήσεις.

30 χρόνια Bodytalk: Η συλλογή-ταξίδι

Η Bodytalk μπαίνει φέτος στο MadWalk με ένα ξεκάθαρο αφηγηματικό concept: ένα πάρτι, ένα ταξίδι στον χρόνο που ξεκινά από το 1996, τη χρονιά γέννησης του brand, και φτάνει μέχρι σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε η Μαρία Ματεμτζή, η Marketing Director της εταιρίας: «Παρουσιάζουμε iconic κομμάτια μας σε σύγχρονη εκδοχή, σαν να γυρίζουμε τις σελίδες ενός άλμπουμ που όλοι θυμούνται, αλλά κανείς δεν έχει ξαναδεί έτσι. Το επιλέξαμε γιατί η εξέλιξη για να είναι δύναμη χρειάζεται να συνοδεύεται από τις αναμνήσεις».

Αυτό που ξεχωρίζει στην προσέγγιση της Bodytalk είναι πως η αθλητική αισθητική δεν αντιμετωπίζεται ως απλή φόρμα: είναι στάση ζωής. Στην πασαρέλα, η κίνηση μεταφράζεται σε ρυθμό, ρούχα που κινούνται, που αναπνέουν, που συνοδεύουν την καθημερινή δράση με αυτοπεποίθηση και άνεση. Η παρουσίαση θα αναδείξει looks που λειτουργούν σαν statement αλλά και σαν καθημερινό εργαλείο: minimal, λειτουργικά cuts, τεχνολογικά υφάσματα και ένα design που σέβεται την κίνηση του σώματος. Στην πράξη, η Bodytalk φαντάζεται κάθε κομμάτι ως ήχο, τον ήχο που κάνει ο άνθρωπος όταν περπατάει, πηγαίνει, βιώνει. Αυτή η σύνδεση μόδας και μουσικής δεν είναι ρητορική: είναι λειτουργική και αισθητική. «Και κάπως έτσι…μόδα και μουσική γίνονται ένα!».

Το μήνυμα της συλλογής είναι συλλογικό και αισιόδοξο: αν κάνεις την προσωπική σου αναδρομή, θα διαπιστώσεις πως η Bodytalk ήταν πάντα εκεί, μέσα στις καθημερινές σου στιγμές, και υπόσχεται πως θα είναι και στο μέλλον, ανανεωμένη και δυναμική. Η λέξη-κλειδί που επιλέγει το brand για την παρούσα συλλογή είναι «Αναγέννηση» – μνήμες ντυμένες με νέες ιδέες. Και αν η Bodytalk ήταν συναίσθημα, «αυτό θα ήταν η πίστη στον εαυτό: εκείνη η ήρεμη αλλά στέρεη φωνή που σου λέει “μπορείς, προχώρα”», όπως τονίζει η Μαρία Ματεμτζή.

Η σχέση τους με τα social media αποτυπώνει στον πυρήνα της την έννοια της κοινότητας. Το community της Bodytalk είναι πιστό και για το brand τα social ξεπερνούν το προωθητικό μέσο: γίνονται πλατφόρμα ταυτότητας, εμπειρίας και αλληλεπίδρασης. Για το μέλλον, τα σχέδια είναι φιλόδοξα: να συνεχίσουν την επέκταση της ταυτότητας του brand, να δημιουργήσουν νέα events και να διατηρήσουν τη Bodytalk ως την «γεύση» που όλοι αναζητούν όταν αναρωτιούνται «από πού είναι αυτό το αθλητικό;».

Το MadWalk για την Bodytalk είναι σκηνικό επανεκκίνησης και γιορτής της συνέχειας: ένδυμα, κίνηση και μουσική μπλέκονται για να αφηγηθούν μια τριαντάχρονη ιστορία με φρέσκο τρόπο.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

INCO: Η μπάντα που νιώθει τη σκηνή ως συλλογική έκρηξη

Οι INCO προσεγγίζουν το MadWalk όπως λίγα μουσικά σχήματα: όχι απλώς ως ένα live, αλλά ως μια σκηνή όπου η μουσική συναντά οπτικά επιτελεστικά στοιχεία. Για το συγκρότημα, το MadWalk δεν είναι μια ακόμα εμφάνιση, είναι «μια σκηνή γεμάτη έμπνευση, δημιουργικότητα και πάθος, στοιχεία που μας εκφράζουν απόλυτα», όπως υπογράμμισαν κι οι ίδιοι. Η μουσική των INCO είναι ενέργεια: δυνατό παλμό, ένταση και αλήθεια, και αυτή την ενέργεια θέλουν να την «ντύσουν» οπτικά.

Στην πράξη, η συνεργασία με την Bodytalk είναι ιδανική: ο σχεδιασμός της εμφάνισής τους θα αντικατοπτρίζει «τη δύναμη, τη φρεσκάδα και την τόλμη» της μουσικής τους. Τα ρούχα επιλέγονται όχι ως κόσμημα αλλά ως εργαλείο έκφρασης: θα μιλήσουν τη γλώσσα του «ζήσε τη στιγμή» – σύντομες, δυναμικές σιλουέτες με ροκ attitude και urban αισθητική, με υφάσματα που επιτρέπουν κίνηση και μεταδίδουν χαρακτήρα. Η πρόθεσή τους είναι ξεκάθαρη: να κάνουν το κοινό να νιώσει τον παλμό με όλες τις αισθήσεις – ήχο, θέαμα, κίνηση και αίσθηση ύφους. «Θέλουμε ο κόσμος να “αισθανθεί” τον παλμό των INCO με όλες τις αισθήσεις του».



Η προετοιμασία πριν το show έχει τον δικό της μικρό μυστικισμό. Οι INCO διατηρούν μια «προ-σκηνική ιεροτελεστία»: μαζεύονται, φωνάζουν το «σύνθημα» της σεζόν – άλλοτε περίεργα φαγητά, άλλοτε περίεργα πτηνά, φέτος ο… διαφορετικός αριθμός που αντιστοιχεί στο live και με αυτόν τον τρόπο συγκροτούν μια ενότητα, μια συλλογική ενέργεια. Αυτές οι τελετές δεν είναι παρωχημένες δεισιδαιμονίες, είναι ο τρόπος με τον οποίο μια μπάντα μετατρέπει το άγχος σε συνοχή.

Και για το άγχος: οι INCO το βλέπουν ως θετική δύναμη, το «τρέμουλο» που κρατάει ζωντανό τον καλλιτέχνη, αλλά πάνω από όλα υπάρχει ενθουσιασμός. Θέλουν να μπουν στη σκηνή, «να τα δώσουν όλα» και να απολαύσουν την κάθε στιγμή. Αυτή η νοοτροπία μεταφέρεται και στο κοινό, γιατί όταν το συγκρότημα ανεβαίνει με αυτή τη διάθεση, το συναίσθημα γίνεται μεταδοτικό.

Από καλλιτεχνικής πλευράς, οι INCO δεν σταματούν με μία μόνο εμφάνιση. Μετά το MadWalk, ετοιμάζουν νέο υλικό: το επόμενο single ήδη δουλεύεται, και υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα live στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η δέσμευσή τους είναι ξεκάθαρη – συνεχής δημιουργία και επαφή με το κοινό. Έτσι, το MadWalk λειτουργεί και ως πλατφόρμα: ένας κόμβος όπου παρουσιάζεις το παρόν σου και δίνεις υπόσχεση για το επόμενο κεφάλαιο.

Όταν μόδα και μουσική γίνονται εμπειρία: INCO x Bodytalk πάνω στη σκηνή

Η δυναμική του act είναι διττή: από τη μία η Bodytalk προσφέρει το σκηνικό – μια πασαρέλα γεμάτη κίνηση, ρούχα που μιλούν και μια αισθητική επανεκκίνησης – από την άλλη οι INCO φέρνουν τον ήχο – παλμό, ένταση και αμεσότητα.

Το MadWalk πάντα θέλει να δείξει «τι συμβαίνει όταν δύο κόσμους ενώνονται». Φέτος, η συνεργασία INCO x Bodytalk είναι από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Η Bodytalk γιορτάζει 30 χρόνια με έναν τρόπο που συνδέει παρελθόν και παρόν, ενώ οι INCO φέρνουν την ενέργεια ενός ζωντανού μουσικού συγκροτήματος που δεν φοβάται να μεταφέρει το συναίσθημα του live στην πασαρέλα.

Τελικά, αυτό που υπόσχονται και οι δύο είναι ένα εμπνευσμένο μήνυμα: μόδα και μουσική μπορούν να λειτουργήσουν μαζί όχι μόνο για το εντυπωσιακό στιγμιότυπο, αλλά ως μέσο σύνδεσης με την κοινότητα. Να νιώσεις, να θυμηθείς, να προβάλεις το παρόν σου και να ανανεώσεις τις προσδοκίες σου για το μέλλον. Ετοιμαστείτε λοιπόν: όταν η Bodytalk ανοίξει τις σελίδες του άλμπουμ της και οι INCO χτυπήσουν τον πρώτο ρυθμό, το MadWalk 2025 θα έχει γράψει άλλη μια ροή στην ιστορία του, μια ροή που θα μιλήσει σε όσους αγαπούν την κίνηση, τον ήχο και την αυθεντική έκφραση.

