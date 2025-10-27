Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ, έτοιμο να ενώσει ξανά τη μόδα με τη μουσική σε ένα show γεμάτο ενέργεια, λάμψη και εκπλήξεις! Για 15η συνεχή χρονιά, το απόλυτο fashion music project δίνει ραντεβού την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, και υπόσχεται μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.

Κάθε χρονιά τα opening acts έρχονται να βάλουν φωτιά στη σκηνή και να προετοιμάσουν το κοινό για μια νύχτα γεμάτη ρυθμό, ένταση και εκπλήξεις. Με εκρηκτική ενέργεια, μοναδικές ερμηνείες και απρόβλεπτα μουσικά στιγμιότυπα, οι καλλιτέχνες που ανοίγουν τη βραδιά δίνουν το σήμα της έναρξης με τρόπο που δεν αφήνει ποτέ κανέναν αδιάφορο.

Το 2011, στην πρεμιέρα του MadWalk, η Τάμτα ανέλαβε να ανοίξει το show και κατάφερε να κερδίσει αμέσως τις εντυπώσεις. Στο catwalk παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του MadWalk 2011, «Tonight», με μια εμφάνιση που για την εποχή θεωρήθηκε πρωτοποριακή και εντυπωσιακή.

Η Τάμτα βρέθηκε στο κέντρο μιας σκηνής που θύμιζε σταυρό, φορώντας ένα outfit που συνδύαζε δύο αντίθετες αισθητικές. Το ένα μισό ήταν αυστηρό, ανδρικό κοστούμι ενώ το άλλο μια θηλυκή, couture λευκή τουαλέτα, σπάζοντας τα όρια ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό και προσδίδοντας στο act έντονη θεατρικότητα και στιλιστική τόλμη.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Κώστας Μαρτάκης – Μαίρη Συνατσάκη – Βίκυ Καγιά/ Ένταση (2012)

Το 2012 ήταν μόλις η δεύτερη χρονιά του θεσμού, όμως ήδη όλοι άρχισαν να συνειδητοποιούν πως το MadWalk δεν ήταν απλώς ένα ακόμη project, αλλά ένα τολμηρό όραμα που ήρθε να ενώσει τη μόδα και τη μουσική μέσα από μια πιο σύγχρονη και ανατρεπτική ματιά.

Το opening act εκείνης της χρονιάς ανέλαβαν οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα. Ο Κώστας Μαρτάκης, ντυμένος με ένα εντυπωσιακό ολόλευκο σακάκι, ανέβηκε στο catwalk ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ένταση», έχοντας στο πλευρό του τη Μαίρη Συνατσάκη, η οποία εμφανίστηκε με στολή καμαριέρας. Λίγο αργότερα, μέσα από ένα μεγάλο κουτί, έκανε την εντυπωσιακή της είσοδο η Βίκυ Καγιά, ντυμένη με ένα εκθαμβωτικό λευκό φόρεμα, ολοκληρώνοντας μια σκηνή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

Playmen feat. Courtney/ Breakin me up (2013)

Το 2013, το MadWalk άνοιξε με την εκρηκτική εμφάνιση της Courtney, η οποία ερμήνευσε το «Breakin’ Me Up» μέσα σε ένα εντυπωσιακό, total red σκηνικό. Στο πρώτο πλάνο τη βλέπουμε ξαπλωμένη πάνω σε ένα κρεβάτι-καρδιά γεμάτο τριαντάφυλλα. Στη συνέχεια, σηκώνεται και προχωρά με αυτοπεποίθηση προς τη σκηνή όπου βρίσκονται οι Playmen, εκτελώντας μια άψογα συγχρονισμένη και δυναμική χορογραφία, πλαισιωμένη από μοντέλα που ολοκληρώνουν το εντυπωσιακό show.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις (2014)

Το opening act του MadWalk ανέλαβε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με μια εμφάνιση που σίγουρα έχει μείνει χαραγμένη στην ιστορία του θεσμού. Μια ομάδα από μαυροφορεμένες γυναίκες ανοίγουν το catwalk εκτελώντας μια επιβλητική χορογραφία σύγχρονου χορού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και έντασης. Στο κέντρο της σκηνής, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις», ντυμένος σε total black, με το πρόσωπό του καλυμμένο από ένα λεπτό δίχτυ, μια τολμηρή, σχεδόν θεατρική επιλογή που έκανε την εμφάνιση του πραγματικά αλησμόνητη.

Ελένη Φουρέιρα/ Ladies (2015)

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν εκείνη που άνοιξε το MadWalk 2015, με ένα act γεμάτο ενέργεια, δυναμισμό και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα απέδειξε πως η μουσική και η μόδα μπορούν να γίνουν ισχυρά μέσα έκφρασης και επικοινωνίας. Ερμηνεύοντας το «Ladies», η Φουρέιρα ανέβασε τη θερμοκρασία στη σκηνή, φορώντας ένα vinyl μαύρο outfit που τόνιζε τη σκηνική της παρουσία, ενώ το εντυπωσιακό της χτένισμα με ράστα ολοκλήρωνε το power look μιας εμφάνισης που δύσκολα ξεχνιέται.

Δέσποινα Βανδή (2016)

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, το MadWalk του 2016 δεν ξεκίνησε με μουσικό opening act. Τη βραδιά άνοιξε η παρουσιάστρια Δέσποινα Βανδή, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, αποπνέοντας κομψότητα και σιγουριά. Όταν επέστρεψε στο κέντρο της σκηνής, μίλησε για τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, κάνοντας μια σύντομη αλλά ουσιαστική αναδρομή στο παρελθόν, μια στιγμή που έδωσε το στίγμα μιας πιο συμβολικής έναρξης.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Η φιλοσοφία μου – Δε γουστάρω (2017)

Για δεύτερη χρονιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέλαβε να ανοίξει το show. Καθισμένος σε μια vintage λευκή πολυθρόνα και περιτριγυρισμένος από χορευτές που κρατούσαν κόκκινες κορδέλες, ερμήνευσε τα τραγούδια «Η φιλοσοφία μου» και «Δε γουστάρω», χαρίζοντας στο κοινό μια εντυπωσιακή και στιλιστικά κομψή έναρξη.

Χρήστος Μάστορας – Μαίρη Συνατσάκη/ Bang Bang (2018)

Το 2018, την έναρξη του MadWalk ανέλαβαν ο Χρήστος Μάστορας και η Μαίρη Συνατσάκη. Η παρουσιάστρια εξερεύνησε νέα μονοπάτια, καθώς μαζί με τον τραγουδιστή ερμήνευσαν το «Bang Bang» μέσα σε ένα σκηνικό που θύμιζε φιλμ νουάρ των ’50s, αποπνέοντας μυστηριώδη ατμόσφαιρα και στιλιστική κομψότητα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – FY/ Δε με θέλουν (2019)

Το 2019, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέλαβε το opening act του MadWalk, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να συνδυάσει τη λάμψη του modeling με τη δυναμική μιας απόλυτης show woman. Η σκηνική της παρουσία ήταν άψογη, αλλά το highlight ήρθε όταν ανέβηκε δίπλα στον FY για να ερμηνεύσουν μαζί το viral hit της χρονιάς «Δε με θέλουν». Με αστείρευτη ενέργεια, απόλυτο attitude και την μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, τα πλατινέ μαλλιά της αντί για το χαρακτηριστικό καστανό, η Ηλιάνα δημιούργησε μια iconic στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του θεσμού.

Demy – FY/ Στα κόκκινα (2020)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2020, αυτός που ανοίγει το πιο μουσικό και μοδάτο event του χρόνου ήταν ο FY, ο οποίος αυτή την φορά είχε στο πλευρό του την Demy. Οι δυό τους ερμήνευσαν το τραγούδι «Στα κόκκινα» χαρίζοντας τον πιο δυναμικό ρυθμό στη βραδιά. Τα looks και των δύο ήταν εντυπωσιακά.

Η Demy φορούσε κόκκινες vinyl μπότες που έφταναν μέχρι τους μηρούς και αστραφτερό mini φόρεμα με κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ αυτές οι αποχρώσεις διατηρήθηκαν και στο μακιγιάζ. Ο FY εμφανίστηκε στη σκηνή με μπλε μαλλιά, ασπρόμαυρο κοστούμι, chains και γυαλία που έλαμπαν από τα στρας.

Ελένη Φουρέιρα – Evangelia/ Φωτιά (2011)

Το 2011, στο opening act του 11ου MadWalk, η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Evangelia και έδωσαν μια εκρηκτική ερμηνεία του «Φωτιά». Ο δυναμικός ρυθμός, τα εντυπωσιακά φωνητικά και η ακαταμάχητη ενέργεια των δύο καλλιτεχνών έθεσαν τον τέλειο τόνο για μια βραδιά γεμάτη μόδα, μουσική και στιλ, αφήνοντας το κοινό με κομμένη την ανάσα από την πρώτη στιγμή.

Τάμτα – Kalokoh/ Freestyler (2022)

Το 2022, το MadWalk άνοιξε με ένα εκρηκτικό opening act από την Τάμτα, η οποία ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό show με το «Freestyler». Με την χαρακτηριστική της ενέργεια και το ανατρεπτικό της στυλ, έδωσε τον ρυθμό στη βραδιά, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα fashion runway γεμάτο ένταση και λάμψη. Μαζί της εμφανίστηκε ο Kareem Kalokoh, προσθέτοντας urban δυναμική στο act και δημιουργώντας ένα από τα πιο talked-about opening acts της χρονιάς.

Βίκυ Καγιά (2023)

Το 2023, το MadWalk έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με ένα special opening act που έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Βίκυ Καγιά, πρωταγωνίστρια του intro video, εμφανίστηκε στην πασαρέλα σε ένα άκρως sexy catwalk, συνδυάζοντας δυναμισμό, κομψότητα και λάμψη. Με το χαρακτηριστικό της στιλ και την αβίαστη αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει, έδωσε το απόλυτο fashion statement της βραδιάς, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη θεαματικού MadWalk.

Ελένη Φουρέιρα/ Our Groove (2024)

Το 2024, το MadWalk έκανε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα με ένα οpening act που ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη. Η Ελένη Φουρέιρα, πάντα εντυπωσιακή και δυναμική, άνοιξε το show ερμηνεύοντας το «Our Groove», το επίσημο theme song της χρονιάς. Με τη μοναδική της ενέργεια, τις χορευτικές της κινήσεις και τη φλογερή σκηνική της παρουσία, έδωσε το απόλυτο μουσικό και fashion vibe της βραδιάς, προετοιμάζοντας το κοινό για ένα ακόμη αξέχαστο MadWalk.

