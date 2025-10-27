Η Evangelia ετοίμασε τραγούδι για την Eurovision 2026! Το βίντεο στο Instagram με την αποκάλυψη

Δεν το βάζει εύκολα κάτω όπως φαίνεται η Evangelia μιας και επιβεβαίωσε πως θα βρίσκεται μεταξύ των καλλιτεχνών που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι η τραγουδίστρια είχε συμμετάσχει στον Εθνικό Τελικό με το τραγούδι «Vale», ωστόσο κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, πριν μερικές ώρες, η Evangelia ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους είπε: «Έχω το τραγούδι μου».

Μάλιστα, πριν μερικές ώρες, η εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, ανέφερε κάποια από τα ονόματα που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, να καταθέσουν το τραγούδι τους για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας. Marseaux, ο Good Job Nicky, η Joanne, η Mikay, ο Claydee, η Τάνια Μπρεάζου, ο Zaf, η Charis Savva, η Mailan και η Πέννυ Μπαλτατζή, είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που είναι πιθανό να καταθέσουν τραγούδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο εθνικός τελικός για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχή, προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές. Θα έχουμε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

