Η Αναστασία Τσιλιμπίου στο Mad Radio: «Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η ηθοποιός Αναστασία Τσιλιμπίου και μίλησε για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική της ζωή.

Μεταξύ άλλων, η ίδια αποκάλυψε ότι σε λίγο καιρό θα την δούμε στην σειρά του Alpha, Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι, ενώ αναφέρθηκε και στον σύντροφό της, με τον οποίο λατρεύει να κάνει χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok.

Ο ρόλος της στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Η Αναστασία αρχικά αποκάλυψε ότι σύντομα θα τη δούμε στη σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπου θα υποδυθεί τη Γιασεμή, έναν νέο ρόλο που θα συνδεθεί με την ιστορία της Μελισσάνθης. Αν και δεν θέλησε να δώσει spoilers, «δεν μου αρέσει να κάνω κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν», όπως είπε χαρακτηριστικά, αποκάλυψε ότι περνάνε υπέροχα στα γυρίσματα και πως νιώθει πραγματικά τυχερή που συνεργάζεται με τόσο ταλαντούχους ηθοποιούς.

Οι φιλίες και το TikTok

Μιλώντας για τις φιλίες της μέσα στον χώρο, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει αρκετούς φίλους από τη δουλειά, όμως δεν λείπει και η ζήλια. «Είναι φυσιολογικό, αλλά εκεί καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι σου», είπε με ειλικρίνεια.

Αν και δηλώνει πως δεν ακολουθεί τα περισσότερα TikTok trends, η Αναστασία δεν κρύβει ότι της αρέσει να μοιράζεται την καθημερινότητά της μέσα από αστεία βίντεο με τον σύντροφό της.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι φοβάται να ανεβάζει φωτογραφίες της στο AI, καθώς νιώθει πως υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα γύρω από τη χρήση τους. Αν, όμως, συμμετείχε στο viral elevator trend, θα ήθελε να μοιραστεί το ασανσέρ με δύο icons: τη Meryl Streep ή τον Cillian Murphy!

Τα trends στο makeup και τα μαλλιά

Όταν η κουβέντα πήγε στην ομορφιά και τη μόδα, η Αναστασία αποκάλυψε πως προτιμά ένα φυσικό, clean look. «Μου αρέσει να είμαι natural, να μη βάφομαι πολύ, να μη βάζω μάσκαρα το πρωί και να μη βάφω τα μαλλιά μου», είπε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι παρόλο που παρακολουθεί beauty trends, προτιμά να μένει αυθεντική.

Σχετικά με το χρώμα της μόδας για φέτος, το μπλε, παραδέχτηκε ότι δεν έχει αγαπημένο χρώμα, αφού «ντύνεται ανάλογα με τη διάθεσή της». Συνήθως επιλέγει ουδέτερους τόνους, όπως μπεζ και μπορντό.

Η ηθοποιός σχολίασε και την πρόσφατη είδηση ότι η Kim Kardashian αγόρασε σπίτι αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα στο δικό της. «Αν είχα τόσα χρήματα, σίγουρα θα τα χρησιμοποιούσα για να βοηθήσω κόσμο. Και φυσικά, θα ταξίδευα πολύ!», είπε με ειλικρίνεια.

Η Αναστασία αποκάλυψε ότι οι Δευτέρες δεν την τρομάζουν καθόλου, αντιθέτως, τις βλέπει σαν μια ευκαιρία για καινούργιο ξεκίνημα. Τις Κυριακές, πάλι, προσπαθεί να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει τις μικρές της απολαύσεις: σειρές, βιβλία, κινηματογράφο και escape rooms με φίλους.

Τα επαγγελματικά της βήματα στο θέατρο

Τέλος, η Αναστασία Τσιλιμπίου αποκάλυψε ότι σύντομα θα τη δούμε σε δύο θεατρικές παραγωγές:

Πρώτον, στους «Αλιγότερες», που επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στις 10 Νοεμβρίου. Το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley, Αλιγάτορες (Alligators) σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Λασπιά, μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ, για περιορισμενο αριθμό παραστάσεων, στη νέα θεατρική σκηνή της Αθήνας Auditorium στην οδό Σίνα 2-4 ( πλησίον μετρό Πανεπιστημίου). Ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους μαζί με τους Αναστασία Τσιλιμπίου, Αθηνά Χατζηαθανασίου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου έρχονται να δώσουν απαντήσεις αλλά και να θέσουν νέα ερωτήματα στο δυνατό ψυχολογικό δράμα του Keatley.

Επίσης, η ηθοποιός θα συμμετέχει και στη παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – «Αρχάγγελος της Κρήτης», που κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου. Η Stages Network παρουσιάζει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο: του Νίκου Ξυλούρη. Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό. Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής, μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ερμηνευμένα από σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής (οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα). Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. Στη σκηνή του Θεάτρου ΗΒΗ, θα αναβιώσουν και προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά.

Όπως είπε η ίδια, είναι πολύ ενθουσιασμένη και για τις δύο παραστάσεις.

