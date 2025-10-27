MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 27.10.2025

Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026


Οι κορυφαίες τάσεις κοσμημάτων 2026 αναδεικνύουν statement αξεσουάρ που συνδυάζουν κομψότητα, δημιουργικότητα και προσωπικότητά
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι τελευταίες Εβδομάδες Μόδας για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 παρουσίασαν εντυπωσιακές προτάσεις σε κοσμήματα που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με τη δημιουργικότητα. Τα αξεσουάρ επιλέγονται πλέον όχι μόνο για την ομορφιά τους αλλά και για την ικανότητά τους να παραμένουν statement, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση όποιου τα φορά.

Οι τάσεις αυτής της σεζόν φέρνουν εκρηκτικούς συνδυασμούς, όπου το minimal και το maximal συναντιούνται, δημιουργώντας κοσμήματα που ξεχωρίζουν και κλέβουν την προσοχή. Από σκουλαρίκια και κολιέ έως καρφίτσες και βραχιόλια, κάθε κομμάτι προσφέρει δυναμισμό και κομψότητα, ιδανικό για να ανανεώσει κάθε εμφάνιση.

Michael Kors
Διάβασε επίσης: Από τον καναπέ στα catwalks: Όταν η μόδα εμπνέεται από το interior design

Oversized σκουλαρίκια λουλούδια 

Τα σκουλαρίκια με λουλούδια παραμένουν μια από τις κυρίαρχες τάσεις του 2026. Οι σχεδιαστές προτιμούν τρισδιάστατα λουλούδια, φτιαγμένα από μεταξωτά και οργατζά υλικά, που δημιουργούν την αίσθηση πως μόλις κόπηκαν από έναν κήπο. Οι πιο σκληρές και γλυπτές εκδοχές προσφέρουν έντονο οπτικό αποτέλεσμα, ενώ οι απαλές και υφασμάτινες παραλλαγές χαρίζουν ρομαντική διάθεση.


Καρφίτσες 

Από τη διακριτική παραδοσιακή χρήση στο στήθος, οι καρφίτσες μεταφέρονται στους ώμους, δημιουργώντας μια θεατρική αίσθηση. Οι σχεδιαστές συνδυάζουν μεταλλικά φύλλα, ανάγλυφα μπουμπούκια και κλαδιά, προσφέροντας κοσμήματα που μοιάζουν να έχουν βγει από καλλιτεχνικό εργαστήριο και όχι από παραδοσιακό κατάστημα.


Δερμάτινα μενταγιόν

Τα κολιέ με δερμάτινο κορδόνι και μεγάλο κρεμαστό είναι τάση, εμπνευσμένα από την boho αισθητική και επανασχεδιασμένα με σύγχρονη αισθητική. Το κρεμαστό συχνά φτάνει από το στήθος έως τη μέση, δημιουργώντας ένα γραφικό σημείο εστίασης που σπάει την κατακόρυφη γραμμή των ρούχων.


Κρυστάλλινα σκουλαρίκια

Τα διαφανή κρυστάλλινα σκουλαρίκια κερδίζουν τη θέση τους ως αντιστάθμισμα στις πιο γλυπτικές δημιουργίες. Οι επιμήκεις σταγόνες κρυστάλλου κρέμονται από τους λοβούς και αντανακλούν το φως, προσφέροντας μια κομψή, αιθέρια λάμψη που συμπληρώνει κάθε εμφάνιση.


Layers από βραχιόλια 

Τα βραχιόλια φοριούνται στοιβαγμένα, δημιουργώντας δυναμικά office σύνολα. Οι συνδυασμοί προσθέτουν κίνηση και ένταση σε κάθε outfit, αναδεικνύοντας το χέρι ως βασικό σημείο του στιλ.


Διάβασε επίσης: Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

