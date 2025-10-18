MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 18.10.2025

Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

layering

Αυτό το φθινόπωρο, το layering δεν είναι απλώς ένα στιλιστικό trick για να ντυθείς ζεστά, αλλά η ίδια η στιλιστική δήλωση. Οι δρόμοι των παγκόσμιων fashion capitals έχουν γεμίσει με outfits που παίζουν με πολλαπλά επίπεδα, συνδυάζοντας φορέματα πάνω από τζιν, τρία πουκάμισα το ένα πάνω στο άλλο και layering που ενώνει διαφορετικά μήκη και υφές, προσθέτοντας βάθος και κίνηση σε εμφανίσεις που θα μπορούσαν να φαίνονται βασικές μεμονωμένα.

Η δεξιοτεχνία στο layering απαιτεί προσοχή στις αναλογίες. Το μυστικό είναι να φαίνεται φυσικό και προσωπικό, χωρίς να χάνει κανείς την κομψότητα. Από τα catwalks των Chloé και Miu Miu έως το street style, οι σχεδιαστές έδειξαν ότι δεν είναι μόνο τι φοράς αλλά πώς το φοράς που κάνει τη διαφορά. Cardigans πάνω στους ώμους, layers από αξεσουάρ και faux fur stoles αποτελούν το τέλειο παράδειγμα για αυτήν την τάση.

layering
https://www.instagram.com/francescababbi/

Φόρεμα πάνω από τζιν

Ένα slip dress πάνω από τζιν παντελόνι ή ένα ασύμμετρο φόρεμα που φαίνεται κάτω από ένα sweatshirt δημιουργεί ένα look κατάλληλο για τις μεταβατικές περιόδους.

dress_london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Ανάμιξη υφών

Παντελόνια και φούστες με ρέοντα υφάσματα συνδυάζονται με πουλόβερ διαφορετικών μοτίβων και υφών, από preppy polo μέχρι grunge mesh tops, προσθέτοντας βάθος και κίνηση.

Πουκάμισο-φόρεμα πάνω από παντελόνι

Ένα μακρύ πουκάμισο που μετατρέπεται σε φόρεμα μπορεί να φορεθεί πάνω από παντελόνια ή να δεθεί στη μέση, δημιουργώντας ένα νέο στυλ ανάλογα με την περίσταση.

layering
https://www.instagram.com/gracierefines/?hl=el

Ένα επιπλέον πουκάμισο

Μια ελαφριά, conceptually maximalist επιλογή είναι να φορέσεις δύο ή τρία πουκάμισα διαφορετικών χρωμάτων αλλά σε ουδέτερη παλέτα, δημιουργώντας layers που δείχνουν κομψά και μοντέρνα.

layering
https://www.instagram.com/_rita.rtk/?hl=el

Το μαντήλι ως ζώνη

Η πιο δημιουργική προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσεις ένα κασκόλ ως ζώνη, συνδέοντας ένα απλό checked shirt με μια pencil φούστα και προσθέτοντας αμέσως ενδιαφέρον και στυλ στην εμφάνιση.

london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Fashion μόδα
