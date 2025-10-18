MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 18.10.2025

Φρίκη, αίμα και cult vibes: 5 top ταινίες που πρέπει να δεις μέχρι το Halloween

Ιδανικές για τρομακτικά βράδια στο σπίτι, με φίλους ή μόνος… αν αντέχεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Halloween δεν είναι μόνο στολές, γλυκά και πάρτι, αλλά και η τέλεια ευκαιρία μια βραδιά γεματή από ταινίες με τρόμο, σασπένς και λίγο… cult αισθητική.

Είτε θες να φοβηθείς, είτε απλώς να μπεις στο spooky mood, αυτές οι 5 ταινίες είναι απαραίτητες για τη λίστα σου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Φτιάξε ποπ κορν, χαμήλωσε τα φώτα και… αντέχεις να τις δεις όλες;

1. Hereditary (2018)

Είδος: Ψυχολογικό θρίλερ / Τρόμου

Γιατί να το δεις: Μια από τις πιο αρρωστημένα αγχωτικές ταινίες τρόμου της τελευταίας δεκαετίας. Δεν βασίζεται στα jump scares, αλλά στο καθαρό ψυχολογικό σοκ. Η Toni Collette δίνει ερμηνεία ζωής και η ατμόσφαιρα είναι απλά ασφυκτική. Αν δεν το έχεις δει ακόμα, φέτος είναι η στιγμή.

2. Bram Stoker’s Dracula (1992)

Είδος: Ρομαντικό γοτθικό horror

Γιατί να το δεις: Κλασικό, σκοτεινό και αισθητικά μαγευτικό. Ο Gary Oldman είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Δράκουλες στην ιστορία του σινεμά, ενώ η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola κάνει την ταινία να μοιάζει με εφιάλτη από πίνακα ζωγραφικής. Vampires, πάθος και αίμα, Halloween στα καλύτερά του.

3. Scream (1996)

Είδος: Slasher / Meta Horror

Γιατί να το δεις: Τίποτα δεν λέει Halloween όπως μια classic ταινία με μασκοφόρο δολοφόνο και εφήβους που παίρνουν λάθος αποφάσεις. Το Scream είναι τρόμος με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια μεγάλη δόση 90s νοσταλγίας. Αν δεν το έχεις δει ποτέ (ή έχεις χρόνια να το ξαναδείς), είναι must.

4. The Others (2001)

Είδος: Υπερφυσικό θρίλερ / Gothic horror

Γιατί να το δεις: Με τη Nicole Kidman στον ρόλο μιας μητέρας που ζει με τα παιδιά της σε ένα απομονωμένο σπίτι γεμάτο μυστικά, αυτή η ταινία αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται αίμα για να σε κάνει να… ιδρώνεις. Τέλειο για όσους προτιμούν τον αθόρυβο τρόμο.

5. The Rocky Horror Picture Show (1975)

Είδος: Cult musical horror comedy

Γιατί να το δεις: Αν ψάχνεις κάτι τελείως αλλιώτικο, αυτό είναι. Ένα musical με drag, glam rock, εξωγήινους και… τον Tim Curry ως Frank-N-Furter. Πιο cult δεν γίνεται. Αν δεν το έχεις ζήσει με φίλους, σνακ και χαβαλέ, φέτος είναι η χρονιά σου.

