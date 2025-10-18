MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 18.10.2025

BTS: Η επιστροφή που περιμένει όλος ο πλανήτης πλησιάζει

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας και των επτά μελών τους οι BTS μπαίνουν ξανά στο στούντιο και προετοιμάζουν album και παγκόσμια περιοδεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS επιστρέφουν δυναμικά στη μουσική σκηνή μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και περισσότερα από δύο χρόνια καλλιτεχνικής στασιμότητας. Τα μέλη του συγκροτήματος, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jung Kook, επανενώθηκαν επίσημα τον Ιούλιο του 2025 και όπως ανακοίνωσαν πρόκειται να κυκλοφορήσουν νέο album την άνοιξη του 2026, το οποίο θα συνοδευτεί από παγκόσμια περιοδεία.

Η αναμονή ήταν μεγάλη για τους εκατομμύρια fans τους σε όλον τον κόσμο που αποκαλούνται ARMY. Η υποχρεωτική 18μηνη στρατιωτική θητεία στη Νότια Κορέα είχε αναγκάσει τα μέλη του συγκροτήματος να διακόψουν την ομαδική δραστηριότητα στο απόγειο της διεθνούς δημοτικότητάς τους. Ωστόσο, κανείς τους δεν έμεινε ανενεργός. Όλα τα μέλη αξιοποίησαν δημιουργικά αυτό το διάστημα κυκλοφορώντας προσωπικά singles, EP ή ολοκληρωμένα album και συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Ο RM μιλώντας μέσα από πλατφόρμα συνομιλιών με τους fans είχε γράψει σε μήνυμά του ότι «ένιωσα πόσο μου έλειψαν τα υπόλοιπα μέλη και κατάλαβα για ακόμη μία φορά ποια είναι η θέση όπου πρέπει να επιστρέψω». Ο J-hope είχε δηλώσει ότι «ύστερα από την προσωπική μας εξερεύνηση έρχεται η ώρα να επανενωθούμε και να βρούμε τη νέα ισορροπία ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογικότητα». Ο Jimin είχε μοιραστεί με ειλικρίνεια ότι «υπάρχει λίγος φόβος επειδή έχει περάσει καιρός από τότε που βρεθήκαμε όλοι μαζί στη σκηνή αλλά η αποφασιστικότητά μας να προσφέρουμε το καλύτερο στους fans είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο SUGA και ο V είχαν υπογραμμίσει την καλλιτεχνική ωρίμανση που αποκτήθηκε μέσω των solo projects, ενώ ο Jin σε τηλεοπτική του εμφάνιση είχε εκφράσει τη χαρά του που επιστρέφει ξανά κοντά τους δηλώνοντας ότι «είναι οικογένειά μου και είμαι ευγνώμων που είμαστε ξανά μαζί». Ο Jung Kook είχε αναφέρει πως ανυπομονεί να μπει στο στούντιο μαζί με την ομάδα και να δουλέψουν πάνω σε νέα μουσική που όπως είχε πει «θα έχει μεγαλύτερη ενέργεια από ποτέ».

BTS
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Σημαντική επιβεβαίωση για την πολυαναμενόμενη επανένωση των BTS ήρθε τώρα από τον RM, σε δημόσια εμφάνισή του στην εκδήλωση «Love Your W» του περιοδικού W Korea που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ. Ο RM, συνοδευόμενος από τον J-hope και τον V, αποκάλυψε τον πιο σαφή μέχρι σήμερα χρονικό προγραμματισμό για το comeback του συγκροτήματος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Πρέπει να συνεχίσουμε την προετοιμασία για το album. Θα ξεκινήσουμε τις φωτογραφίσεις και τα γυρίσματα για το videoclip. Στοχεύουμε όλα να είναι έτοιμα στα τέλη Μαρτίου επομένως να το περιμένετε».

Ο J-hope, με χιουμοριστική διάθεση, τον ρώτησε «Έχει περάσει καιρός πρέπει να αρχίσουμε ξανά πρόβες χορού». Ο RM απάντησε γελώντας «Ας ξεκινήσουμε αύριο» ενώ ο V συμμετείχε στη στιγμή γυρίζοντας παιχνιδιάρικα γύρω από τον εαυτό του σαν να προετοιμάζεται ήδη για την επιστροφή στη σκηνή. Ήταν η πρώτη φορά που μέλη του συγκροτήματος επιβεβαίωσαν δημοσίως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, πέρα από τις αρχικές ανακοινώσεις της δισκογραφικής τους εταιρείας.

Η τελευταία ομαδική κυκλοφορία των BTS ήταν το άλμπουμ «Proof» τον Ιούνιο του 2022 πριν το συγκρότημα εισέλθει στη φάση της ατομικής δραστηριότητας λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων. Το 2023 ακολούθησε το επετειακό single «Take Two», ενώ τον Ιούλιο του 2025 οι BTS κυκλοφόρησαν το πρώτο τους live album με τίτλο «Permission to Dance On Stage – Live» το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο10 του Billboard 200. Η επιβεβαίωση του RM πως η προετοιμασία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο ενισχύει την πεποίθηση πως το 2026 θα είναι χρονιά ορόσημο για το συγκρότημα και τους fans τους.

Όλα δείχνουν πως η νέα εποχή των BTS ξεκινά και η διεθνής μουσική σκηνή ετοιμάζεται για ένα comeback με ιστορικό ενδιαφέρον. Το ερώτημα που μένει είναι ένα. Πόσο μακριά θα φτάσει αυτή τη φορά το φαινόμενο BTS.

