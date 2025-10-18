Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο

Μια ολοκληρωμένη συλλογή remix του album «Human After All» θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την αρχική του κυκλοφορία

Οι Daft Punk επιστρέφουν στη δισκογραφία με έναν τρόπο που συγκινεί τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής διεθνώς. Για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη συλλογή remix του album «Human After All» θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, με αφορμή την επέτειο των είκοσι χρόνων από την αρχική του κυκλοφορία. Το διπλό album αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου, ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το «Human After All» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2005, αποτελώντας την τρίτη στούντιο δουλειά των Γάλλων καλλιτεχνών Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo, οι οποίοι άλλαξαν τον ήχο της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής ως Daft Punk. Το album έφτασε στο Νο 98 του Billboard 200 και μπορεί να μην είχε την εμπορική απήχηση του εμβληματικού «Discovery» που προηγήθηκε το 2001, ωστόσο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πειραματικό χαρακτήρα του.

Τον επόμενο κιόλας χρόνο, το 2006, κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία αποκλειστικά σε CD μια συλλογή remix του album με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών της ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Justice, Soulwax και SebastiAn. Ακολούθησε το 2014 ένα δεύτερο κύμα remix, αυτή τη φορά από ονόματα όπως οι Basement Jaxx και The Juan Maclean, ενώ τότε ολόκληρη η συλλογή έγινε διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η φετινή κυκλοφορία συγκεντρώνει για πρώτη φορά και τα δεκαπέντε remix σε φυσική μορφή βινυλίου. Το album αποτελεί μια ηχητική αναδρομή σε μια εποχή όπου οι Daft Punk διαμόρφωναν τη φυσιογνωμία της σύγχρονης dance κουλτούρας και άνοιγαν δρόμους για νέους δημιουργούς της ηλεκτρονικής μουσικής. Στη συλλογή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το «Robot Rock (Soulwax Remix)», το «Human After All (SebastiAn Remix)» και το «Technologic (Peaches No Logic Remix)», αλλά και μία εκδοχή του «Technologic» από τους Basement Jaxx, καθώς και το «Human After All (The Juan Maclean Remix)».

Το «Human After All» ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις έξι μήνες, γεγονός που το διαφοροποιεί από τις πιο περίπλοκες παραγωγές των υπόλοιπων έργων των Daft Punk. Το album αυτό αποτέλεσε το τελευταίο τους στούντιο έργο πριν από το «Random Access Memories» που κυκλοφόρησε το 2013 και τιμήθηκε με Grammy, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους επιρροή.

Παρά τη διάλυση του συγκροτήματος το 2021, η μουσική κληρονομιά των Thomas Bangalter και Guy-Manuel de Homem-Christo εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή και επιδραστική. Η κυκλοφορία αυτής της συλλογής remix σε βινύλιο δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στο «Human After All», αλλά και μια υπενθύμιση της μεταμορφωτικής δύναμης που άσκησαν στο παγκόσμιο μουσικό τοπίο οι Daft Punk.

Οι φίλοι της ηλεκτρονικής μουσικής, του συλλεκτικού βινυλίου αλλά και του ήχου των αρχών της δεκαετίας του 2000 έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν για τον Νοέμβριο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

