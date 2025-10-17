MadWalk 2025 by Τhree Cents
Δεν κοιμάσαι καλά; Μάλλον φταίει αυτό που κάνεις κάθε βράδυ

κινητό ύπνος
Μια φαινομενικά απλή συνήθεια συνδέεται με άγχος, αϋπνία και κακή διάθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολλοί από εμάς κλείνουμε τη μέρα με ένα τελευταίο σκρολάρισμα στο κινητό πριν κοιμηθούμε, είτε για να κοιτάξουμε ειδοποιήσεις, είτε για να στείλουμε ένα tweet. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του University of Bristol, η χρήση των social media την νύχτα, ειδικά το Twitter (ή X), σχετίζεται με επιδείνωση της ψυχικής μας υγείας.

Τι έδειξε η μελέτη;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports και βασίστηκε σε δεδομένα από τη μελέτη Children of the ’90s (ALSPAC) του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετείχαν 310 ενήλικες που συμφώνησαν να μοιραστούν τα δεδομένα από τα tweets τους, συνολικά αναλύθηκαν περίπου 18.288 tweets.

κινητό ύπνος
Pinterest.com

Η ώρα που κάποιος δημοσίευε κατά μέσο όρο το tweet (ιδιαίτερα αν γινόταν μεταξύ 11 μ.μ. και 5 π.μ.) σχετίστηκε με χαμηλότερη ψυχική ευεξία σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούσαν social media κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διαφορά αυτή στην ψυχική ευεξία εξηγεί περίπου το 2% της διακύμανσής μεταξύ των συμμετεχόντων, ένα ποσοστό που συγκρίνεται με τον αντίκτυπο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση μαριχουάνας, όπως δείχνουν άλλες μελέτες.

Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις;

Η νυχτερινή χρήση των social media φαίνεται να διαταράσσει τον ύπνο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη διάθεση και στην ψυχική υγεία, η έλλειψη καλού ύπνου συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, άγχος και καταθλιπτικές τάσεις. Σε ηλικιακές ομάδες και με βάση το φύλο, η σχέση μεταξύ νυχτερινής χρήσης και συμπτωμάτων κατάθλιψης/άγχους φαίνεται ισχυρότερη.

κινητό ύπνος
Pinterest.com

Στοιχεία που ξεχωρίζουν

  • Το 74% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο κρατούν το κινητό τους στο υπνοδωμάτιο τη νύχτα.
    University of Bristol
  • Το 26% λέει ότι θα κοιτάξει το κινητό αν ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.
κινητό ύπνος
Pinterest.com

Τι μπορείς να κάνεις για πιο ξεκούραστο ύπνο και καλύτερη διάθεση

  • Προσπάθησε να αποφύγεις το κινητό 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο.
  • Φτιάξε ένα υπνοδωμάτιο χωρίς οθόνες, απομάκρυνε το κινητό ή τουλάχιστον βάλε το σε σίγαση.
  • Ενεργοποίησε λειτουργίες που περιορίζουν τη χρήση app τη νύχτα, όπως το «wind-down mode» στο TikTok (ή αντίστοιχες λειτουργίες σε άλλα apps).
  • Κάνε δραστηριότητες που σε χαλαρώνουν πριν κοιμηθείς (π.χ. ανάγνωση βιβλίου, διαλογισμός).
κινητό ύπνος
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

κινητό ύπνος
