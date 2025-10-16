MadWalk 2025 by Τhree Cents
Υγεία 16.10.2025

Προσοχή! Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έχεις πυρετό

πυρετός
Από τη λάθος ενυδάτωση μέχρι την υπερβολική δόση φαρμάκων, αυτά είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πυρετός είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους το σώμα μας δηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είναι ένδειξη ίωσης, γρίπης ή κάποιας άλλης λοίμωξης.

Παρόλο που πολλές φορές προσπαθούμε να τον «αντέξουμε» και να συνεχίσουμε τη μέρα μας κανονικά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που καλό είναι να αποφεύγεις για να μην χειροτερέψεις την υγεία σου.

πυρετός
Pinterest.com

1. Μην προσπαθείς να «ιδρώσεις» τον πυρετό

Ο παλιός μύθος λέει ότι αν ντυθείς ζεστά και σκεπαστείς καλά, θα ιδρώσεις και «θα βγει ο πυρετός». Στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία του σώματος, κάτι που είναι επικίνδυνο. Φόρα ελαφριά ρούχα και προτίμησε ένα λεπτό σεντόνι αντί για βαριά παπλώματα.

Pinterest.com

2. Μην αμελείς την ενυδάτωση

Όταν έχεις πυρετό, το σώμα χάνει υγρά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνήθως, ειδικά αν ιδρώνεις ή έχεις και άλλα συμπτώματα, όπως εμετό ή διάρροια. Φρόντισε να πίνεις συχνά νερό, χυμούς ή ζεστά ροφήματα. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά τον οργανισμό να συνέλθει πιο γρήγορα.

3. Μην παίρνεις φάρμακα χωρίς σκέψη

Το να πάρεις παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη είναι ΟΚ αν ο πυρετός είναι ενοχλητικός. Όμως, μην παίρνεις παραπάνω από τη σωστή δόση και μην αναμιγνύεις διαφορετικά φάρμακα χωρίς να συμβουλευτείς γιατρό ή φαρμακοποιό. Επίσης, απόφυγε την ασπιρίνη σε παιδιά και εφήβους.

πυρετός
Pinterest.com

4. Μην συνεχίζεις τη ρουτίνα σου σαν να μην τρέχει τίποτα

Πολλοί προσπαθούν να «αντέξουν» και να πάνε στη δουλειά ή στο γυμναστήριο με πυρετό. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο επιβαρύνεις τον οργανισμό σου, αλλά μπορείς και να μεταδώσεις την ίωση σε άλλους. Το σώμα σου χρειάζεται ξεκούραση, άκουσέ το.

5. Μην αγνοείς τα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά

Αν ο πυρετός διαρκεί πάνω από 3 μέρες, είναι πολύ υψηλός (πάνω από 39°C), συνοδεύεται από εξανθήματα, δύσπνοια ή έντονο πονοκέφαλο, πρέπει να επικοινωνήσεις με γιατρό. Μην περιμένεις να «περάσει μόνος του» αν δεις ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται.

Pinterest.com

Ο πυρετός είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σου παλεύει. Δώσ’ του την ευκαιρία να το κάνει σωστά: με ξεκούραση, σωστή φροντίδα και λίγη προσοχή. Και αν δεις ότι δεν υποχωρεί, ζήτα ιατρική βοήθεια.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

πυρετός ΥΓΕΙΑ
