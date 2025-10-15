MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Υγεία 15.10.2025

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Το πιο απλό φυσικό γιατροσόφι που μπορείς να ετοιμάσεις σε 2 λεπτά και να σε ανακουφίσει άμεσα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν ο πονόλαιμος και ο βήχας κάνουν την εμφάνισή τους, οι περισσότεροι από εμάς στρεφόμαστε στα κλασικά φαρμακεία. Όμως, κάποιες φορές, η λύση βρίσκεται ήδη… στην κουζίνα σου.

Το τρίπτυχο μέλι – λεμόνι – τσάι είναι ένα από τα πιο γνωστά και αποτελεσματικά φυσικά «γιατροσόφια» για ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος.

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Γιατί λειτουργεί;

  • Μέλι: Έχει αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στον λαιμό, μειώνοντας τον ερεθισμό και τον ξηρό βήχα.
  • Λεμόνι: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Παράλληλα, έχει ελαφρώς στυπτική δράση που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής.
  • Τσάι (μαύρο, πράσινο ή βότανα): Η ζεστασιά βοηθά να χαλαρώσουν οι μύες του λαιμού, ενώ τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση.
Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Pinterest.com

Πώς να το φτιάξεις:

  • Βράσε 1 φλιτζάνι νερό.
  • Πρόσθεσε 1 φακελάκι τσάι (ιδανικά χαμομήλι ή τσάι του βουνού).
  • Στύψε μισό λεμόνι και πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι.
  • Ανακάτεψε καλά και πιες το όσο είναι ακόμα ζεστό.
Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Pinterest.com

Μικρά tips για καλύτερο αποτέλεσμα:

  • Απόφυγε να βάλεις το μέλι σε καυτό νερό – περίμενε να χλιαρύνει λίγο το ρόφημα για να μην καταστραφούν τα θρεπτικά του συστατικά.
  • Μπορείς να προσθέσεις και λίγο τζίντζερ ή κουρκουμά για έξτρα αντιφλεγμονώδη δράση.

Πότε να το πιεις:

  • Το πρωί, για να μαλακώσεις τον λαιμό
  • Πριν τον ύπνο, για πιο ήρεμο βραδινό ύπνο χωρίς βήχα
Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

βήχας κρύωμα λαιμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη

Τραγική απώλεια για την Φωτεινή Πετρογιάννη

15.10.2025
Επόμενο
Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος

Man vs Baby: Η νέα σειρά του Netflix με τον Rowan Atkinson είναι ό,τι πιο αστείο θα δεις φέτος

15.10.2025

Δες επίσης

Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act
Life

Η Loreen έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents για ένα μοναδικό act

15.10.2025
Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου
Beauty

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

15.10.2025
Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Life

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά

15.10.2025
Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου
Fashion

Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

15.10.2025
Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral
Food

Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral

14.10.2025
Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics
Beauty

Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics

14.10.2025
Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα
Life

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

14.10.2025
Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt
Life

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa
Beauty

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

14.10.2025
Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά
Beauty

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη
Fashion

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025