Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Όταν ο πονόλαιμος και ο βήχας κάνουν την εμφάνισή τους, οι περισσότεροι από εμάς στρεφόμαστε στα κλασικά φαρμακεία. Όμως, κάποιες φορές, η λύση βρίσκεται ήδη… στην κουζίνα σου.
Το τρίπτυχο μέλι – λεμόνι – τσάι είναι ένα από τα πιο γνωστά και αποτελεσματικά φυσικά «γιατροσόφια» για ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος.
Γιατί λειτουργεί;
- Μέλι: Έχει αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στον λαιμό, μειώνοντας τον ερεθισμό και τον ξηρό βήχα.
- Λεμόνι: Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Παράλληλα, έχει ελαφρώς στυπτική δράση που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής.
- Τσάι (μαύρο, πράσινο ή βότανα): Η ζεστασιά βοηθά να χαλαρώσουν οι μύες του λαιμού, ενώ τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση.
Πώς να το φτιάξεις:
- Βράσε 1 φλιτζάνι νερό.
- Πρόσθεσε 1 φακελάκι τσάι (ιδανικά χαμομήλι ή τσάι του βουνού).
- Στύψε μισό λεμόνι και πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι.
- Ανακάτεψε καλά και πιες το όσο είναι ακόμα ζεστό.
Μικρά tips για καλύτερο αποτέλεσμα:
- Απόφυγε να βάλεις το μέλι σε καυτό νερό – περίμενε να χλιαρύνει λίγο το ρόφημα για να μην καταστραφούν τα θρεπτικά του συστατικά.
- Μπορείς να προσθέσεις και λίγο τζίντζερ ή κουρκουμά για έξτρα αντιφλεγμονώδη δράση.
Πότε να το πιεις:
- Το πρωί, για να μαλακώσεις τον λαιμό
- Πριν τον ύπνο, για πιο ήρεμο βραδινό ύπνο χωρίς βήχα
Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com
