Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Το πιο απλό φυσικό γιατροσόφι που μπορείς να ετοιμάσεις σε 2 λεπτά και να σε ανακουφίσει άμεσα

Όταν ο πονόλαιμος και ο βήχας κάνουν την εμφάνισή τους, οι περισσότεροι από εμάς στρεφόμαστε στα κλασικά φαρμακεία. Όμως, κάποιες φορές, η λύση βρίσκεται ήδη… στην κουζίνα σου.

Το τρίπτυχο μέλι – λεμόνι – τσάι είναι ένα από τα πιο γνωστά και αποτελεσματικά φυσικά «γιατροσόφια» για ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος.

Διάβασε επίσης: Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Γιατί λειτουργεί;

Μέλι : Έχει αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στον λαιμό, μειώνοντας τον ερεθισμό και τον ξηρό βήχα.

: Έχει αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ στον λαιμό, μειώνοντας τον ερεθισμό και τον ξηρό βήχα. Λεμόνι : Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Παράλληλα, έχει ελαφρώς στυπτική δράση που βοηθά στη μείωση της φλεγμονής.

Τσάι (μαύρο, πράσινο ή βότανα): Η ζεστασιά βοηθά να χαλαρώσουν οι μύες του λαιμού, ενώ τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση.

Πώς να το φτιάξεις:

Βράσε 1 φλιτζάνι νερό.

Πρόσθεσε 1 φακελάκι τσάι (ιδανικά χαμομήλι ή τσάι του βουνού).

Στύψε μισό λεμόνι και πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι.

Ανακάτεψε καλά και πιες το όσο είναι ακόμα ζεστό.

Μικρά tips για καλύτερο αποτέλεσμα:

Απόφυγε να βάλεις το μέλι σε καυτό νερό – περίμενε να χλιαρύνει λίγο το ρόφημα για να μην καταστραφούν τα θρεπτικά του συστατικά.

Μπορείς να προσθέσεις και λίγο τζίντζερ ή κουρκουμά για έξτρα αντιφλεγμονώδη δράση.

Πότε να το πιεις:

Το πρωί, για να μαλακώσεις τον λαιμό

Πριν τον ύπνο, για πιο ήρεμο βραδινό ύπνο χωρίς βήχα

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου